Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες: Άνδρας στην Καλιφόρνια βρέθηκε θετικός στην πανούκλα

Η πανούκλα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1900, όταν ατμόπλοια γεμάτα αρουραίους από μολυσμένες περιοχές προκάλεσαν επιδημίες σε λιμάνια.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και ΠρόληψηςΝοσημάτων (CDC), η πανούκλα είναι ασθένεια που προκαλείται από βακτήριο και εμφανίζει περίπου επτά κρούσματα ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τοπικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένας άνδρας στο South Lake Tahoe στην Καλιφόρνια, βρέθηκε θετικός στην πανούκλα αφού δέχθηκε τσίμπημα μολυσμένου ψύλλου κατά τη διάρκεια κάμπινγκ.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, ναυτία, αδυναμία και πρησμένους λεμφαδένες, τα οποία συνήθως εμφανίζονται μέσα σε δύο εβδομάδες από την έκθεση.

Ποιες είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου

Οι ειδικοί εξήγησαν ότι η ασθένεια εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές της δυτικής Αμερικής, όπου κυκλοφορούν μολυσμένα τρωκτικά.

Ο Κάιλ Φλίφλετ, προσωρινός διευθυντής δημόσιας υγείας στην κομητεία Ελ Ντοράντο, τόνισε ότι «η πανούκλα υπάρχει φυσικά σε πολλά σημεία της Καλιφόρνια, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο. Σημαντικό είναι οι άνθρωποι να λαμβάνουν προφυλάξεις για τον εαυτό τους και τα κατοικίδιά τους, ειδικά όταν περπατούν, κάνουν πεζοπορία ή κατασκήνωση σε περιοχές με άγρια τρωκτικά».

Η πανούκλα, ευτυχώς, μπορεί να θεραπευτεί με αντιβιοτικά, αρκεί να χορηγηθούν εγκαίρως. Αν καθυστερήσει η θεραπεία, υπάρχει κίνδυνος σοβαρής νόσησης ή ακόμη και θανάτου.

Τον περασμένο μήνα, ένας άνδρας στην Αριζόνα πέθανε από πνευμονική πανούκλα, μία σοβαρή λοίμωξη των πνευμόνων που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis.

Ήταν ο πρώτος θάνατος στην κομητεία από το 2007. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Flagstaff Medical Center, περίπου δύο ώρες από το Φοίνιξ, αλλά κατέληξε την ίδια ημέρα.

Το νοσοκομείο ανέφερε ότι οι γιατροί προσπάθησαν «να παρέχουν σωτήρια ανάνηψη», αλλά εκείνος δεν κατάφερε να αναρρώσει. Η υπόθεση εξετάζεται από το Northern Arizona Healthcare σε συνεργασία με το Τμήμα Υγείας της Αριζόνα.