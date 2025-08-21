Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Brent Hinds - Ήταν κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Mastodon
Ο μουσικός έχασε τη ζωή του, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε, συγκρούστηκε με ένα SUV
Πέθανε σε ηλικία 51 ετών, σε τροχαίο ο Brent Hinds, o κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Mastodon.
Σύμφωνα με το Atlanta News First, το τραγικό περιστατικό έγινε το βράδυ της Τετάρτης (20/8, ώρα ΗΠΑ), όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε, συγκρούστηκε με ένα SUV.
Υπενθυμίζεται ότι η αποχώρηση του τραγουδιστή από τους Mastodon, έπειτα από 25 χρόνια κοινής πορείας, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στη μέταλ κοινότητα.
