Κολομβία: Έξι αστυνομικοί νεκροί από επιθέσεις καρτέλ - Έριξαν ελικόπτερο με drone

H επαρχία Αντιόκια μετατρέπεται σε πεδίο μάχης με drones και ενέδρες – Οξύνεται η βία από τα καρτέλ ναρκωτικών

Newsbomb

Κολομβία: Έξι αστυνομικοί νεκροί από επιθέσεις καρτέλ - Έριξαν ελικόπτερο με drone

ΑΡΧΕΙΟ - Μεξικανοί εθνοφύλακες φτάνουν στο ράντσο Izaguirre όπου ανακαλύφθηκαν σκελετικά λείψανα στο Teuchitlan, στην πολιτεία Jalisco, στο Μεξικό, 13 Μαρτίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας, Κλαν δελ Γκόλφο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι αστυνομικοί και να τραυματιστούν ακόμη επτά στην επαρχία Αντιόκια.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ένοπλη ομάδα χτύπησε μονάδα της αστυνομίας που είχε αναλάβει την εκρίζωση φυτειών κόκας στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρές απώλειες.

Χρήση drones και ελικοπτέρων στον πόλεμο

Οι αστυνομικές δυνάμεις κατήγγειλαν πως οι δράστες χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) για να επιτεθούν σε ελικόπτερο της επιχείρησης, το οποίο τελικά συνετρίβη στο έδαφος.

Η χρήση drones από τα καρτέλ έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια μια από τις πιο επικίνδυνες μεθόδους τους, καθώς συνδυάζει ευελιξία με ισχυρή καταστροφική δύναμη. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας για τις δυνάμεις ασφαλείας που επιχειρούν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Αντιδράσεις της κυβέρνησης

Το υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας επιβεβαίωσε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται το Κλαν δελ Γκόλφο, η ισχυρότερη εγκληματική οργάνωση της χώρας, που ελέγχει μεγάλο μέρος της διακίνησης κοκαΐνης προς τις διεθνείς αγορές.

Η κυβέρνηση της Μπογκοτά βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να περιορίσει τη δράση του καρτέλ, το οποίο έχει εξαπολύσει επανειλημμένα επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, υπονομεύοντας τις επιχειρήσεις εκρίζωσης των καλλιεργειών κόκας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:52ΚΟΣΜΟΣ

Η Συρία σε τεντωμένο σχοινί: Ανησυχία ΟΗΕ και δέσμευση Ελλάδας για στήριξη και σταθερότητα

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έξι αστυνομικοί νεκροί από επιθέσεις καρτέλ - Έριξαν ελικόπτερο με drone

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights από τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Βίντεο με τις καλύτερες φάσεις κι όλα τα γκολ

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε είναι οι ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίες: «Βροχή» οι καταγγελίες στο «MyCoast» για αυθαιρεσίες

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τέσσερις νεκροί από διαρροή αζώτου σε φαρμακοβιομηχανία

23:47LIFESTYLE

Γέννησε η δημοσιογράφος Μάνια Αλιβιζάτου - Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι

23:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη της Νότιας Κορέας – Σχέδια για Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας

23:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Κακός στην Κροατία, μπορεί να περάσει στην Τούμπα

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νταλίκα φορτωμένη με άχυρα έπιασε φωτιά στον Ε65 - Δείτε εικόνες

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Καταγγελίες για «εισιτήριο» 10 ευρώ σε δημόσια παραλία

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς σε Κρήτη, Σαμοθράκη και Πέλλα

23:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το ελληνικό FBI σαρώνει τα νησιά: Συνελήφθησαν γνωστοί αθλητές της άρσης βαρών για ναρκωτικά

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία – Τραμπ: «Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ειρήνη ή όχι»

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι είπε ο Τσίπρας στη Le Monde - Τα βασικά σημεία, «δεν διψάω για εξουσία»

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1: Δύο γκολ, δύο δοκάρια και πάει για πρόκριση στον Πόντο!

23:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1: Όρθια στις Βρυξέλλες κι η πρόκριση θα κριθεί στην «OPAP Arena»

23:00LIFESTYLE

Χρήστος Φωτίδης: «Μας έχει κάνει ο Νίκος Φώσκολος από τότε γνωστούς και εγώ τον ευγνωμονώ»

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1 (τελικό): Θα τα παίξει όλα για όλα στη Νέα Φιλαδέλφεια - Δείτε τα γκολ

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας απαντά στον Άδωνι για τον Tom Greenwood: Στην εφημερία έγιναν κι άλλες διακομιδές ασθενών, που δεν είναι δισεκατομμυριούχοι

22:08LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε για πρώτη φορά επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία του 16ου αιώνα - Πώς θα πάρουν οι Έλληνες την Πόλη ξανά

23:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το ελληνικό FBI σαρώνει τα νησιά: Συνελήφθησαν γνωστοί αθλητές της άρσης βαρών για ναρκωτικά

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Καταγγελίες για «εισιτήριο» 10 ευρώ σε δημόσια παραλία

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου - Ποια εδάφη «παραχωρεί» για συμφωνία

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Θανατηφόρα θαλάσσια πλάσματα «έκλεισαν» παραλίες - Τι είναι οι «μπλε δράκοι», οι πιο «όμορφοι δολοφόνοι του ωκεανού»

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση «βόμβα» του Πρωτοδικείου - Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

21:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τουρκική μαφία: Ποιος είναι ο «Ρειζ» και οι υπόλοιποι Τούρκοι που ζούσαν χλιδάτα στην Ελλάδα

19:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το αγαπημένο αντικείμενο που πήρε μαζί του στο Δρομοκαΐτειο

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - Εδώ νοσηλευόταν ο τραγουδιστής

19:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ - Πότε θα κυκλοφορήσουν

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

23:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1: Όρθια στις Βρυξέλλες κι η πρόκριση θα κριθεί στην «OPAP Arena»

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας εξπρές από αύριο στη χώρα - Πόσο θα κρατήσει, πού θα κάνει 40αρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ