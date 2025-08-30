UFO στην Ανταρκτική: Οι συντεταγμένες που δείχνουν «εξωγήινο διαστημόπλοιο» στο Google Maps
Χρήστες του Google Maps ισχυρίζονται ότι εντόπισαν αντικείμενο σε απομονωμένη περιοχή της Ανταρκτικής, που μοιάζει με UFO. Οι θεωρίες συνωμοσίας φουντώνουν, ενώ επιστήμονες δίνουν μια πιο «γήινη» εξήγηση...
Οι άνθρωποι είναι πεπεισμένοι ότι ένα εξωγήινο σκάφος που έχει συντριβεί είναι ορατό στο διαδίκτυο, αρκεί να πληκτρολογήσει κανείς συγκεκριμένες συντεταγμένες. Η ανησυχία στα social media είναι εμφανής και το πιο ανατριχιαστικό είναι πως το αντικείμενο εντοπίστηκε στην Ανταρκτική.
