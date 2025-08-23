Τα δίδυμα πάντα του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου γιορτάζουν τα πρώτα τους γενέθλια
Δείτε το σπαρταριστό βίντεο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Λένι και η Λόττι, τα πάντα-σταρ του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου γιόρτασαν τα πρώτα τους γενέθλια την Παρασκευή με μπαμπού, «βόμβες παγωτού» και μια πρωτότυπη κατασκευή για σκαρφάλωμα!
Δείτε το βίντεο:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός – Asteras Aktor: Βασικός ο Πνευμονίδης στην πρεμιέρα
19:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Bundesliga: Εντυπωσιακή ελληνική πρεμιέρα, γκολ Γιαννούλη νίκη Κουλιεράκη
17:13 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ