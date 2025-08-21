Κέρδισε το Εφετείο ο Τραμπ και δεν θα πληρώσει 500 εκατομμύρια ευρώ για αστική απάτη

Το Εφετείο της Νέας Υόρκης ακύρωσε την Πέμπτη 21/08 την ποινή των 500 εκατ. δολαρίων που είχε επιβληθεί στον Ντόναλντ Τραμπ για αστική απάτη, κρίνοντας ότι το πρόστιμο ήταν υπερβολικό και παραβίαζε την Όγδοη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει ύστερα από αγωγή της γενικής εισαγγελέως Λετίσια Τζέιμς. Τον Φεβρουάριο 2024, ο δικαστής Άρθουρ Ένγκορον είχε αποφανθεί ότι ο Τραμπ παραπλανούσε συστηματικά σχετικά με την οικονομική του κατάσταση, «φουσκώνοντας» την αξία της περιουσίας του κατά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Με τόκους, το πρόστιμο ξεπερνούσε τα 527 εκατ. δολάρια.

Οι δικαστές του Εφετείου έκριναν πως, αν και τα περιοριστικά μέτρα για τον Τραμπ και τους συνεργάτες του ήταν δικαιολογημένα, το χρηματικό πρόστιμο ήταν δυσανάλογο. Η απόφαση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο Court of Appeals, το ανώτατο δικαστήριο της Πολιτείας.

Παράλληλα, είχαν επιβληθεί και άλλες κυρώσεις, όπως προσωρινή απαγόρευση ανάληψης διοικητικών θέσεων από τον Τραμπ και τους δύο γιους του, ενώ ο ίδιος είχε καταβάλει εγγυητική 175 εκατ. δολαρίων για να αποφύγει την άμεση πληρωμή.

Η εισαγγελέας Τζέιμς έχει κατηγορήσει τον πρώην πρόεδρο για «ψεύδη και απάτη», ενώ ο Τραμπ επιμένει ότι είναι θύμα πολιτικής δίωξης. Ο ίδιος είχε δηλώσει δημοσίως ότι η υπόθεση αποτελεί «μια απάτη εναντίον του», κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς αξιωματούχους για πολιτικά κίνητρα.

