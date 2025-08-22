Βρετανία: Συγκινητική υποστήριξη σε 11χρονη «Σταχτοπούτα» - Νταήδες της έσκισαν το φόρεμα

Το φόρεμα αξίας 450 λιρών της 11χρονης καταστράφηκε από το bullying των τραμπούκων.

Μια «πραγματική Σταχτοπούτα» στη Βρετανία έλαβε μια «δεύτερη ευκαιρία» για τον χορό αποφοίτησης του σχολείου της, έπειτα από βίντεο που έδειχνε παιδιά να την κοροϊδεύουν καθώς σκληροί νταήδες πάτουσαν και έσκιζαν το φόρεμά της.

Η 11χρονη Jessica Robinson έφυγε κλαίγοντας από τον χορό αποφοίτησης του δημοτικού σχολείου της τον περασμένο μήνα, όταν ένας τραμπούκος «πάτησε επανειλημμένα» το μπλε φόρεμά της αξίας 450 λιρών, ενώ άλλοι «βιντεοσκοπούσαν και γελούσαν» την ώρα που «σκιζόταν σε κομμάτια».

Η μαθήτρια έμεινε τόσο σοκαρισμένη από το περιστατικό που «δεν βγήκε από το δωμάτιό της» και αρνήθηκε να πάει στο σχολείο τις δύο τελευταίες ημέρες του τριμήνου.

Το περιστατικό έχει αναφερθεί στην τοπική αστυνομία και η Jessica από τότε παρακολουθεί συνεδρίες ψυχοθεραπείας.

Η ταραγμένη νεαρή έχει πέσει θύμα εκφοβισμού τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με τη μητέρα της, Micha Robinson.

Η κ. Robinson, από το Blackpool του Lancashire, είπε: «Την αφήσαμε στο χορό, μπήκε μέσα και όλα ήταν εντάξει, αλλά όταν πήγα να την πάρω, ήρθε σε μένα κλαίγοντας.

«Έκλαιγε με λυγμούς, με το φόρεμά της σκισμένο σε κομμάτια. Προφανώς, ο θύτης πατούσε πάνω στο φόρεμα και τα παιδιά την βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους, γελώντας ενώ το έκαναν».

Πρόσθεσε: «Το bullying ξεκίνησε όταν ήταν στην τρίτη τάξη. Γυρνούσε στο σπίτι με μώλωπες στα χέρια και δεν ήθελε να πάει στο σχολείο.

Συγκινητική απάντηση από την τοπική κοινότητα

Σε απάντηση στη σκληρή πράξη, η τοπική κοινότητα συσπειρώθηκε για να προσφέρει στην Jessica την «επανάληψη του χορού» που της αξίζει, με τις τοπικές επιχειρήσεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.

Η Micha λέει ότι η Jessica είναι «ενθουσιασμένη» για την επανάληψη του χορού και ελπίζει ότι θα μπορέσει να αντικαταστήσει τις δυσάρεστες αναμνήσεις από τον «επίσημο» χορό αποφοίτησης.

Η Libbie, από το Blackpool του Lancashire, εξήγησε: «Σίγουρα όλοι ενωθήκαμε για να βοηθήσουμε την Jessica. Η ανταπόκριση ήταν απολύτως φανταστική. Έχοντας βιώσει εκφοβισμό ως παιδί, αυτό με συγκίνησε πραγματικά.

Ήταν απολύτως εκπληκτική και πανέμορφη. Έμοιαζε με μια πραγματική Σταχτοπούτα – και έφυγε από το χορό με το φόρεμά της σκισμένο στην κυριολεξία. Πρέπει να την αποζημιώσουμε.

Χρειαζόμαστε μια αξέχαστη ανάμνηση και να αποκαταστήσουμε την πίστη της στην ανθρωπότητα, γιατί αυτό που έζησε ήταν απολύτως φρικτό».

Η 38χρονη αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 50 νέοι αναμένεται να παρευρεθούν στον επαναληπτικό χορό αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η Libbie ζήτησε τη βοήθεια άλλων επιχειρήσεων της γειτονιάς για να παρέχουν μπαλόνια, κόκκινο χαλί στην είσοδο και ασφάλεια για την εκδήλωση.

Η Libbie είπε: «Μια εταιρεία χαλιών θα παρέχει ένα κόκκινο χαλί για τη δημιουργία μίας πραγματικά VIP είσοδου. Επικοινωνήσαμε με την RM Events και θα διακοσμήσουν το κλαμπ, ενώ η Nomad Security προσφέρθηκε να στείλει κάποιον για την ασφάλεια της εκδήλωσης. Ο DJ προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του και την επόμενη μέρα ελπίζουμε να επιβεβαιώσουμε την παρουσία της ομάδας μοτοσικλετιστών».

Η Micha έστειλε το μπλε φόρεμα της Jessica για επιδιόρθωση χωρίς χρέωση και η Jessica σκοπεύει να το φορέσει ξανά το Σάββατο.

Η Micha είπε: «Είναι ενθουσιασμένη, ανυπομονεί και ελπίζω να δημιουργήσει καλύτερες αναμνήσεις. Είμαι πανευτυχής. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω την κοινότητα».

