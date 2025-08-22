Ιταλία: Δύτες καθάρισαν το υποβρύχιο άγαλμα του «Χριστού της Αβύσσου» στο Πορτοφίνο

Ένας δύτης του Ιταλικού Ναυτικού καθαρίζει το άγαλμα του Ιησού Χριστού που βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα, ανοιχτά του San Fruttuoso, μεταξύ Καμόλι και Πορτοφίνο στην Ιταλική Ριβιέρα, την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025.

Δύτες της ιταλικής αστυνομίας καθάρισαν ένα από τα μεγαλύτερα υποβρύχια αξιοθέατα της Μεσογείου, χρησιμοποιώντας λάστιχα υψηλής πίεσης.

Ο λόγος για το άγαλμα του «Χριστού της Αβύσσου», το οποίο τοποθετήθηκε στον βυθό της θάλασσας στα ανοικτά της βόρειας Ιταλίας το 1954 προς τιμήν όσων έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Το χάλκινο άγαλμα του Ιησού Χριστού που βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα, ανοιχτά του San Fruttuoso, μεταξύ Camogli και Portofino στην Ιταλική Ριβιέρα, Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025

Το χάλκινο άγαλμα ύψους 2,5 μέτρων, που απεικονίζει τον Χριστό με τα χέρια του υψωμένα, κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας κανόνια, πλοία και τα λιωμένα μετάλλια των πεσόντων Ιταλών στρατιωτών και θεωρείται ένα ισχυρό σύμβολο της θυσίας τους στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρόμοια αγάλματα υπάρχουν και στα ανοικτά του Key Largo στη Φλόριντα και στη Γρενάδα στην Καραϊβική.

Το άγαλμα βρίσκεται περίπου 300 μέτρα από την ακτή, μεταξύ των πόλεων Πορτοφίνο και Καμόλι, στη βόρεια ακτή της Λιγυρίας στην Ιταλία, σε βάθος περίπου 18 μέτρων.

Ένας δύτης του Ιταλικού Ναυτικού καθαρίζει το άγαλμα του Ιησού Χριστού που βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα, ανοιχτά του San Fruttuoso, μεταξύ Καμόλι και Πορτοφίνο στην Ιταλική Ριβιέρα, την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025. Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape for Liguria μέσω AP

Το αρχαιολογικό γραφείο του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας αναφέρει ότι, λόγω της εγγύτητάς του στην ακτή και του σχετικά μικρού βάθους, ο «Χριστός της Αβύσσου» είναι το πιο δημοφιλές σημείο κατάδυσης στη Μεσόγειο. Το σημείο, που βρίσκεται στον κόλπο San Fruttuoso, προσελκύει επίσης τουριστικά σκάφη, καθώς το άγαλμα είναι ορατό από την επιφάνεια, όπως αναφέρει το Associated Press.

Ένας δύτης του Ιταλικού Ναυτικού καθαρίζει το άγαλμα του Ιησού Χριστού που βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα, ανοιχτά του San Fruttuoso, μεταξύ Καμόλι και Πορτοφίνο στην Ιταλική Ριβιέρα, την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025. Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape for Liguria μέσω AP

Κάθε χρόνο, δύτες της αστυνομίας καθαρίζουν προσεκτικά το άγαλμα για να απομακρύνουν τα βακτήρια που έχουν συσσωρευτεί. Ο καθαρισμός, ο οποίος φέτος πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου, γίνεται με θαλασσινό νερό και δεν προκαλεί ζημιά στον χαλκό του αγάλματος ή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς οι μικροοργανισμοί απομακρύνονται και απελευθερώνονται ξανά στη θάλασσα, σύμφωνα με την Alessandra Cabella, ειδικό στην ιστορία τέχνης από το αρχαιολογικό γραφείο της Λιγυρίας.

«Υπάρχουν πολλά υπέροχα ψάρια που έρχονται να παρακολουθήσουν τον καθαρισμό», είπε σε συνέντευξη η Cabella, την Πέμπτη. «Είναι μια δραστηριότητα με μηδενικό αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον».

