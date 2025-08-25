Τουρκία: Ο υπουργός Μεταφορών ανάρτησε βίντεο να τρέχει με 225 χλμ/ώρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

Στο επίμαχο βίντεο φαίνεται το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου να φτάνει στα ύψη

Newsbomb

Τουρκία: Ο υπουργός Μεταφορών ανάρτησε βίντεο να τρέχει με 225 χλμ/ώρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόστιμο για παραβίαση του ορίου ταχύτητας δέχτηκε ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, αφού δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να οδηγεί με 225 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο, σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από την επιτρεπόμενη. Η ανάρτηση προκάλεσε καταιγισμό ειρωνικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ανάγκασε να ζητήσει συγγνώμη δημόσια.

Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο συνοδευόταν από λαϊκή μουσική και αποσπάσματα ομιλίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που εξυμνούσε τις υποδομές της κυβέρνησης, φαίνεται το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου να φτάνει στα ύψη, ενώ το όχημα προσπερνά με μεγάλη ταχύτητα άλλα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας–Νίγδης.

Η τροχαία του επέβαλε αργότερα πρόστιμο ύψους περίπου 240 ευρώ, καθώς εντοπίστηκε να υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά 50 χιλιόμετρα σε τμήμα του δρόμου κοντά στην Άγκυρα. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο Ουράλογλου ανάρτησε στο Χ (πρώην Twitter) φωτογραφία από την κλήση που του επιδόθηκε, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ζητώ συγγνώμη από το έθνος».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με 17+3 συμμετοχές η Ελλάδα στο Τόκιο 2025

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ο προσωρινός πρόεδρος Άχμαντ Αλ Σάρα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

16:24ΕΡΓΑΣΙΑ

Όλες οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο σε 17 ερωταπαντήσεις - Πώς διευκολύνει εργαζόμενους και επιχειρήσεις

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Ελεύθεροι υπό όρους οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

16:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Παροξυσμός από χιλιάδες φιλάθλους κατά την άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη - Βίντεο

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Ήταν έγκυος και το παιδί δεν ήταν δικό μου – Μιλούσε με άλλους στο Facebook»

16:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στην Ιαπωνία βρήκαν τη λύση για την εξάρτηση: Όριο χρήσης δύο ωρών στη χρήση smartphones

16:08LIFESTYLE

Πάρος, Νάουσα: «Κούρσες» πλωτής χλιδής στο λιμάνι – Οι διασημότες που καταφθάνουν incognito

15:55ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Viber ενισχύει την ιδιωτικότητα με τη λειτουργία «Απόκρυψη πληκτρολόγησης» για τους συνδρομητές Viber Plus στην Ελλάδα

15:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ξεκίνησαν οι εξετάσεις για τους «ερυθρόλευκους»

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα επιστολή της οικογένειάς του - «Δεν εμπλέκεται η Βάσω στον εγκλεισμό του»

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο υπουργός Μεταφορών ανάρτησε βίντεο να τρέχει με 225 χλμ/ώρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαρίστηκε που δεν μπορεί να πάει στο Άγιο Όρος επειδή είναι γυναίκα: «Είναι τρελό» (vid)

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Συναντήθηκε με τον Καλίν ο Χαφτάρ: Τι συζήτησε ο στρατάρχης της Βεγγάζης με τον διοικητή της ΜΙΤ

15:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στέλνουν Μπεράλντο οι Γάλλοι

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζον Σίνα αποκαλύπτει τον έρωτά του για τη σπανακόπιτα: «Όταν τη δοκιμάζεις, σου ξυπνάει αναμνήσεις»

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα - Καίει στην περιοχή Αμπελάκια

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

15:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: Μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα - Τι πρέπει να κάνετε αν σας έρθει

15:13ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CrediaBank: Τι απαντά στην εφημερίδα Times of Malta για την πρόταση εξαγοράς της HSBC Malta

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:00ΚΟΣΜΟΣ

Χαλίτ Γιουκάι: Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας που βρέθηκε νεκρός στο Μαρμαρά - Ο γάμος με Ελληνίδα και το τραγικό δυστύχημα

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Ήταν έγκυος και το παιδί δεν ήταν δικό μου – Μιλούσε με άλλους στο Facebook»

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα επιστολή της οικογένειάς του - «Δεν εμπλέκεται η Βάσω στον εγκλεισμό του»

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Rafale «κλείδωσε» F-35 σε πολυεθνική άσκηση στην Φινλανδία - Βίντεο

15:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: Μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα - Τι πρέπει να κάνετε αν σας έρθει

14:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οικία Κοκοβίκου: Αναστηλώνεται η κατοικία της Τριπόδων 32 - Η θρυλική ιστορία της

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Το δόντι μιας αγελάδας λύνει το μυστήριο του Στόουνχεντζ - Γιατί κατασκευάστηκε και τι κρύβει;

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο υπουργός Μεταφορών ανάρτησε βίντεο να τρέχει με 225 χλμ/ώρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aνεξέλεγκτη η δράση των Ρομά στην Αθήνα - Μέσα σε 24 ώρες πρωταγωνίστησαν σε 6 περιστατικά ληστείας - απάτης με λεία άνω των 22.000 ευρώ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Κίνα: Τρίχρονη πήγε στο νοσοκομείο με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι - Ανατριχιαστικό βίντεο

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα - Καίει στην περιοχή Αμπελάκια

16:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Παροξυσμός από χιλιάδες φιλάθλους κατά την άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη - Βίντεο

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι προβλέψεις του ChatGPT για τον φετινό χειμώνα δεν είναι ευχάριστες - Τι «είδε» η Τεχνητή νοημοσύνη

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ