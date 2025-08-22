Jean Pormanove: Πυροβολισμοί με paintball, αποκεφαλισμοί ζώων και φρίκη επί πληρωμή στην πλατφόρμα

Ο θάνατος του Γάλλου streamer Jean Pormanove έφερε στο φως τον σκοτεινό κόσμο μιας υπηρεσίας streaming που προσελκύει χρήστες προσφέροντάς τους αμφιλεγόμενο, χωρίς λογοκρισία περιεχόμενο, το οποίο θα απαγορευόταν σε mainstream διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το YouTube.

Ο θάνατος του Pormanove – το πραγματικό του όνομα είναι Raphael Graven – στις 18 Αυγούστου προκάλεσε σοκ σε όλη τη Γαλλία, με πολιτικούς να εκφράζουν την οργή τους για τις «απολύτως φρικιαστικές» σκηνές.

Τώρα οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές ερευνούν πώς ο πρώην στρατιώτης μπόρεσε να υποβληθεί σε μια τόσο εξαντλητική καμπάνια στέρησης ύπνου, βάναυσων ξυλοδαρμών και ακόμη και αναγκαστικής κατανάλωσης τοξικών ουσιών τις ημέρες πριν βρεθεί νεκρός στο κρεβάτι του - χωρίς κανείς να παρέμβει.

Η μετάδοση του βίντεο που έχασε τη ζωή του έφτασε σε τουλάχιστον μισό εκατομμύριο άτομα, θέτοντας επείγοντα ερωτήματα σχετικά με το πώς επιτράπηκε η συνέχιση της μετάδοσης τέτοιου περιεχομένου χωρίς έλεγχο.

Οι επικριτές περιγράφουν το Kick ως «παιδική χαρά για ανθρώπους που θέλουν να εκφυλιστούν», καθώς ο ιστότοπος φιλοξενεί ροές με ζώα που βασανίζονται, ανθρώπους που πυροβολούνται με χρωματοσφαίρες και δημιουργούς που ξυλοκοπούνται για διασκέδαση.

Συνεχίζει να αυξάνεται το κοινό στην πλατφόρμα

Στα μάτια πολλών, έχει γίνει η πιο αμφιλεγόμενη mainstream πλατφόρμα του διαδικτύου, με την ελκυστικότητά της να φαίνεται να βασίζεται στο χάος και το σοκ.

Ο θάνατος του Pormanove δεν είναι, δυστυχώς, η πρώτη αμφιλεγόμενη υπόθεση που συνδέεται με τον ιστότοπο. Άστεγες γυναίκες έχουν υποστεί σκληρές φάρσες, κοτόπουλα έχουν αποκεφαλιστεί και βασανιστεί – όλα για χάρη των προβολών, των συνδρομητών και των χρημάτων.

Ωστόσο, το κοινό συνεχίζει να αυξάνεται. Το Kick προσελκύει περίπου 817.000 χρήστες κάθε μήνα, ένας αριθμός που αυξάνεται ραγδαία.

Ξεκίνησε το 2022 και λίγα είναι γνωστά για τους επενδυτές του, πέρα από τους δύο δισεκατομμυριούχους συνιδρυτές του, Bijan Tehrani και Ed Craven.

Οι δύο τους συνίδρυσαν επίσης το Stake, το μεγαλύτερο καζίνο με κρυπτονομίσματα στον κόσμο.

Όπως και στο Twitch της Amazon, οι θεατές του Kick μπορούν να πληρώσουν μικρά χρηματικά ποσά για να εγγραφούν σε κανάλια και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδικά προνόμια, όπως εξατομικευμένα ψηφιακά αυτοκόλλητα, μοναδικά εμβλήματα που εμφανίζονται δίπλα στο όνομα χρήστη τους και πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο ή λειτουργίες συνομιλίας που προσφέρονται από τον δημιουργό στον οποίο έχουν εγγραφεί.

Το Kick ξεχωρίζει από άλλες υπηρεσίες streaming κυρίως λόγω του εξαιρετικά ελκυστικού συστήματος πληρωμών που προσφέρει στους δημιουργούς περιεχομένου. Η πλατφόρμα κρατά μόνο το 5% των χρημάτων που πληρώνουν οι χρήστες για να εγγραφούν σε κανάλια, σε σύγκριση με το 30% έως 50% που κρατά το Twitch.

Η πλατφόρμα είναι επίσης γνωστή για την πολύ πιο επιεική πολιτική στις οδηγίες της κοινότητας.

Η Kick επιτρέπει ορισμένες δραστηριότητες τζόγου που απαγορεύονται στο Twitch, καθώς και σεξουαλικά προκλητικές σκηνές ή περιεχόμενο που περιλαμβάνει ταπείνωση ή βία – όπως εκείνο που αφορά τον Pormanove – να μεταδίδονται χωρίς αυτόματη επιβολή κυρώσεων.

Κοτόπουλο βασανίστηκε και αποκεφαλίστηκε

Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο δημοφιλής streamer Rangesh Mutama, γνωστός στο διαδίκτυο ως N3on, ήρθε αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις και του απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο Kick έπειτα από κατηγορίες για κακοποίηση ζώων κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια μιας 24ωρης ζωντανής μετάδοσης με θέμα την επιβίωση, όπου ο N3on φέρεται να βασάνισε ένα κοτόπουλο πριν το προετοιμάσει για μαγείρεμα, ενώ «εγκλωβισμένος σε ένα έρημο νησί» μαζί με τον συνάδελφό του streamer Mo Deen.

Στη ζωντανή μετάδοση, ο N3on φαίνεται μαζί με άλλους streamers να πιάνουν το μικρό ζώο πριν καταστρώσουν ένα σχέδιο για το πώς θα το σφάξουν και θα το καταναλώσουν.

Αν και ο N3on δεν σκότωσε ο ίδιος το κοτόπουλο, ενθάρρυνε τον Mo Deen να πραγματοποιήσει την άθλια πράξη, ενώ γελούσε και αλληλεπιδρούσε με τους θεατές μπροστά στην κάμερα.

Ο Deen φέρεται να έκοψε το κεφάλι του κοτόπουλου εκτός κάμερας.

Ωστόσο, η βία και η έλλειψη ενοχής που περιβάλλει την πράξη οδήγησαν το Kick να αποβάλλει τον streamer.

Ο N3on απάντησε στην αποβολή του και υπερασπίστηκε τις πράξεις του στο X, ισχυριζόμενος ότι δεν παραβίασε τους όρους του Kick, καθώς το κοτόπουλο σκοτώθηκε εκτός κάμερας.

Ο Deen φέρεται να έκοψε το κεφάλι του κοτόπουλου εκτός κάμερας.

Οι οδηγίες της κοινότητας Kick αναφέρουν: «Δεν θα γίνει ανεκτή καμία παράνομη βία κατά των ζώων. Επιτρέπονται βίντεο που δείχνουν νόμιμες πρακτικές κυνηγιού.

«Ωστόσο, δεν επιτρέπονται γραφικές, κοντινές και φρικιαστικές απεικονίσεις του πόνου των ζώων».

Streamer πυροβολήθηκε με paintball σε βίαιο διαγωνισμό

Ο Paul «Ice Poseidon» έγινε viral μετά την έναρξη μιας ζωντανής μετάδοσης από προσομειωμένη φυλακή στην πλατφόρμα Kick το 2023.

Η εμπειρία περιελάμβανε προκλήσεις και εργασίες που οι συμμετέχοντες έπρεπε να ολοκληρώσουν για να «αποδράσουν» από την εικονική φυλακή.

Ο τελευταίος που θα έμενε όρθιος στο τέλος της πρόκλησης θα κέρδιζε 37.000 λίρες.

Στο βίντεο διάρκειας πολλών ωρών, ο αμφιλεγόμενος διαδικτυακός χαρακτήρας φαίνεται σε μια στιγμή να πυροβολεί με paintball από κοντινή απόσταση έναν διαγωνιζόμενο.

Ο ντόπιος της Φλόριντα, με πραγματικό όνομα Paul Dennis Denino, εξέδωσε μια τρομακτική προειδοποίηση στους συμμετέχοντες που παραβίασαν τους κανόνες, λέγοντας: «Gary, στον τοίχο. Αν παραβιάσετε τους κανόνες στο μέλλον, αντί για tasers, θα σας ρίξω με paintball».

Ο Poseidon πυροβόλησε με paintball τον διαγωνιζόμενο που ήταν γυρισμένος με την πλάτη προς αυτόν, με τα χέρια και τα πόδια τεντωμένα.

Ο Poseidon πυροβόλησε τον διαγωνιζόμενο με paintball.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το πάτημα της σκανδάλης, ο συμμετέχων φαινόταν να κρατάει την πλάτη του ενώ ούρλιαζε, πριν πέσει στο πάτωμα και τρέμει από τον πόνο.

Οι άλλοι άνδρες που είχαν μαζευτεί γύρω του, φορώντας πορτοκαλί φόρμες, παρακολουθούσαν χωρίς να προσφέρουν καμία βοήθεια ή παρηγοριά.

Ο διαγωνιζόμενος έπεσε στο έδαφος απο τον πόνο.

Ο Poseidon εθεάθη επίσης να χρησιμοποιεί ηλεκτροσόκ στον διαγωνιζόμενο Καρλ, ενώ ένας άλλος Kick streamer που συμμετείχε στην παράξενη πρόκληση εθεάθη να μεταφέρεται στο μπάνιο της «φυλακής» με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη και μια σακούλα στο πρόσωπό του.

Γρήγορα συνειδητοποίησε ότι μόνο μια πολύ μικρή κουρτίνα τον χώριζε από τα μάτια του κοινού, το οποίο μπορούσε να παρακολουθεί κάθε του κίνηση.

Πέθανε σε ζωντανή μετάδοση μετά από 10 ημέρες βασανιστηρίων

Η πιο πρόσφατη διαμάχη αφορούσε τον Raphael Graven, γνωστότερο στο διαδίκτυο ως Jean Pormanove, ο οποίος ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα στον κόσμο του streaming στη Γαλλία με πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, πίσω από την διαδικτυακή του προσωπικότητα, φέρεται να ήταν παγιδευμένος σε έναν εφιάλτη φρικιαστικών διαδικτυακών προκλήσεων που περιελάμβαναν ταπείνωση, βία και επικίνδυνα ακροβατικά.

Ο δημοφιλής δημιουργός του Kick, 46 ετών, βρέθηκε νεκρός τη νύχτα της 18ης Αυγούστου, στο κρεβάτι του σπιτιού του στο Contes, κοντά στη Νίκαια.

Σαν κάτι βγαλμένο από επεισόδιο του Black Mirror, πιστεύεται ότι πέθανε στον ύπνο του κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης, μετά από αυτό που οι φίλοι του περιέγραψαν ως αμείλικτα «streams ταπείνωσης».

Κλιπ από προηγούμενες ζωντανές μεταδόσεις του στο διαδίκτυο τον δείχνουν να τον χτυπούν, να τον καλύπτουν με μπογιά, να τον πνίγουν, να τον πετάνε στο δωμάτιο, να τον πατάνε, να τον ξερνάνε και να τον στραγγαλίζουν ενώ του βάζουν με το ζόρι φαγητό στο στόμα.

Οι βασανιστές του, που κερδίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα, με 500.000 συνδρομητές στην πλατφόρμα που τους έκανε αστέρες του γαλλόφωνου Kick, τους χρησιμοποιούσαν τακτικά για τις επιχειρηματικές τους προωθήσεις.

Έχει αναφερθεί ότι λίγες μέρες πριν από το θάνατό του, ο Pormanove έστειλε ένα σπαρακτικό τελευταίο μήνυμα στη μητέρα του, λέγοντας ότι ένιωθε σαν να ήταν «όμηρος» και παραδέχτηκε ότι είχε «βαρεθεί» τα αμφιλεγόμενα βίντεο που είχαν γίνει το σήμα κατατεθέν του.

Η υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων και Τεχνητής Νοημοσύνης της Γαλλίας, Κλάρα Σαπάζ, καταδίκασε το περιστατικό ως «απόλυτη φρίκη» και δήλωσε ότι οι πλατφόρμες πρέπει να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν τους ευάλωτους δημιουργούς.

Η Sarah El Haïry, Ύπατη Αρμοστής της Γαλλίας για τα Παιδιά, χαρακτήρισε την τραγωδία «φρικτή» και προειδοποίησε τους γονείς να παραμείνουν σε εγρήγορση σχετικά με το βίαιο περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση τα παιδιά στο διαδίκτυο.

Η Kick, η πλατφόρμα streaming όπου ο 46χρονος Γάλλος είχε δημιουργήσει το κοινό του, δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένη» για τον θάνατό του και υποσχέθηκε να επανεξετάσει επειγόντως τις περιστάσεις.

«Επανεξετάζουμε επειγόντως τις περιστάσεις και συνεργαζόμαστε με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους. Οι οδηγίες της κοινότητας της Kick έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των δημιουργών και δεσμευόμαστε να τις εφαρμόζουμε σε όλη την πλατφόρμα μας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο AFP.

Streamer άφησε λογαριασμό σε άστεγη γυναίκα

Τον περασμένο Οκτώβριο, ένας Kick streamer, γνωστός στο διαδίκτυο ως Dumbdumbjeez, αποβλήθηκε από την πλατφόρμα έπειτα από ένα βίντεο που δημοσίευσε, στο οποίο τον έδειχνε να τρώει και να φεύγει χωρίς να πληρώσει, αφήνοντας μια φερόμενη άστεγη γυναίκα να πληρώσει τον λογαριασμό.

Στο σκληρό βίντεο, το οποίο ο δημιουργός περιεχομένου είπε ότι ήταν μέρος ενός διαγωνισμού για να κερδίσει πάνω από 35.000 λίρες, ο νεαρός άνδρας εμφανίζεται να δείχνει την απόδειξη ενός υψηλού λογαριασμού 56 λιρών πριν στρέψει την κάμερα για να δείξει μια γυναίκα που χαμογελάει απέναντί του.

Ο Dumbdumbjeez λέει στη γυναίκα, την οποία αποκαλεί Mabel, ότι πρέπει να φύγει από το εστιατόριο για να πάρει το πορτοφόλι του από το αυτοκίνητο, πριν απομακρυνθεί και φύγει από την μπροστινή πόρτα.

Ωστόσο, ο streamer μπαίνει στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου που τον περίμενε στο δρόμο και αφήνει τη γυναίκα μόνη της με τον λογαριασμό.

Το βίντεο έγινε viral και ο συνιδρυτής του Kick, Bijan Tehrani, δήλωσε ότι δεν βρήκε αστεία την «φάρσα» και προχώρησε στην απαγόρευση του Dumbdumbjeez από την πλατφόρμα.

«Αυτός ο αξιολύπητος και πλέον απαγορευμένος streamer το έκανε αυτό προσπαθώντας να κερδίσει έναν διαγωνισμό για 50.000 δολάρια. Είμαι απογοητευμένος που αυτό συνέβη στο Kick και έχουμε 50.000 δολάρια για αυτή την κυρία, αν κάποιος μπορεί να μας φέρει σε επαφή», έγραψε ο Tehrani στο X.