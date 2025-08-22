Κολομβία: Έξι αστυνομικοί νεκροί από επιθέσεις καρτέλ - Έριξαν ελικόπτερο με drone

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας, Κλαν δελ Γκόλφο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι αστυνομικοί και να τραυματιστούν ακόμη επτά στην επαρχία Αντιόκια.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ένοπλη ομάδα χτύπησε μονάδα της αστυνομίας που είχε αναλάβει την εκρίζωση φυτειών κόκας στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρές απώλειες.

Χρήση drones και ελικοπτέρων στον πόλεμο

Οι αστυνομικές δυνάμεις κατήγγειλαν πως οι δράστες χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) για να επιτεθούν σε ελικόπτερο της επιχείρησης, το οποίο τελικά συνετρίβη στο έδαφος.

Η χρήση drones από τα καρτέλ έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια μια από τις πιο επικίνδυνες μεθόδους τους, καθώς συνδυάζει ευελιξία με ισχυρή καταστροφική δύναμη. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας για τις δυνάμεις ασφαλείας που επιχειρούν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Αντιδράσεις της κυβέρνησης

Το υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας επιβεβαίωσε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται το Κλαν δελ Γκόλφο, η ισχυρότερη εγκληματική οργάνωση της χώρας, που ελέγχει μεγάλο μέρος της διακίνησης κοκαΐνης προς τις διεθνείς αγορές.

Η κυβέρνηση της Μπογκοτά βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να περιορίσει τη δράση του καρτέλ, το οποίο έχει εξαπολύσει επανειλημμένα επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, υπονομεύοντας τις επιχειρήσεις εκρίζωσης των καλλιεργειών κόκας.

