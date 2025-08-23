Ρόσγουελ: Εξωγήινος ή απάτη; Ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την αλήθεια για τη θρυλική υπόθεση

Η εκδοχή του στρατού και οι νέες «μαρτυρίες»

Δημήτρης Δρίζος

Ρόσγουελ: Εξωγήινος ή απάτη; Ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την αλήθεια για τη θρυλική υπόθεση
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα 18λεπτο βίντεο που ισχυριζόταν ότι έδειχνε νεκροψία εξωγήινου από τη διαβόητη υπόθεση του Ρόσγουελ, επανήλθε ξανά στην επικαιρότητα, την ώρα που η δημόσια συζήτηση γύρω από τα UFO έχει φτάσει σε πρωτοφανή ένταση.

Το φιλμ, ασπρόμαυρο και θολό, προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1995 και παρουσίαζε τρεις άνδρες με προστατευτικές στολές να «διαμελίζουν» ένα παράξενο ανθρωποειδές με μεγάλο κεφάλι και μαύρα μάτια. Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου, τροφοδοτώντας τη φημολογία για κυβερνητική συγκάλυψη στο περιστατικό του 1947 στο Νέο Μεξικό.

Εκατομμύρια τηλεθεατές πίστεψαν πως επρόκειτο για την απόδειξη της ύπαρξης εξωγήινων, σε μια εποχή που σειρές όπως το X-Files είχαν ήδη μετατρέψει το θέμα σε πολιτισμικό φαινόμενο. Χρόνια αργότερα, ωστόσο, οι δημιουργοί της ταινίας παραδέχθηκαν ότι επρόκειτο για καλοστημένη απάτη, γυρισμένη σε διαμέρισμα του Λονδίνου με χρήση πλαστικών εκμαγείων και ζωικών μελών.

Παρά την ομολογία, οι απορίες παρέμειναν. Ο παραγωγός Ρέι Σαντίλι επέμεινε ότι το βίντεο ήταν «αναπαράσταση» ενός πραγματικού φιλμ που είχε δει το 1992, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει ποτέ αποδείξεις.

Ο σκηνοθέτης Σπύρος Μελάρης, ο άνθρωπος πίσω από τα ειδικά εφέ, αποκάλυψε αργότερα τα storyboard, τα σκηνικά και τα ψεύτικα «εξωγήινα όργανα» που χρησιμοποιήθηκαν.

Η υπόθεση αναζωπυρώνεται τώρα μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ, που θα εξετάσει πώς στήθηκε η απάτη και πώς σημάδεψε την κουλτούρα γύρω από τα UFO.

2.jpg

Η εκδοχή του στρατού και οι νέες «μαρτυρίες»

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είχε ήδη από το 1997 ξεκαθαρίσει, σε επίσημη έκθεση, ότι στο Ρόσγουελ δεν υπήρξε εξωγήινο σκάφος αλλά συντρίμμια από μυστικό πρόγραμμα παρακολούθησης, το Project Mogul. Ως προς τα φημολογούμενα «σώματα», η εξήγηση ήταν πως επρόκειτο για ανδρείκελα δοκιμών αλεξίπτωτων.

Παρά τις επίσημες θέσεις, πολλοί ερευνητές συνεχίζουν να αμφισβητούν την εκδοχή του στρατού. Ο φυσικός Χαλ Πάτοφ, που συνεργάστηκε με κρατικά προγράμματα έρευνας UFO, υποστήριξε πρόσφατα πως οι ΗΠΑ έχουν στην κατοχή τους συντρίμμια όχι ενός, αλλά δέκα άγνωστης προέλευσης σκαφών.

Από το Περού στο Κογκρέσο

Τις τελευταίες δεκαετίες, δεν έλειψαν νέες «ανακαλύψεις» – όπως τα λεγόμενα εξωγήινα «μειώματα» στο Περού, με τρία δάχτυλα και τρία δάχτυλα ποδιών. Οι περισσότεροι ειδικοί, ωστόσο, τα θεωρούν ακόμα μια καλοστημένη φάρσα.

Παρά τον σκεπτικισμό, η πίεση για διαφάνεια μεγαλώνει. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη αναθέσει στην Αμερικανίδα βουλευτή Άννα Πωλίνα Λούνα να ερευνήσει τις μαρτυρίες και να προωθήσει την αποχαρακτηρισμό κάθε σχετικού υλικού.

Όπως σημειώνει ο ερευνητής Φίλιπ Μάντλ, «δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δεν έμαθαν το μάθημά τους. Το φιλμ του ’95 ήταν καθαρή απάτη, και ποτέ δεν υπήρξε αυθεντικό βίντεο νεκροψίας εξωγήινου».

3.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Leapmotor B05: Το φθινόπωρο στην Ελλάδα

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καυτό ξεκίνημα, καταιγίδες– Ανατροπή στο τέλος του Σεπτεμβρίου

07:33ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Και επισήμως σε κατάσταση λιμού η Γάζα - Αντιδρά το Ισραήλ

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο φονιάς της 36χρονης ήταν χρυσοθήρας έψαχνε... λίρες στα βουνά - Η απίστευτη ιστορία

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα μάτια στον ουρανό - Σήμερα το σπάνιο φαινόμενο του «Μαύρου Φεγγαριού»

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρόσγουελ: Εξωγήινος ή απάτη; Ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την αλήθεια για τη θρυλική υπόθεση

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η CUPRA μοιάζει με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Μάστιγα το αλκοόλ: Πληθαίνουν τα περιστατικά μέθης ανηλίκων – Ανησυχητικά στοιχεία

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: - Οι ημερομηνίες πληρωμών

07:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Λάβετε θέσεις, το πρωτάθλημα αρχίζει – To πρόγραμμα της πρεμιέρας

07:00LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Ποζάρει αγκαλιά με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση - «My love»

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγουν χιλιάδες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

06:50LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με την οικογένεια και οι επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή - Οι κατηγορίες για σκευωρία

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μέθοδος απάτης: Παρουσιάζονται ως influencers και εκβιάζουν επιχειρηματίες με αρνητικές κριτικές

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού επικεντρώνεται ο Τσίπρας μετά τη συνέντευξη-βόμβα - Γιατί προβληματίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ποια μέτρα εξετάζονται εν όψει ΔΕΘ για την ελάφρυνση των ενοικίων

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά ΕΦΚΑ: Ποιοι πληρώνονται την Δευτέρα 25 Αυγούστου - Πάνω από 45.000

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πότε έρχεται η «θερμή μάζα» που «βλέπει» ο Τσατραφύλλιας

06:29ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Από πότε εκδίδεται αυτόματα για τους πολίτες - Η ημερομηνία «κλειδί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο φονιάς της 36χρονης ήταν χρυσοθήρας έψαχνε... λίρες στα βουνά - Η απίστευτη ιστορία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

02:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καυτό ξεκίνημα, καταιγίδες– Ανατροπή στο τέλος του Σεπτεμβρίου

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγουν χιλιάδες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού επικεντρώνεται ο Τσίπρας μετά τη συνέντευξη-βόμβα - Γιατί προβληματίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ

07:00LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Ποζάρει αγκαλιά με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση - «My love»

06:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 40χρονου δολοφόνου - «Παραδώσου» του ζητούν συγγενείς του από την Αλβανία

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρόσγουελ: Εξωγήινος ή απάτη; Ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την αλήθεια για τη θρυλική υπόθεση

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πότε έρχεται η «θερμή μάζα» που «βλέπει» ο Τσατραφύλλιας

00:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στους καταρράκτες του Νιαγάρα: Πέντε νεκροί - Ο οδηγός αφαιρέθηκε και έπεσε σε τάφρο

23:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κωνσταντινούπολη: Έθαψαν Ορθόδοξη ομογενή σε μουσουλμανικό νεκροταφείο!

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα μάτια στον ουρανό - Σήμερα το σπάνιο φαινόμενο του «Μαύρου Φεγγαριού»

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ