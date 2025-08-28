Αεροπορική εταιρεία προκαλεί την οργή με νέο κανόνα για plus size επιβάτες

Μια αεροπορική εταιρεία προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο (μεταξύ των οποίων και ακτιβιστών για θέματα plus size), μετά την ανακοίνωση ενός αμφιλεγόμενου νέου κανόνα που αφορά στις θέσεις. Η Southwest Airlines ανακοίνωσε ότι οι ταξιδιώτες που δυσκολεύονται να χωρέσουν σε μία μόνο θέση στο αεροπλάνο ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσουν ένα επιπλέον ποσό.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους δήλωσε ότι η νέα πολιτική θα τεθεί σε ισχύ στις 27 Ιανουαρίου 2026, οπότε και η εταιρεία σχεδιάζει να αναθέσει στους επιβάτες τις θέσεις, εγκαταλείποντας την μακροχρόνια ιδιόμορφη ιεροτελεστία επιβίβασης, που επέτρεπε στους ταξιδιώτες να επιλέγουν οι ίδιοι τις θέσεις τους αφού πατήσουν το πόδι τους στο αεροπλάνο.

