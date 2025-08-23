Τραμπ: Δηλώνει «δυσαρεστημένος» για τον βομβαρδισμό αμερικανικού εργοστασίου στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ είδε την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατόπιν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Newsbomb

Τραμπ: Δηλώνει «δυσαρεστημένος» για τον βομβαρδισμό αμερικανικού εργοστασίου στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή δυσαρεστημένος για το ότι η Ρωσία έπληξε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία και ευρύτερα πως «δεν είναι ευτυχής» για τη συνέχιση του πολέμου ανάμεσα στις δυο χώρες.

«Δεν είμαι ευτυχής γι’ αυτό και δεν είμαι διόλου ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο», απάντησε ο αρχηγός του κράτους ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το πλήγμα που προκάλεσε μεγάλη καταστροφή τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε αμερικανική εταιρεία στην πόλη Μουκάτσεβο, στη δυτική Ουκρανία.

Επανέλαβε εξάλλου πως έχει δώσει «δύο εβδομάδες» προθεσμία προτού πάρει αποφάσεις για τον πόλεμο αυτό, που διεξάγει προσωπικά προσπάθεια να τελειώσει.

«Θα είναι πολύ σημαντική απόφαση, κι είτε θα πρόκειται για κυρώσεις ή τεράστιους τελωνειακούς δασμούς ή και τα δύο, ή δεν θα κάνουμε τίποτα και πούμε: ‘αυτός είναι δικός σας πόλεμος’», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είδε την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατόπιν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θέλει οι δυο τους να οργανώσουν συνάντηση, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά η συνάντηση αυτή μοιάζει ολοένα πιο απίθανο να διεξαχθεί σύντομα.

Ο 79χρονος μεγιστάνας των ακινήτων επέδειξε εξάλλου στους δημοσιογράφους φωτογραφία η οποία τον εικονίζει μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αλάσκα, διευκρινίζοντας πως του την έστειλε ο ρώσος ομόλογός του. «Θα την υπογράψω γι’ αυτόν», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 40χρονου δολοφόνου - «Παραδώσου» του ζητούν συγγενείς του από την Αλβανία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου

05:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σήμερα η κηδεία του στην Ημαθία - Τι ζητά η οικογένεια

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δηλώνει «δυσαρεστημένος» για τον βομβαρδισμό αμερικανικού εργοστασίου στην Ουκρανία - «Σε δύο εβδομάδες θα πάρω αποφάσεις»

04:39ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: 12 νεκροί σε συγκρούσεις ενόπλων με την αστυνομία και το στρατό

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Ανήθικο και παράνομο σχέδιο των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας»

03:54ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Εξαπολύει επίθεση κατά ανταρτών που θεωρούνται υπεύθυνοι για τους 19 νεκρούς την Πέμπτη

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Λιγότεροι από 20 όμηροι της Χαμάς είναι πια ζωντανοί - Αντιδράσεις στο Ισραήλ

03:03ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Ιταλία: Διπλωματική κρίση μετά τις δηλώσεις Σαλβίνι κατά Μακρόν για την Ουκρανία

02:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: «Δικαστικό πραξικόπημα» καταγγέλει ο πρόεδρος της χώρας που κατηγορείται για διαφθορά

02:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με «mega-deal» του Τραμπ το κράτος αποκτά το 10% της Intel - Στόχος η αυτάρκεια σε ημιαγωγούς

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση αυτοκτονίας τζιχαντιστών στη Συρία με νεκρό αστυνομικό

00:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Γουατεμάλα: Φυλακισμένοι κρατούν ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους

00:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα: Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Νεαρός στο νοσοκομείο

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας στον Όλυμπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

23:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κωνσταντινούπολη: Έθαψαν Ορθόδοξη ομογενή σε μουσουλμανικό νεκροταφείο!

02:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

21:34LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ρομαντικές στιγμές στην αγκαλιά του Αλέξανδρου Λυκούδη στην Κεφαλονιά

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι Κρήτης: Το νησί με τις μαγευτικές παραλίες και η ιστορία του από τη σφαγή των αμάχων το 1824 μέχρι το ναυάγιο του Imperatrix το 1907

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

05:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σήμερα η κηδεία του στην Ημαθία - Τι ζητά η οικογένεια

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

00:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στους καταρράκτες του Νιαγάρα: Νεκροί και παγιδευμένοι επιβάτες λεωφορείου

21:26ΕΛΛΑΔΑ

SOS στην ΕΥΠ: Ολόκληρο δίκτυο Αζέρων κατασκόπων στην Ελλάδα - Νέες αποκαλύψεις

22:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ σε χωριό της Φθιώτιδας: 60χρονος πυροβόλησε τον αδερφό του για κτηματικές διαφορές - Τραυματίστηκαν ακόμη δύο

06:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά τη συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα: Τι είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ