Έρευνα για τα αίτια θανάτου του Γάλλου streamer Jean Pormanove - Πέθανε σε ζωντανή μετάδοση

Ο 46χρονος streamer έπεφτε συχνά θύμα κακοποίησης και ταπείνωσης από άλλα άτομα πάντα κατά τη διάρκεια των stream του και πέθανε στον ύπνο του κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης

Newsbomb

Έρευνα για τα αίτια θανάτου του Γάλλου streamer Jean Pormanove - Πέθανε σε ζωντανή μετάδοση

Ο 46χρονος streamer Raphaël Graven

Instagram: Raphaël Graven
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έρευνα έχει ξεκινήσει για τα αίτια θανάτου του 46χρονου Γάλλου streamer, Raphaël Graven, γνωστού στο διαδίκτυο ως Jean Pormanove, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια ενός live μαραθωνίου, την Τετάρτη (20/8).

Ο Raphaël Graven βρέθηκε νεκρός σε κατοικία που ενοικίαζε στο Contes, ένα χωριό βόρεια της Νίκαιας, σύμφωνα με την εισαγγελία. Ο 46χρονος έπεφτε συχνά θύμα κακοποίησης και ταπείνωσης από άλλα άτομα πάντα κατά τη διάρκεια των stream του και πέθανε στον ύπνο του κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στη ζωντανή μετάδοση, ο Graven είχε ξαπλώσει μπρούμυτα σε ένα στρώμα σχεδόν πλήρως καλυμμένο με ένα πάπλωμα. Στο χώρο βρίσκονταν και άλλοι streamers, πιθανότατα στο πλαίσιο μιας ακόμα δοκιμασίας.

Η στιγμή που οι άλλοι συμμετέχοντες ανακάλυψαν ότι ο 46χρονος έχασε τη ζωή του, είναι ανατριχιαστική. Ενώ οι άλλοι streamers άρχισαν να ξυπνούν γύρω του, παρατήρησαν ότι ο Graven βρισκόταν «σε μια πολύ περίεργη θέση». Προσπάθησαν να τραβήξουν την προσοχή του, πριν διακόψουν απότομα τη ζωντανή μετάδοση, ανέφερε η Le Parisien.

Επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα, η υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γαλλίας, Clara Chappaz, δήλωσε ότι η βία την οποία είχε υποστεί ο Graven καθώς «εξευτελιζόταν και ταπεινωνόταν» σε live μετάδοση ήταν μια «απόλυτη φρίκη».

«Η ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών σχετικά με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι προαιρετική: είναι νόμος. Αυτού του είδους η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει στο χειρότερο και δεν έχει θέση στη Γαλλία, την Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού», έγραψε η Chappaz σε ανάρτησή της στο X.

Ένας εκπρόσωπος της Kick, της πλατφόρμας στην οποία έκανε streaming ο Graven, δήλωσε στο BBC ότι η εταιρεία «εξετάζει επειγόντως» τις συνθήκες γύρω από το θάνατο του streamer.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για την απώλεια του Jeanpormanove και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητά του», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την αιτία θανάτου του Graven και διέταξε να διεξαχθεί αυτοψία, σύμφωνα με το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:21ΣΤΟΙΧΗΜΑ

H πρόκριση στα… πόδια τους με κορυφαία τριάδα!

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Σομαλιλάνδη: Διασώθηκαν 10 μικρά τσίτα που προορίζονταν για λαθρεμπόριο

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 68χρονος Ρώσος στις Πηγές Καλλιθέας

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στο Θιβέτ - «Προτεραιότητα η θρησκευτική αρμονία»

11:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικήτας Κακλαμάνης: Τι απαντά για το επίδομα επικινδυνότητας των υπαλλήλων της Βουλής

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 89χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Σαραντάρι

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν 40χρονο που σφήνωσε σε παιδική τσουλήθρα! - Βίντεο

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 86χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Κανταρέ

10:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γουχαΐσματα κατά του αντιπροέδρου Βανς ενώ μοίραζε χάμπουργκερ σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς - Δείτε βίντεο

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια θανάτου του Γάλλου streamer Jean Pormanove - Πέθανε σε ζωντανή μετάδοση

10:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια Αργεντινή: Ανάγκασαν τους Χιλιανούς να βγάλουν τα παντελόνια τους και τους βασάνιζαν

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Dragonfly: Το υπερπολυτελές γιοτ έριξε άγκυρα στη Μύκονο - Αξίας 450 εκατ. δολαρίων με χλιδή που ζαλίζει - Βίντεο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζική επίθεση με drones και πυραύλους στα δυτικά της χώρας εξαπέλυσε η Ρωσία

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Η ενίσχυση της προσβασιμότητας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αττικής βασικό καθήκον μας

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Επικεφαλής Rosatom: Το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας πρέπει να αναβαθμιστεί, δεδομένων των απειλών για την ύπαρξη της χώρας

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ - Αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών - Φόβοι για νεκρούς

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Politico: Πώς οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να αποκαλύψουν την «μπλόφα» Πούτιν στον Τραμπ

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται «κόφτης» στους βουλευτές - Η αποκάλυψη του Νικήτα Κακλαμάνη για τις ομιλίες στη Βουλή

10:00LIFESTYLE

Η Σακίρα αναδεικνύει το σώμα της φορώντας ένα μεταλλικό ροζ μπικίνι σε παραλία του Μεξικού - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Γυναίκα σκότωσε τον σύζυγό της, τα παιδιά της και αυτοκτόνησε - Το τελευταίο βίντεο στο TikTok, δύο μέρες πριν την δολοφονία

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ - Αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών - Φόβοι για νεκρούς

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών για θεραπευτική άδεια ή εξιτήριο

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42

11:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικήτας Κακλαμάνης: Τι απαντά για το επίδομα επικινδυνότητας των υπαλλήλων της Βουλής

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: Πιάστηκε σπάνιος «πορτοκαλί» καρχαρίας με τρομακτικά μάτια - Άφωνοι οι ψαράδες

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Frank Caprio: Ο δικαστής σταρ που άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων - Έκρινε με συμπόνια και καλοσύνη

08:22WHAT THE FACT

Τι να μην παραγγείλετε έξω για να μην αρρωστήσετε - Το βίντεο που ανατρέπει όσα ξέρατε

10:00LIFESTYLE

Η Σακίρα αναδεικνύει το σώμα της φορώντας ένα μεταλλικό ροζ μπικίνι σε παραλία του Μεξικού - Δείτε φωτογραφίες

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Dragonfly: Το υπερπολυτελές γιοτ έριξε άγκυρα στη Μύκονο - Αξίας 450 εκατ. δολαρίων με χλιδή που ζαλίζει - Βίντεο

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Η διάσημη Ουκρανή αθλήτρια που τιμωρήθηκε είναι πια μοντέλο και influencer - «Ζαλίζει» το Instagram

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια θανάτου του Γάλλου streamer Jean Pormanove - Πέθανε σε ζωντανή μετάδοση

09:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Φωτιά» έχει πάρει η εφαρμογή Appodixi - Καταγγελίες ρεκόρ για φοροδιαφυγή

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται «κόφτης» στους βουλευτές - Η αποκάλυψη του Νικήτα Κακλαμάνη για τις ομιλίες στη Βουλή

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερις μεγάλες ανατροπές το 2026 - Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

05:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στέλνει στολίσκο πολεμικών πλοίων και 4.000 πεζοναύτες στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο με ετήσιο όφελος έως 480 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ