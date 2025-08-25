Τουρκία: Ο υπουργός Μεταφορών ανάρτησε βίντεο να τρέχει με 225 χλμ/ώρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

Πρόστιμο για παραβίαση του ορίου ταχύτητας δέχτηκε ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, αφού δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να οδηγεί με 225 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο, σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από την επιτρεπόμενη. Η ανάρτηση προκάλεσε καταιγισμό ειρωνικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ανάγκασε να ζητήσει συγγνώμη δημόσια.

Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο συνοδευόταν από λαϊκή μουσική και αποσπάσματα ομιλίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που εξυμνούσε τις υποδομές της κυβέρνησης, φαίνεται το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου να φτάνει στα ύψη, ενώ το όχημα προσπερνά με μεγάλη ταχύτητα άλλα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας–Νίγδης.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunda 223 km hızla gittiği anları paylaştı.



• Türkiye'de otoyollarda azami hız sınırı 140 km/h pic.twitter.com/DSiFzl2tzL — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) August 24, 2025

Η τροχαία του επέβαλε αργότερα πρόστιμο ύψους περίπου 240 ευρώ, καθώς εντοπίστηκε να υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά 50 χιλιόμετρα σε τμήμα του δρόμου κοντά στην Άγκυρα. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο Ουράλογλου ανάρτησε στο Χ (πρώην Twitter) φωτογραφία από την κλήση που του επιδόθηκε, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ζητώ συγγνώμη από το έθνος».