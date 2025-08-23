Ρόσγουελ: Εξωγήινος ή απάτη; Ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την αλήθεια για τη θρυλική υπόθεση

Ένα 18λεπτο βίντεο που ισχυριζόταν ότι έδειχνε νεκροψία εξωγήινου από τη διαβόητη υπόθεση του Ρόσγουελ, επανήλθε ξανά στην επικαιρότητα, την ώρα που η δημόσια συζήτηση γύρω από τα UFO έχει φτάσει σε πρωτοφανή ένταση.

Το φιλμ, ασπρόμαυρο και θολό, προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1995 και παρουσίαζε τρεις άνδρες με προστατευτικές στολές να «διαμελίζουν» ένα παράξενο ανθρωποειδές με μεγάλο κεφάλι και μαύρα μάτια. Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου, τροφοδοτώντας τη φημολογία για κυβερνητική συγκάλυψη στο περιστατικό του 1947 στο Νέο Μεξικό.

Εκατομμύρια τηλεθεατές πίστεψαν πως επρόκειτο για την απόδειξη της ύπαρξης εξωγήινων, σε μια εποχή που σειρές όπως το X-Files είχαν ήδη μετατρέψει το θέμα σε πολιτισμικό φαινόμενο. Χρόνια αργότερα, ωστόσο, οι δημιουργοί της ταινίας παραδέχθηκαν ότι επρόκειτο για καλοστημένη απάτη, γυρισμένη σε διαμέρισμα του Λονδίνου με χρήση πλαστικών εκμαγείων και ζωικών μελών.

Παρά την ομολογία, οι απορίες παρέμειναν. Ο παραγωγός Ρέι Σαντίλι επέμεινε ότι το βίντεο ήταν «αναπαράσταση» ενός πραγματικού φιλμ που είχε δει το 1992, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει ποτέ αποδείξεις.

Ο σκηνοθέτης Σπύρος Μελάρης, ο άνθρωπος πίσω από τα ειδικά εφέ, αποκάλυψε αργότερα τα storyboard, τα σκηνικά και τα ψεύτικα «εξωγήινα όργανα» που χρησιμοποιήθηκαν.

Η υπόθεση αναζωπυρώνεται τώρα μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ, που θα εξετάσει πώς στήθηκε η απάτη και πώς σημάδεψε την κουλτούρα γύρω από τα UFO.

Η εκδοχή του στρατού και οι νέες «μαρτυρίες»

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είχε ήδη από το 1997 ξεκαθαρίσει, σε επίσημη έκθεση, ότι στο Ρόσγουελ δεν υπήρξε εξωγήινο σκάφος αλλά συντρίμμια από μυστικό πρόγραμμα παρακολούθησης, το Project Mogul. Ως προς τα φημολογούμενα «σώματα», η εξήγηση ήταν πως επρόκειτο για ανδρείκελα δοκιμών αλεξίπτωτων.

Παρά τις επίσημες θέσεις, πολλοί ερευνητές συνεχίζουν να αμφισβητούν την εκδοχή του στρατού. Ο φυσικός Χαλ Πάτοφ, που συνεργάστηκε με κρατικά προγράμματα έρευνας UFO, υποστήριξε πρόσφατα πως οι ΗΠΑ έχουν στην κατοχή τους συντρίμμια όχι ενός, αλλά δέκα άγνωστης προέλευσης σκαφών.

Από το Περού στο Κογκρέσο

Τις τελευταίες δεκαετίες, δεν έλειψαν νέες «ανακαλύψεις» – όπως τα λεγόμενα εξωγήινα «μειώματα» στο Περού, με τρία δάχτυλα και τρία δάχτυλα ποδιών. Οι περισσότεροι ειδικοί, ωστόσο, τα θεωρούν ακόμα μια καλοστημένη φάρσα.

Παρά τον σκεπτικισμό, η πίεση για διαφάνεια μεγαλώνει. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη αναθέσει στην Αμερικανίδα βουλευτή Άννα Πωλίνα Λούνα να ερευνήσει τις μαρτυρίες και να προωθήσει την αποχαρακτηρισμό κάθε σχετικού υλικού.

Όπως σημειώνει ο ερευνητής Φίλιπ Μάντλ, «δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δεν έμαθαν το μάθημά τους. Το φιλμ του ’95 ήταν καθαρή απάτη, και ποτέ δεν υπήρξε αυθεντικό βίντεο νεκροψίας εξωγήινου».