Ανησυχητική εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον - Με φορητό απινιδωτή στο αεροδρόμιο

Ανησυχία έχει προκαλέσει η πρόσφατη εμφάνιση του πρώην Αμερικανού Προέδρου Μπιλ Κλίντον, όταν μαζί με τη σύζυγό του, Χιλαρι,εντοπίστηκαν να φεύγουν από τα Χάμπτονς με μια φορητή τσάντα απινιδωτή — μόλις δύο μήνες μετά την εμφάνιση του 79χρονου πρώην προέδρου να σκόνταφτει σε ένα πεζοδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Το ζευγάρι των Δημοκρατικών φωτογραφήθηκε την Πέμπτη, με τις φωτογραφίες να δημοσιεύονται από τη Daily Mail, να μεταφέρει κάτι που έμοιαζε με ιατρική τσάντα — ένα φορητό μόνιτορ και απινιδωτή που χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης — καθώς επιβιβάζονταν σε ιδιωτικό αεροπλάνο.

Η εμφάνισή του αναζωπύρωσε αμέσως τις ανησυχίες για την ευπαθή κατάσταση του πρώην προέδρου, δεδομένου του μακροχρόνιου ιστορικού καρδιακών προβλημάτων που έχει.

Ο Κλίντον αγωνίζεται με σοβαρά προβλήματα υγείας για περισσότερο από δύο δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών νοσηλειών.

Ο Κλίντον δεν έχει αποκαλύψει ποτέ δημοσίως ότι χρειάζεται φορητό απινιδωτή.

Το 2004, μόλις τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Κλίντον υποβλήθηκε σε επείγουσα τετραπλή επέμβαση bypass στο Presbyterian Hospital της Μανχάταν για να αποκατασταθεί η σχεδόν πλήρης απόφραξη των αρτηριών του.

Οι γιατροί τότε δήλωσαν ότι είχε γλιτώσει παρά τρίχα από μια καταστροφική καρδιακή προσβολή.

Το 2005 επέστρεψε στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση για να διορθώσει μια πνευμονική κατάρρευση, η οποία, σύμφωνα με τους γιατρούς, προκλήθηκε από ουλώδη ιστό μετά το bypass.

Πέντε χρόνια αργότερα, ο Κλίντον ανέφερε ξανά πόνους στο στήθος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, όπου καρδιολόγοι του τοποθέτησαν δύο στεντ σε μια φραγμένη αρτηρία.

Παρά την αλλαγή στον τρόπο ζωής του, μετά τις επαφές του με τον θάνατο, τα προβλήματα υγείας του συνεχίστηκαν. Τον Οκτώβριο του 2021, ο Κλίντον νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στην Καλιφόρνια με ουρολογική λοίμωξη που εξαπλώθηκε στην κυκλοφορία του αίματός του. Υποβλήθηκε σε θεραπεία για σήψη με ενδοφλέβια αντιβιοτικά πριν από την έξοδο του από το νοσοκομείο.

Η πιο πρόσφατη ανησυχία για την υγεία του προέκυψε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν πέρασε την παραμονή των Χριστουγέννων στο νοσοκομείο MedStar Georgetown University Hospital στην Ουάσινγκτον. Ο εκπρόσωπός του δήλωσε ότι ο Κλίντον παρουσίασε πυρετό και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, αλλά εξήλθε από το νοσοκομείο την επόμενη μέρα.



Η εμφάνιση του απινιδωτή πιθανόν να εντείνει τις εικασίες σχετικά με το αν η κατάστασή του επιδεινώνεται. Φορητές συσκευές όπως αυτή που εθεάθη την Πέμπτη έχουν σχεδιαστεί για να χορηγούν ηλεκτροσόκ έκτακτης ανάγκης στην καρδιά και να παρακολουθούν ασθενείς με υψηλό κίνδυνο καρδιακής ανακοπής.

Ενώ φήμες για το ότι ο Κλίντον πάσχει από εκφυλιστικές παθήσεις όπως το Πάρκινσον έχουν κυκλοφορήσει σε ταμπλόιντ, κανένα αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης δεν έχει επιβεβαιώσει τέτοια διάγνωση.

Οι γιατροί και οι βοηθοί του έχουν αρνηθεί συστηματικά να σχολιάσουν πέρα από την αναγνώριση των προηγούμενων καρδιακών και λοιμωδών θεραπειών του.

Στα 79 του, ο Κλίντον είναι ο τρίτος γηραιότερος εν ζωή πρόεδρος, μετά τον 82χρονο Τζο Μπάιντεν και τον Τζορτζ Μπους, ο οποίος είναι περίπου επτά εβδομάδες μεγαλύτερος από τον προκάτοχό του.

Ο Τζίμι Κάρτερ, ο μακροβιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ στην ιστορία, πέθανε στα 100 του τον Δεκέμβριο.







