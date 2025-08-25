Για πρώτη φορά στην ιστορία άγαλμα του Χριστού θα δεσπόζει στην Αλβανία
Ο Χριστός εμφανίζεται με απλωμένα χέρια
Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές περιοχές της Αλβανίας, την περιοχή Nikaj-Mertur στην πόλη Tropoja στο βόρειο τμήμα της χώρας τοποθετήθηκε άγαλμα του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ανάλογο άγαλμα θα δεσπόζει στη γειτονική χώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης.
Το άγαλμα κατασκευάστηκε από τον Sokol Ndue Progni, κάτοικο της περιοχής, και μοιάζει με το πρωτότυπο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου ο Χριστός εμφανίζεται με απλωμένα χέρια. Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της εκκλησίας, κάτοικοι της περιοχής, καθώς και πολλοί καλεσμένοι από την Αλβανία και τη διασπορά.
Η πρωτοβουλία για την ανέγερση του αγάλματος προέρχεται από τοπικούς πιστούς και οργανισμούς που θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο τουριστικό αξιοθέατο στο βόρειο τμήμα της χώρας.
Ντόπιοι και διοργανωτές πιστεύουν ότι αυτό το μέρος θα γίνει ένας επιθυμητός τουριστικός προορισμός.
*Με πληροφορίες από slobodenpecat