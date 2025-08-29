Ψήφισμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά του Ισραήλ: Ζητά εμπάργκο από όλες τις χώρες

Με το ψήφισμα καλούνται όλα τα κοινοβούλια των χωρών να διακόψουν τις στρατιωτικές και εμπορικές σχέσεις τους με το Ισραήλ

Newsbomb

Ψήφισμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά του Ισραήλ: Ζητά εμπάργκο από όλες τις χώρες
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης υιοθέτησε ψήφισμα σχετικά με την επέκταση, όπως αναφέρει, «της ισραηλινής κατοχής στη Γάζα και τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού». Με το ψήφισμα καλούνται όλα τα κοινοβούλια των χωρών να διακόψουν τις στρατιωτικές και εμπορικές σχέσεις τους με το Ισραήλ και να αναλάβουν δράση για την άρση του εμπάργκο κατά των Παλαιστινίων.

Στο ψήφισμα, το οποίο προτάθηκε από τον πρόεδρο του Σώματος, Νούμαν Κουρτουλμούς, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«1. Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις πρακτικές κατοχής, καταστροφής και προσάρτησης που επιβάλλει το Ισραήλ στον λαό της Παλαιστίνης εδώ και δεκαετίες.

2. Τονίζουμε ότι οι σφαγές εναντίον του λαού της Παλαιστίνης και, πιο πρόσφατα, η χρήση του λιμού στη Γάζα ως όπλο εξόντωσης συνιστούν έγκλημα γενοκτονίας.

3. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να αναγκάσει το Ισραήλ να αποδεχτεί μια μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα, να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις του από την περιοχή και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

4. Καταδικάζουμε τις παράνομες δραστηριότητες εποικισμού στην Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, καθώς και τη βία κατά του λαού της Παλαιστίνης.

5. Καλούμε να διασφαλιστεί ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα γενοκτονίας και αποικιοκρατίας στα Παλαιστινιακά Εδάφη θα λογοδοτήσουν ενώπιον των δικαστηρίων.

6. Καταγράφουμε ότι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους, γεωγραφικά ενιαίου, με βάση τα σύνορα του 1967, είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

7. Τονίζουμε ότι οι επιθέσεις και οι προκλήσεις του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον των ιερών τόπων των μουσουλμάνων, με πρώτο το τέμενος Αλ-Ακσά, πρέπει να σταματήσουν αμέσως.

8. Καλούμε να ανασταλεί η συμμετοχή της κυβέρνησης του Ισραήλ στον ΟΗΕ και σε διεθνείς οργανισμούς έως ότου εγκαταλείψει τις πολιτικές γενοκτονίας.

9. Καλούμε όλα τα Κοινοβούλια των χωρών:

- Να τερματίσουν όλες τις στρατιωτικές και εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ και να αναλάβουν επειγόντως δράση για την άρση του εμπάργκο που επιβάλλεται στον λαό της Παλαιστίνης.

- Να απορρίψουν και να καταδικάσουν τις πολιτικές γενοκτονίας και αποικιοκρατίας που εφαρμόζει το Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

- Να προασπίσουν τα νόμιμα δικαιώματα του λαού της Παλαιστίνης, να συντηρήσουν την προοπτική της λύσης των δύο κρατών και να καλέσουν τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης να το αναγνωρίσουν.

- Να συμμετάσχουν στην «Ομάδα Κοινοβουλίων που Υποστηρίζουν την Παλαιστίνη», η οποία ιδρύθηκε στις 18 Απριλίου 2025 στην Κωνσταντινούπολη υπό την ηγεσία της Μεγάλης Τούρκικης Εθνοσυνέλευσης».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος απαντά στον Μακρόν: Ο Τραμπ συνεχίζε να εργάζεται για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

23:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στηρίζει τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό - Αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Κρήτης

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή επίθεση Λευκού Οίκου κατά του Politico - «Επιχείρηση ξένης επιρροής» κατά Στιβ Γουίτκοφ

23:34ΚΑΙΡΟΣ

Με «δύο πρόσωπα» ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Βροχές, καταιγίδες αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας

23:33LIFESTYLE

Ράνια Τζίμα: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της – «Γέμισες την αγκαλιά μου»

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρη γιαγιά και τη σκότωσε - Τραυματίας η 8χρονη εγγονή

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Νίκη στο… ρελαντί και «2 στα 2»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Μαντλίν: Αποφυλακίζεται ο κύριος ύποπτος για την απαγωγή της

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ψήφισμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά του Ισραήλ: Ζητά εμπάργκο από όλες τις χώρες

23:11ΕΘΝΙΚΑ

Παυλόπουλος: Όταν η Τουρκία απειλεί τα νησιά της Ελλάδας, είναι προσβλητική για την ΕΕ η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα

23:00TRAVEL

Θάσος: Το κρυμμένο διαμάντι του Αιγαίου - Από τη Γκιόλα στις αρχαιότητες

22:49ΑΠΟΨΕΙΣ

Ακροβατεί σε ένα σχοινί η Γαλλία 

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Ο Μάρκανεν «ισοπέδωσε» του Άγγλους!

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Κολυμβήτρια αγνοείται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας - Επιχείρηση του Λιμενικού

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε 31χρονη μητέρα - Άφησε μόνη της στο σπίτι την 6χρονη κόρη της

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εκτροπή μοτοσικλέτας στην εθνική οδό - Σώος αλλά τραυματισμένος ο οδηγός

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ παίρνει Βολιάκο, οριστική συμφωνία με Τζένοα

22:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 31 Αυγούστου ανοικτό το σύστημα υποβολής ΕΑΕ 2025

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Νεκρό το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι από τα πλήγματα των IDF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:28ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Οι αντιφάσεις της πλευράς της 45χρονης για το τροχαίο με την Porsche - Ήταν εκείνη η οδηγός;

20:02ΥΓΕΙΑ

Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά - Χρειάζεται 600 ημέρες για να αποβληθεί από το σώμα

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε ταβέρνα στη Νάξο: Διώχθηκαν Εβραίοι τουρίστες - «Σαν να είχαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος»

17:50ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα δυσάρεστα ευρήματα για όσους νόσησαν - Πώς επηρεάζονται στο μέλλον

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέο φρικιαστικό βίντεο από την επίθεση της Χαμάς δημοσίευσε το Ισραήλ - Εκτέλεσαν πατέρα μπροστά στα παιδιά του

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιο δέος για τον αρχάνθρωπο των Πετραλώνων - Μυστήριο με το κρανίο - Δεν ανήκει σε άνθρωπο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρη γιαγιά και τη σκότωσε - Τραυματίας η 8χρονη εγγονή

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Η κινηματογραφική σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του «Έντικ» - Βίντεο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αμέλια Έρχαρτ: Βρέθηκε το εξαφανισμένο αεροπλάνο της μετά από 90 χρόνια; Ερευνητές λένε... «ναι»!

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Νεκρό το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι από τα πλήγματα των IDF

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

23:34ΚΑΙΡΟΣ

Με «δύο πρόσωπα» ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Βροχές, καταιγίδες αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Με Τρύφωνα Σαμαρά και δύο καλλονές διασκέδαζε το βράδυ της Πέμπτης η οδηγός της Porsche πριν το τροχαίο στη Θέρμη

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Γνωστή ΤikΤoker και η οικογένειά της βρέθηκαν δολοφονημένοι σε φορτηγάκι

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

21:09LIFESTYLE

Η μεγαλύτερη απάτη της χρονιάς: Ο Λίαμ Νίσον και η Πάμελα Άντερσον δεν ήταν ζευγάρι - Ήταν εμπορικό κόλπο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ