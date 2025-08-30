Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους
ΚΟΣΜΟΣ
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης απείλησαν σήμερα με εκδίκηση, μετά τον θάνατο ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων του υεμενίτικου σιιτικού αυτού κινήματος, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού τους, από ισραηλινές επιδρομές.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

Κάλεσε επίσης «όλες τις (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά».

Νωρίτερα σήμερα, οι υεμενίτες αντάρτες επιβεβαίωσαν τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

