Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Brent Hinds - Ήταν κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Mastodon

Πέθανε σε ηλικία 51 ετών, σε τροχαίο ο Brent Hinds, o κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Mastodon.

Σύμφωνα με το Atlanta News First, το τραγικό περιστατικό έγινε το βράδυ της Τετάρτης (20/8, ώρα ΗΠΑ), όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε, συγκρούστηκε με ένα SUV.

Υπενθυμίζεται ότι η αποχώρηση του τραγουδιστή από τους Mastodon, έπειτα από 25 χρόνια κοινής πορείας, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στη μέταλ κοινότητα.