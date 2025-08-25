Κολομβία: Ανακαλύφθηκε άγνωστη φυλή προϊστορικών ανθρώπων με επιμηκυμένο κρανίο

Η ομάδα, που ονομάστηκε Checua από την περιοχή του δήμου Nemocón όπου τα λείψανα ανασκάφηκαν το 1992, είναι περίπου 6.000 ετών

Newsbomb

Κολομβία: Ανακαλύφθηκε άγνωστη φυλή προϊστορικών ανθρώπων με επιμηκυμένο κρανίο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιστήμονες στην Κολομβία έχουν ανακαλύψει μια προηγουμένως άγνωστη γονιδιακή ομάδα ανθρώπων, αφού αλληλουχίστηκε πλήρως το DNA αρχαίων λειψάνων που ανασκάφηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, Μπογκοτά.

Η ομάδα, που ονομάστηκε Checua από την περιοχή του δήμου Nemocón όπου τα λείψανα ανασκάφηκαν το 1992, είναι περίπου 6.000 ετών και δεν είχε ποτέ προηγουμένως αλληλουχιστεί πλήρως το γονιδίωμά τους.

«Όταν αρχίσαμε να συγκρίνουμε με άλλα άτομα από άλλα μέρη της Αμερικής, διαπιστώσαμε ότι τα άτομα από την Προκεραμική Περίοδο που βρέθηκαν εδώ στο οροπέδιο Cundiboyacense έχουν μια γραμμή που δεν είχε αναφερθεί», δήλωσε η Δρ. Andrea Casas, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γενετικής του Εθνικού Πανεπιστημίου. «Είναι μια νέα γραμμή».

Η ανακάλυψη των Checua περιλαμβάνει μερικά λείψανα περίπου 30 ανθρώπων και ένα σχεδόν ακέραιο κρανίο. Οι αλληλουχίες από έξι άτομα της ομάδας ήταν αρκετά πλήρεις για να προστεθούν στο έργο, το οποίο περιλαμβάνει και άλλα λείψανα που ανασκάφηκαν σε διάφορα έργα μεταξύ 1987 και 2003.

Τα υπόλοιπα λείψανα, σε αντίθεση με τα Checua, είχαν γενετικές ομοιότητες με λείψανα που βρέθηκαν στον Παναμά, είπε η Casas, υποδεικνύοντας ότι ανήκουν σε ομάδες που μετανάστευσαν μέσω της Κεντρικής Αμερικής και της Κολομβίας καθώς οι ανθρώπινες πληθυσμιακές ομάδες επεκτάθηκαν προς το νότο από τον Βερίγγειο Πορθμό πριν από 20.000 χρόνια.

Από πού προήλθαν λοιπόν οι Checua και τι τους συνέβη;

Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι, αλλά είναι πιθανό η ομάδα να αντιπροσωπεύει μια απομονωμένη, νομαδική κοινότητα κυνηγών-τροφοσυλλεκτών, δήλωσε η Casas.
Η ομάδα θα μπορούσε να έχει εξαφανιστεί λόγω κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή έλλειψης τροφής, πρόσθεσε. Δεν έχουν γνωστούς απογόνους.

Το κρανίο των Checua είναι αξιοσημείωτα πιο επιμηκυμένο από τα κρανία άλλων πληθυσμών που βρέθηκαν στο οροπέδιο γύρω από τη Μπογκοτά, δήλωσε ο Δρ. Jose Vicente Rodriguez, καθηγητής φυσικής ανθρωπολογίας στο πανεπιστήμιο, καθώς χειριζόταν προσεκτικά τον κρανίο.

Σε αντίθεση με τα μεταγενέστερα κρανία, τα οποία δείχνουν τερηδόνες στα δόντια, το κρανίο των Checua παρουσιάζει σημάδια αποστημάτων στο μπροστινό πάνω μέρος της γνάθου, υποδεικνύοντας ότι ο μακρινός κάτοχός του μπορεί να είχε χάσει δόντια λόγω μόλυνσης.

Οι δίαιτες των πρώτων πληθυσμών πιθανότατα επηρεάζονταν από ηφαιστειακές εκρήξεις, οι οποίες θα είχαν καταστρέψει τις πηγές τροφής πάνω από το έδαφος και θα ενθάρρυναν τους ανθρώπους να τρώνε ρίζες και πατάτες, είπε.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: Reuters

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΚΟΣΜΟΣ

Βόμβα στη δικαστική διαμάχη Μπλέικ Λάιβλι – Τζάστιν Μπαλντόνι: Τα νέα mail που «καίνε»

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ανακαλύφθηκε άγνωστη φυλή προϊστορικών ανθρώπων με επιμηκυμένο κρανίο

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αγωνία για 14χρονο κορίτσι που «έσβησε» ενώ έκανε μπάνιο στη θάλασσα – Νοσηλεύεται στο «Καραμανδάνειο»

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Προφυλακίστηκε ο αλλοδαπός που έβαλε 7 πυρκαγιές τον Δεκαπενταύγουστο

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Εξηγήσεις για τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων στη Γάζα απαιτεί η Ένωση Ξένου Τύπου από το Ισραήλ

17:36LIFESTYLE

Νατάσσα Μποφίλιου: Με νέα ανάρτηση απαντά στο bodyshaming του Μάνου Βουλαρίνου

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα ανάμεσα σε Τρίκαλα και Άρτα

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι στρατιώτες ανήρτησαν την αμερικάνικη σημαία σε άρμα - Οργή από το Κίεβο

17:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητό τηλέφωνο: Αποφύγετε αυτό το καθημερινό λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι κατά τη φόρτιση

17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επικό βίντεο με τον «πολεμιστή» Ρενάτο Σάντσες και το «φατούρο» στη Λεωφόρο

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Το Fallingwater του Φραντ Λόιντ Ράιτ... στάζει - Ριζική ανακαίνιση στο μνημείο της Unesco

17:21WHAT THE FACT

Προειδοποίηση της Europol: Μη βγάλετε χρήματα από τα ΑΤΜ αν παρατηρήσετε αυτό το σημάδι

17:13WHAT THE FACT

Ο πλανήτης-νάνος «Δήμητρα» μπορεί να ήταν κατοικήσιμος πριν από 500 εκατομμύρια χρόνια!

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Ανήλικος προκάλεσε πυρκαγιά παίζοντας – Τον βρήκαν δίπλα στις φλόγες

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος – Η κόρη περιγράφει τη στιγμή της δολοφονίας της 36χρονης από τον πατέρα της: «Όλα τα είδα, τις μαχαιριές στη μητέρα μου κι εκείνη να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια”»

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Πραγματική ιστορία: Γυναίκα ήταν όμηρος stalker σε καταφύγιο - Τον εντόπισε χρόνια μετά

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Wagner τέλος: Η παραστρατιωτική μισθοφορική ομάδα Africa Corps παίρνει τη θέση της

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Του έλεγε ότι θα του στέλνει βίντεο με τον νέο της σύντροφο», ισχυρίζεται ο δικηγόρος του 40χρονου

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Η Πολεμική Αεροπορία διέσωσε δεκάδες ομήρους των τζιχαντιστών - Κυρίως γυναικόπαιδα

16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λυκουρέντζος: «Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:59ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ανακαλύφθηκε άγνωστη φυλή προϊστορικών ανθρώπων με επιμηκυμένο κρανίο

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος – Η κόρη περιγράφει τη στιγμή της δολοφονίας της 36χρονης από τον πατέρα της: «Όλα τα είδα, τις μαχαιριές στη μητέρα μου κι εκείνη να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια”»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

17:21WHAT THE FACT

Προειδοποίηση της Europol: Μη βγάλετε χρήματα από τα ΑΤΜ αν παρατηρήσετε αυτό το σημάδι

17:36LIFESTYLE

Νατάσσα Μποφίλιου: Με νέα ανάρτηση απαντά στο bodyshaming του Μάνου Βουλαρίνου

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Χαλίτ Γιουκάι: Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας που βρέθηκε νεκρός στο Μαρμαρά - Ο γάμος με Ελληνίδα και το τραγικό δυστύχημα

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Rafale «κλείδωσε» F-35 σε πολυεθνική άσκηση στην Φινλανδία - Βίντεο

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Ήταν έγκυος και το παιδί δεν ήταν δικό μου – Μιλούσε με άλλους στο Facebook»

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα ανάμεσα σε Τρίκαλα και Άρτα

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Πραγματική ιστορία: Γυναίκα ήταν όμηρος stalker σε καταφύγιο - Τον εντόπισε χρόνια μετά

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

17:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητό τηλέφωνο: Αποφύγετε αυτό το καθημερινό λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι κατά τη φόρτιση

15:44ΕΛΛΑΔΑ

«Αμέτοχη στην όλη διαδικασία ακούσιας εξέτασης στο Δρομοκαΐτειο η Βάσω», λέει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη: Ποιοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον τριήμερο εγκλεισμό του

15:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: Μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα - Τι πρέπει να κάνετε αν σας έρθει

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aνεξέλεγκτη η δράση των Ρομά στην Αθήνα - Μέσα σε 24 ώρες πρωταγωνίστησαν σε 6 περιστατικά ληστείας - απάτης με λεία άνω των 22.000 ευρώ

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αγωνία για 14χρονο κορίτσι που «έσβησε» ενώ έκανε μπάνιο στη θάλασσα – Νοσηλεύεται στο «Καραμανδάνειο»

12:19LIFESTYLE

Donatella Versace: Πώς ήταν και πώς έγινε - Σοκάρουν οι φωτογραφίες μετά τις νέες πλαστικές επεμβάσεις της

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ