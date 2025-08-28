Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

Στα τέλη Ιουλίου άρχισε να κυκλοφορεί στο Telegram και σε άλλες κρυπτογραφημένες πλατφόρμες μηνυμάτων ένα βίντεο που έγινε γνωστό με τον τίτλο The Vietnamese Butcher («Ο Βιετναμέζος Χασάπης»).

Το υλικό παρουσιάζει την εκτέλεση ενός άνδρα και, σύμφωνα με δημοσιογράφους του VICE, θα μπορούσε να αποτελεί το πρώτο τεκμηριωμένο παράδειγμα snuff film που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για εμπορική εκμετάλλευση.

Το πακέτο που διακινείται περιλαμβάνει πολλαπλές εκδοχές του βίντεο, υλικό από διαφορετικές γωνίες λήψης και σχεδόν 100 φωτογραφίες. Οι τιμές πώλησης κυμαίνονται από 100 έως 600 δολάρια, ενώ έχει εντοπιστεί και σε αγορές του darknet.

Snuff film: Ένα «είδος» που μέχρι σήμερα έμοιαζε αστικός μύθος

Αν και το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει κατά καιρούς με σκληρό υλικό — από προπαγανδιστικά βίντεο του ISIS έως αποτρόπαιες εκτελέσεις καρτέλ και δολοφονίες από κάμερες ασφαλείας — κανένα από αυτά δεν εντάσσεται στον ορισμό του snuff film, καθώς δεν δημιουργήθηκαν με σκοπό την πώληση.

Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη, όπως η υπόθεση του Γερμανού Άρμιν Μάιβες το 2001, ο οποίος κατέγραψε σε βίντεο τον φόνο και τον κανιβαλισμό του Μπερντ Μπραντ, ή ο Καναδός Λούκα Μαγκνότα το 2012, με το διαβόητο «1 Lunatic 1 Ice Pick». Ωστόσο, κανένα από αυτά τα περιστατικά δεν κατέληξε στη διακίνηση εμπορικού υλικού. Αυτός είναι και ο λόγος που το «Vietnamese Butcher» θεωρείται από κάποιους το πρώτο αυθεντικό snuff film που βγαίνει στη δημοσιότητα.

Η ταυτότητα του θύματος

Σύμφωνα με διαδικτυακούς ερευνητές, το θύμα ταυτοποιείται ως ο 27χρονος Νγκουγιέν Σουάν Ντατ, από το Βιετνάμ. Ο Ντατ φέρεται να συμμετείχε για χρόνια σε ακραία διαδικτυακά φόρουμ, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα όπως «Dat Beheading», και να μιλούσε ανοιχτά για το φετίχ του με τον αποκεφαλισμό. Σε προσωπικά μηνύματα που έχουν διαρρεύσει, ο ίδιος φέρεται να εξέφραζε την επιθυμία να βρει κάποιον που θα τον σκότωνε, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «αιχμάλωτο της μοίρας του».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις γύρω από το κατά πόσο ο Ντατ ήταν πρόθυμος συμμετέχων στον θάνατό του. Ορισμένες θεωρίες μιλούν ακόμη και για μορφή «σεξουαλικοποιημένης ευθανασίας».

Η έρευνα για τον «χασάπη»

Η ταυτότητα του δράστη παραμένει άγνωστη. Στο βίντεο διακρίνεται ένα τατουάζ με την ένδειξη «13-9» στο χέρι του, στοιχείο που έχει οδηγήσει τους χρήστες του διαδικτύου να αποκαλούν την υπόθεση «13K». Κάποιοι ερευνητές υποστήριξαν ότι ο φερόμενος ως εκτελεστής είναι Βουδιστής που είχε αλληλεπιδράσει στο παρελθόν με το θύμα σε διαδικτυακές κοινότητες. Ο ίδιος, ωστόσο, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Στο μεταξύ, λογαριασμός στο Facebook που ανήκε στον Ντατ φέρεται να βρίσκεται υπό τον έλεγχο ατόμου που ισχυρίζεται ότι είναι ο εκτελεστής, προσθέτοντας περισσότερη σύγχυση στην υπόθεση.

Η εμπορική διάσταση

Το στοιχείο που ξεχωρίζει το «Vietnamese Butcher» από άλλες υποθέσεις είναι η εμπορική του διάσταση. Το βίντεο και οι φωτογραφίες πωλούνται συστηματικά σε Telegram groups και στο dark web, μέσα σε οργανωμένες ομάδες με χιλιάδες χρήστες. Διακινητές στην Κίνα, μάλιστα, προσφέρουν «πακέτα» που περιλαμβάνουν σκληρό περιεχόμενο με θεματολογία από νεκροφιλία μέχρι υλικό από νεκροτομές. Οι τιμές συμμετοχής σε αυτές τις ομάδες κυμαίνονται από 89 έως 198 γουάν.

Αυτό το στοιχείο κάνει πολλούς ειδικούς να πιστεύουν ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση στην οποία η παραγωγή ενός βίντεο δολοφονίας συνδέεται ξεκάθαρα με εμπορικό κίνητρο.

Νέες υποθέσεις στο προσκήνιο

Ενώ η υπόθεση του «Βιετναμέζου Χασάπη» συνεχίζει να προκαλεί σοκ και ερωτήματα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και άλλα παρόμοια βίντεο, με θύματα άνδρες ασιατικής καταγωγής.

Το υλικό αυτό φέρεται να έχει διακινηθεί σε κινεζικές πλατφόρμες όπως το Baidu Tieba, που συχνά χρησιμοποιείται για παράνομες δραστηριότητες.