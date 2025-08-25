Για πρώτη φορά στην ιστορία άγαλμα του Χριστού θα δεσπόζει στην Αλβανία

Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές περιοχές της Αλβανίας, την περιοχή Nikaj-Mertur στην πόλη Tropoja στο βόρειο τμήμα της χώρας τοποθετήθηκε άγαλμα του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ανάλογο άγαλμα θα δεσπόζει στη γειτονική χώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Το άγαλμα κατασκευάστηκε από τον Sokol Ndue Progni, κάτοικο της περιοχής, και μοιάζει με το πρωτότυπο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου ο Χριστός εμφανίζεται με απλωμένα χέρια. Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της εκκλησίας, κάτοικοι της περιοχής, καθώς και πολλοί καλεσμένοι από την Αλβανία και τη διασπορά.

Η πρωτοβουλία για την ανέγερση του αγάλματος προέρχεται από τοπικούς πιστούς και οργανισμούς που θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο τουριστικό αξιοθέατο στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ντόπιοι και διοργανωτές πιστεύουν ότι αυτό το μέρος θα γίνει ένας επιθυμητός τουριστικός προορισμός.

The statue of Jesus Christ was erected at the top of the Albanian Alps. This marks a significant event as it is noted as the first time in the history of the Merturi region that such a monument has been erected. From 1944 until 1992, religion was banned in communist Albania.… pic.twitter.com/cUl4ih45E1 — Kastriot Haxhiaj (@khaxhiaj) August 18, 2025

*Με πληροφορίες από slobodenpecat

Διαβάστε επίσης