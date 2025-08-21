Έρευνα για τα αίτια θανάτου του Γάλλου streamer Jean Pormanove - Πέθανε σε ζωντανή μετάδοση

Έρευνα έχει ξεκινήσει για τα αίτια θανάτου του 46χρονου Γάλλου streamer, Raphaël Graven, γνωστού στο διαδίκτυο ως Jean Pormanove, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια ενός live μαραθωνίου, την Τετάρτη (20/8).

Ο Raphaël Graven βρέθηκε νεκρός σε κατοικία που ενοικίαζε στο Contes, ένα χωριό βόρεια της Νίκαιας, σύμφωνα με την εισαγγελία. Ο 46χρονος έπεφτε συχνά θύμα κακοποίησης και ταπείνωσης από άλλα άτομα πάντα κατά τη διάρκεια των stream του και πέθανε στον ύπνο του κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στη ζωντανή μετάδοση, ο Graven είχε ξαπλώσει μπρούμυτα σε ένα στρώμα σχεδόν πλήρως καλυμμένο με ένα πάπλωμα. Στο χώρο βρίσκονταν και άλλοι streamers, πιθανότατα στο πλαίσιο μιας ακόμα δοκιμασίας.

Η στιγμή που οι άλλοι συμμετέχοντες ανακάλυψαν ότι ο 46χρονος έχασε τη ζωή του, είναι ανατριχιαστική. Ενώ οι άλλοι streamers άρχισαν να ξυπνούν γύρω του, παρατήρησαν ότι ο Graven βρισκόταν «σε μια πολύ περίεργη θέση». Προσπάθησαν να τραβήξουν την προσοχή του, πριν διακόψουν απότομα τη ζωντανή μετάδοση, ανέφερε η Le Parisien.

Επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα, η υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γαλλίας, Clara Chappaz, δήλωσε ότι η βία την οποία είχε υποστεί ο Graven καθώς «εξευτελιζόταν και ταπεινωνόταν» σε live μετάδοση ήταν μια «απόλυτη φρίκη».

«Η ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών σχετικά με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι προαιρετική: είναι νόμος. Αυτού του είδους η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει στο χειρότερο και δεν έχει θέση στη Γαλλία, την Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού», έγραψε η Chappaz σε ανάρτησή της στο X.

Ένας εκπρόσωπος της Kick, της πλατφόρμας στην οποία έκανε streaming ο Graven, δήλωσε στο BBC ότι η εταιρεία «εξετάζει επειγόντως» τις συνθήκες γύρω από το θάνατο του streamer.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για την απώλεια του Jeanpormanove και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητά του», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την αιτία θανάτου του Graven και διέταξε να διεξαχθεί αυτοψία, σύμφωνα με το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

