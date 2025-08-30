Ανησυχητική εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον - Με φορητό απινιδωτή στο αεροδρόμιο

Αναζωπυρώνονται οι φήμες για την εύθραυστη υγεία του πρώην Αμερικανού προέδρου 

Newsbomb

Ανησυχητική εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον - Με φορητό απινιδωτή στο αεροδρόμιο
Αρχείου Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανησυχία έχει προκαλέσει η πρόσφατη εμφάνιση του πρώην Αμερικανού Προέδρου Μπιλ Κλίντον, όταν μαζί με τη σύζυγό του, Χιλαρι,εντοπίστηκαν να φεύγουν από τα Χάμπτονς με μια φορητή τσάντα απινιδωτή — μόλις δύο μήνες μετά την εμφάνιση του 79χρονου πρώην προέδρου να σκόνταφτει σε ένα πεζοδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Το ζευγάρι των Δημοκρατικών φωτογραφήθηκε την Πέμπτη, με τις φωτογραφίες να δημοσιεύονται από τη Daily Mail, να μεταφέρει κάτι που έμοιαζε με ιατρική τσάντα — ένα φορητό μόνιτορ και απινιδωτή που χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης — καθώς επιβιβάζονταν σε ιδιωτικό αεροπλάνο.

Η εμφάνισή του αναζωπύρωσε αμέσως τις ανησυχίες για την ευπαθή κατάσταση του πρώην προέδρου, δεδομένου του μακροχρόνιου ιστορικού καρδιακών προβλημάτων που έχει.

Ο Κλίντον αγωνίζεται με σοβαρά προβλήματα υγείας για περισσότερο από δύο δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών νοσηλειών.

Ο Κλίντον δεν έχει αποκαλύψει ποτέ δημοσίως ότι χρειάζεται φορητό απινιδωτή.

Το 2004, μόλις τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Κλίντον υποβλήθηκε σε επείγουσα τετραπλή επέμβαση bypass στο Presbyterian Hospital της Μανχάταν για να αποκατασταθεί η σχεδόν πλήρης απόφραξη των αρτηριών του.

Οι γιατροί τότε δήλωσαν ότι είχε γλιτώσει παρά τρίχα από μια καταστροφική καρδιακή προσβολή.

Το 2005 επέστρεψε στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση για να διορθώσει μια πνευμονική κατάρρευση, η οποία, σύμφωνα με τους γιατρούς, προκλήθηκε από ουλώδη ιστό μετά το bypass.

Πέντε χρόνια αργότερα, ο Κλίντον ανέφερε ξανά πόνους στο στήθος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, όπου καρδιολόγοι του τοποθέτησαν δύο στεντ σε μια φραγμένη αρτηρία.

Παρά την αλλαγή στον τρόπο ζωής του, μετά τις επαφές του με τον θάνατο, τα προβλήματα υγείας του συνεχίστηκαν. Τον Οκτώβριο του 2021, ο Κλίντον νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στην Καλιφόρνια με ουρολογική λοίμωξη που εξαπλώθηκε στην κυκλοφορία του αίματός του. Υποβλήθηκε σε θεραπεία για σήψη με ενδοφλέβια αντιβιοτικά πριν από την έξοδο του από το νοσοκομείο.

Η πιο πρόσφατη ανησυχία για την υγεία του προέκυψε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν πέρασε την παραμονή των Χριστουγέννων στο νοσοκομείο MedStar Georgetown University Hospital στην Ουάσινγκτον. Ο εκπρόσωπός του δήλωσε ότι ο Κλίντον παρουσίασε πυρετό και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, αλλά εξήλθε από το νοσοκομείο την επόμενη μέρα.

Η εμφάνιση του απινιδωτή πιθανόν να εντείνει τις εικασίες σχετικά με το αν η κατάστασή του επιδεινώνεται. Φορητές συσκευές όπως αυτή που εθεάθη την Πέμπτη έχουν σχεδιαστεί για να χορηγούν ηλεκτροσόκ έκτακτης ανάγκης στην καρδιά και να παρακολουθούν ασθενείς με υψηλό κίνδυνο καρδιακής ανακοπής.

Ενώ φήμες για το ότι ο Κλίντον πάσχει από εκφυλιστικές παθήσεις όπως το Πάρκινσον έχουν κυκλοφορήσει σε ταμπλόιντ, κανένα αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης δεν έχει επιβεβαιώσει τέτοια διάγνωση.

Οι γιατροί και οι βοηθοί του έχουν αρνηθεί συστηματικά να σχολιάσουν πέρα από την αναγνώριση των προηγούμενων καρδιακών και λοιμωδών θεραπειών του.

Στα 79 του, ο Κλίντον είναι ο τρίτος γηραιότερος εν ζωή πρόεδρος, μετά τον 82χρονο Τζο Μπάιντεν και τον Τζορτζ Μπους, ο οποίος είναι περίπου επτά εβδομάδες μεγαλύτερος από τον προκάτοχό του.

Ο Τζίμι Κάρτερ, ο μακροβιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ στην ιστορία, πέθανε στα 100 του τον Δεκέμβριο.


Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Ε.Ε. ενισχύει τις κυρώσεις στη Ρωσία - Στο στόχαστρο και τα κρυπτονομίασματα

20:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Ολυμπιακός 0-1: Άνοιξε το σκορ με «τακουνάκι» ο Τσικίνιο

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Ματζώρος: Με βαρύ εγκεφαλικό ο καφετζής του «Σασμού» - Η έκκληση του Ιωάννη Παπαζήση

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Overshooting κατά 11.24 °C έφερε η καταιγίδα - Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Κύπρος – Ελλάδα 69-96: Με… σβηστές μηχανές στο ιστορικό ματς της Λεμεσού – Έκανε το 2-0 πριν τη Γεωργία

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Η Μυρτώ μου λατρεύει το κολύμπι - Το «ευχαριστώ» και το αισιόδοξο μήνυμα της μητέρας της

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα σε Κοζάνη, Ιωάννινα και Κέρκυρα - Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στο Ιόνιο - Δείτε εικόνες

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Κύπρος – Ελλάδα 69-96 (τελικό): Στο ρελαντί η Εθνική, έκανε το «2 στα 2» στη Λεμεσό

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου» - Τι ανέφερε η 45χρονη στην απολογία της - Διώκεται για κακούργημα

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο νοσοκομείο η Ζέττα Μακρή - «Περαστικά μου!!!»

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα ομήρου της Χαμάς: «Αν ο γιος μου γυρίσει σε σακούλα, θα μηνύσω τον Νετανιάχου για φόνο»

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Βίαιες διαδηλώσεις στην Ινδονησία και το TikTok αναστέλει τη λειτουργία ζωντανής μετάδοσης

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον - Με φορητό απινιδωτή στο αεροδρόμιο

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία σαρώνει την Κέρκυρα: Πλημμύρες, προβλήματα στην κυκλοφορία και καθυστερήσεις πτήσεων - Δείτε βίντεο

19:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Ο Μερτς λέει ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στη Γερμανία - Να τον εξετάσουν οι ψυχίατροι»

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς έμοιαζε πραγματικά η Μαρία Μαγδαληνή και γιατί ήταν τόσο λάθος η ομώνυμη ταινία

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη μεγάλη ρωσική επίθεση σε όλο το μέτωπο στην Ουκρανία - Νέες αεροπορικές επιδρομές

18:59LIFESTYLE

Η Δώρα Παντέλη γιορτάζει έναν χρόνο γάμου: «Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς εκείνον, εσένα και τη ζωή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:22ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Ματζώρος: Με βαρύ εγκεφαλικό ο καφετζής του «Σασμού» - Η έκκληση του Ιωάννη Παπαζήση

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα σε Κοζάνη, Ιωάννινα και Κέρκυρα - Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

19:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από που πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Overshooting κατά 11.24 °C έφερε η καταιγίδα - Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία σαρώνει την Κέρκυρα: Πλημμύρες, προβλήματα στην κυκλοφορία και καθυστερήσεις πτήσεων - Δείτε βίντεο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου» - Τι ανέφερε η 45χρονη στην απολογία της - Διώκεται για κακούργημα

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον - Με φορητό απινιδωτή στο αεροδρόμιο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Κύπρος – Ελλάδα 69-96: Με… σβηστές μηχανές στο ιστορικό ματς της Λεμεσού – Έκανε το 2-0 πριν τη Γεωργία

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο νοσοκομείο η Ζέττα Μακρή - «Περαστικά μου!!!»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και επισήμως ο πρωθυπουργός των Χούθι - Σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Η Μυρτώ μου λατρεύει το κολύμπι - Το «ευχαριστώ» και το αισιόδοξο μήνυμα της μητέρας της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ