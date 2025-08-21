Ιαπωνία: Θύμα «επίθεσης από αρκούδα» στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε από τον γιο του

6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάστημα 12 μηνών από επιθέσεις αρκούδων στην Ιαπωνία.

Η ιαπωνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος είχε αρχικά θεωρηθεί θύμα επίθεσης αρκούδας, στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε με μαχαίρι από τον γιο του.

Ο 51χρονος Fujiyuki Shindo συνελήφθη την Τρίτη στην βόρεια επαρχία Akita με την κατηγορία της δολοφονίας του 93χρονου πατέρα του Fujiyoshi, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα για επίθεση αρκούδας, αφού η σύζυγος του θύματος τον βρήκε αναίσθητο και αιμόφυρτο στο έδαφος. Ωστόσο, η προειδοποίηση αποσύρθηκε αφού οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τραύματα ήταν πιο συμβατά με τραύματα από μαχαίρι.

Οι θεάσεις αρκούδων έχουν γίνει ολοένα και συχνότερες στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου η γήρανση του πληθυσμού και η συρρίκνωση των αγροτικών εκτάσεων έχουν ως αποτέλεσμα τα ζώα να επεκτείνουν τον βιότοπό τους.

Ο κ. Σίντο, ο οποίος ζούσε με τους γονείς του, είχε αρχικά δηλώσει στην αστυνομία ότι δεν είχε παρατηρήσει τίποτα ασυνήθιστο στο σπίτι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo News.

Οι ερευνητές κατάσχεσαν αρκετά μαχαίρια από το σπίτι της οικογένειας και προσπαθούσαν να προσδιορίσουν το φονικό όπλο, σύμφωνα με το πρακτορείο Jiji Press.

Ασαφές παραμένει το κίνητρο της δολοφονίας.

Έξι νεκροί από επίθεση αρκούδων σε 12 μήνες

Αρχικά, οι αρκούδες θεωρήθηκαν υπεύθυνες για τον θάνατο του Fujiyoshi Shindo, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των επιθέσεων από αυτές στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας, κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Μάρτιο του 2024, 219 άτομα δέχθηκαν επίθεση από αρκούδες, εκ των οποίων τα έξι έχασαν τη ζωή τους.

Τον Ιούλιο, ένας διανομέας εφημερίδων σκοτώθηκε από μια καφέ αρκούδα σε μια κατοικημένη περιοχή.

Η αύξηση των συναντήσεων με αρκούδες έχει επίσης ωθήσει τις αρχές να χαλαρώσουν τους νόμους για το κυνήγι, ώστε να είναι ευκολότερο για τους ανθρώπους να πυροβολούν αρκούδες.

Χιλιάδες αρκούδες έχουν πρόσφατα παγιδευτεί και σκοτωθεί από κυνηγούς.

