Η 65χρονη που έγινε viral: «Προτιμώ τους νεαρότερους άνδρες - Έχουν αυθορμητισμό»

Η Lesley Maxwell, fitness fanatic και γιαγιά, έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα σώμα που θα ζήλευαν ακόμη και γυναίκες δεκαετίες νεότερές της. Δεν είναι τυχαίο πως συχνά την περνούν για αδελφή της 21χρονης εγγονής της, Tia.

Σε συνέντευξή της στο What’s The Jam, παραδέχθηκε ότι οι άνδρες της ηλικίας της δεν την ελκύουν. «Οι περισσότεροι είναι βαριεστημένοι και προβλέψιμοι», είπε, εξηγώντας πως προτιμά την ενέργεια και τη θετική διάθεση των νεότερων. «Οι εικοσάρηδες έχουν αυθορμητισμό, ταιριάζουν στους ρυθμούς μου μέσα κι έξω από το γυμναστήριο και αγαπούν μια γυναίκα που ξέρει τι θέλει».

Αν και δεν αρνείται ότι συζητά και με μεγαλύτερους άνδρες, ξεκαθαρίζει ότι συχνά «είναι πιο φορτωμένοι με προβλήματα», κάτι που τη φθείρει. «Οι νεότεροι είναι πιο ανάλαφροι και πιο θετικοί», τόνισε.

Τι ψάχνει λοιπόν σε έναν σύντροφο; Αυτοπεποίθηση, χιούμορ και φυσική κατάσταση που να μπορεί να σταθεί δίπλα της. «Ένας άνδρας που έχει το θάρρος να με προσεγγίσει, είναι σε φόρμα και έχει χιούμορ — αυτό είναι το ιδανικό ξεκίνημα».

Η ίδια παραδέχθηκε πως, όταν δεν υπάρχει χημεία, δεν προχωρά. «Κάποτε έβγαινα με έναν πετυχημένο κτηματομεσίτη. Ήταν κύριος, αλλά δεν υπήρχε καμία σπίθα. Οπότε τον άφησα μέσα σε τρεις μέρες», είπε γελώντας.

Και δεν είναι η μόνη. Όπως αποκάλυψε σε εκπομπή της SBS μια άλλη γυναίκα από τη Μελβούρνη, μετά το διαζύγιό της βρήκε σύντροφο πολύ νεότερο και βίωσε ακόμη και την προκατάληψη του κόσμου. «Όταν ένας άνδρας κυκλοφορεί με νεότερη γυναίκα, κανείς δεν αντιδρά. Όταν όμως περπατούσα με έναν νεότερο άντρα, κάποιοι μας αποδοκίμασαν. Ήταν πολύ επικριτικό».