Κολομβία: Διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε κυβέρνηση και το καρτέλ Clan del Golfo

Η κολομβιανή κυβέρνηση και η μεγαλύτερη εκτός νόμου ένοπλη οργάνωση στη χώρα, το καρτέλ Clan del Golfo, ξανάρχισαν διάλογο στο Κατάρ ενόψει του αφοπλισμού και της αποστρατείας των μελών της και οι διαπραγματεύσεις προχωρούν «πολύ καλά», σύμφωνα με δικηγόρο της παράταξης αυτής, μετενσάρκωσης δεξιών παραστρατιωτικών ταγμάτων, ειδικευμένης στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο σοσιαλδημοκράτης κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, άλλοτε αντάρτης, που άρχισε συνομιλίες με όλες τις ένοπλες οργανώσεις με την προσδοκία να γίνει πραγματικότητα η «απόλυτη ειρήνη» που ευαγγελιζόταν, ανακοίνωσε τις αρχές Αυγούστου την επανέναρξη του διαλόγου που αρχικά ξεκίνησε το 2023 με αντιπροσώπους της Clan del Golfo, επίσης γνωστής με την ονομασία «στρατός γαϊτανιστών της Κολομβίας» (Ejército Gaitanista de Colombia, EGC).

Ο δικηγόρος της παράταξης αυτής Ρικάρδο Χιράλδο δήλωσε σε συνέντευξή του στο W Radio πως συμμετείχε σε προκαταρκτική συνάντηση στη Ντόχα με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της κυβέρνησης Άλβαρο Χιμένες.

«Αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική είδηση, όχι μόνο για τον στρατό γαϊτανιστών, αλλά για όλη την Κολομβία, καθώς θα εγγυηθεί την ουδετερότητα, τη σοβαρότητα και τη δέσμευση σε όσα θα συζητηθούν. Οι συνομιλίες πάνε πολύ καλά», διαβεβαίωσε ο κ. Χιράλδο.

Πρόσθεσε πως επιλέχτηκε το Κατάρ λόγω της εμπειρίας του στη μεσολάβηση σε διεθνείς συρράξεις, όπως για παράδειγμα ανάμεσα στις ΗΠΑ και τους ταλιμπάν του Αφγανιστάν το 2020.

«Το Κατάρ είναι η μοναδική χώρα που δεν φοβήθηκε να δεχτεί τη μεγαλύτερη παράνομη ένοπλη οργάνωση της Κολομβίας και θα τολμούσα να πω της Λατινικής Αμερικής», σύμφωνα με τον κ. Χιράλδο.

Η Clan del Golfo, οργάνωση που γεννήθηκε στις στάχτες των πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων της δεξιάς που διαλύθηκαν τα χρόνια του 2000 και σήμερα μετρά πάνω από 7.500 μέλη, σύμφωνα με τις κολομβιανές υπηρεσίες πληροφοριών, χαρακτηρίζεται ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κοκαΐνης στον πλανήτη και αποτελεί μείζονα πρόκληση ως προς την ασφάλεια για την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς στην ιστορία της Κολομβίας.

Η οργάνωση χρηματοδοτείται επίσης κάνοντας εκβιάσεις και εκμεταλλευόμενη παράνομα μεταλλεία, ιδίως χρυσού.

«Δεν θα πω ότι ο EGC αποτελείται από μικρές αδελφές της αγαθοεργίας ή μικρούς βοσκούς της Βηθλεέμ (...) πρόκειται για παράνομη ένοπλη οργάνωση, που έχει προκαλέσει ζημιές (...) πρέπει να εξευρεθεί λύση στη σύγκρουση», σημείωσε ο κ. Χιράλδο, σύμφωνα με τον οποίο η ένοπλη οργάνωση διαθέτει «πάνω από 13.000 άνδρες».

Σύμφωνα με το κέντρο μελετών «Ίδρυμα για την Ειρήνη», η Clan del Golfo δρα σε 300 από τους 1.100 και πλέον δήμους της χώρας και συνεχίζει να ενισχύεται.

Η Clan del Golfo επιμένει πως πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πολιτική οργάνωση, όχι ως καρτέλ του εγκλήματος, απαιτεί να έχει διακριτική μεταχείριση από τη δικαιοσύνη, παρόμοια με εκείνη που επιφυλάχθηκε σε μέλη οργανώσεων ανταρτών της άκρας αριστεράς –του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) και των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), που υπέγραψαν συμφωνία ειρήνης το 2016–, καθώς και τάγματα ακροδεξιών παραστρατιωτικών, στο παρελθόν.

