Κολομβία: Ανακαλύφθηκε άγνωστη φυλή προϊστορικών ανθρώπων με επιμηκυμένο κρανίο

Επιστήμονες στην Κολομβία έχουν ανακαλύψει μια προηγουμένως άγνωστη γονιδιακή ομάδα ανθρώπων, αφού αλληλουχίστηκε πλήρως το DNA αρχαίων λειψάνων που ανασκάφηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, Μπογκοτά.

Η ομάδα, που ονομάστηκε Checua από την περιοχή του δήμου Nemocón όπου τα λείψανα ανασκάφηκαν το 1992, είναι περίπου 6.000 ετών και δεν είχε ποτέ προηγουμένως αλληλουχιστεί πλήρως το γονιδίωμά τους.

«Όταν αρχίσαμε να συγκρίνουμε με άλλα άτομα από άλλα μέρη της Αμερικής, διαπιστώσαμε ότι τα άτομα από την Προκεραμική Περίοδο που βρέθηκαν εδώ στο οροπέδιο Cundiboyacense έχουν μια γραμμή που δεν είχε αναφερθεί», δήλωσε η Δρ. Andrea Casas, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γενετικής του Εθνικού Πανεπιστημίου. «Είναι μια νέα γραμμή».

Η ανακάλυψη των Checua περιλαμβάνει μερικά λείψανα περίπου 30 ανθρώπων και ένα σχεδόν ακέραιο κρανίο. Οι αλληλουχίες από έξι άτομα της ομάδας ήταν αρκετά πλήρεις για να προστεθούν στο έργο, το οποίο περιλαμβάνει και άλλα λείψανα που ανασκάφηκαν σε διάφορα έργα μεταξύ 1987 και 2003.

Τα υπόλοιπα λείψανα, σε αντίθεση με τα Checua, είχαν γενετικές ομοιότητες με λείψανα που βρέθηκαν στον Παναμά, είπε η Casas, υποδεικνύοντας ότι ανήκουν σε ομάδες που μετανάστευσαν μέσω της Κεντρικής Αμερικής και της Κολομβίας καθώς οι ανθρώπινες πληθυσμιακές ομάδες επεκτάθηκαν προς το νότο από τον Βερίγγειο Πορθμό πριν από 20.000 χρόνια.

Από πού προήλθαν λοιπόν οι Checua και τι τους συνέβη;

Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι, αλλά είναι πιθανό η ομάδα να αντιπροσωπεύει μια απομονωμένη, νομαδική κοινότητα κυνηγών-τροφοσυλλεκτών, δήλωσε η Casas.

Η ομάδα θα μπορούσε να έχει εξαφανιστεί λόγω κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή έλλειψης τροφής, πρόσθεσε. Δεν έχουν γνωστούς απογόνους.

Το κρανίο των Checua είναι αξιοσημείωτα πιο επιμηκυμένο από τα κρανία άλλων πληθυσμών που βρέθηκαν στο οροπέδιο γύρω από τη Μπογκοτά, δήλωσε ο Δρ. Jose Vicente Rodriguez, καθηγητής φυσικής ανθρωπολογίας στο πανεπιστήμιο, καθώς χειριζόταν προσεκτικά τον κρανίο.

Σε αντίθεση με τα μεταγενέστερα κρανία, τα οποία δείχνουν τερηδόνες στα δόντια, το κρανίο των Checua παρουσιάζει σημάδια αποστημάτων στο μπροστινό πάνω μέρος της γνάθου, υποδεικνύοντας ότι ο μακρινός κάτοχός του μπορεί να είχε χάσει δόντια λόγω μόλυνσης.

Οι δίαιτες των πρώτων πληθυσμών πιθανότατα επηρεάζονταν από ηφαιστειακές εκρήξεις, οι οποίες θα είχαν καταστρέψει τις πηγές τροφής πάνω από το έδαφος και θα ενθάρρυναν τους ανθρώπους να τρώνε ρίζες και πατάτες, είπε.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: Reuters