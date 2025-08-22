Αρκούδα λατρεύει το παγωτό φράουλα - Γιατί έγινε viral

Τον λένε Fuzzy, λατρεύει το παγωτό φράουλα και έχει καταφέρει να μπαίνει ανενόχλητος τα βράδια στο παγωτατζίδικο της γειτονιάς.

Η κάμερα ασφαλείας μαγνητοσκόπησε την αρκούδα πίσω από το πάγκο των παγωτών σε μια στάση που την έκανε να μοιάζει με υπάλληλο του παγωτατζίδικου έτοιμο να ρωτήσει τι γεύσεις παγωτού θα ήθελε ο πελάτης.

Το μεγάλο ζώο φάνηκε να έχει βολευτεί για τα καλά, όταν οι σερίφηδες εμφανίστηκαν για να το ερευνήσουν στην παραθεριστική πόλη του South Lake Tahoe νωρίς την περασμένη Κυριακή, 17 Αυγούστου.

Οι αστυνομικοί έδιωξαν τον αρκούδο-υπάλληλο από το κατάστημα, αλλά όχι πριν προλάβουν να τραβήξουν μερικές φωτογραφίες της συνάντησής τους.

«Με λίγη παρότρυνση, η αρκούδα τελικά έφυγε, αλλά μόνο αφού έδειξε ενδιαφέρον για το παγωτό φράουλα», ανέφερε μια ανάρτηση στη σελίδα του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Ελ Ντοράντο στο Facebook. «Ευτυχώς, ο Fuzzy η αρκούδα προκάλεσε ελάχιστες υλικές ζημιές και η καθαριότητα που χρειάστηκε ο χώρος -αφότου απομακρύνθηκε- ήταν ελάχιστη».