Ισραηλινά ΜΜΕ: Νεκρό το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι από τα πλήγματα των IDF

Το πλήγμα στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης, ενδέχεται να σκότωσε το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και 12 υπουργών, εκτιμά ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με το Channel 12.

Το ισραηλινό μέσο σημειώνει ότι η εκτίμηση δεν είναι οριστική και πως οι IDF εξακολουθούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα της επίθεσης.

UPDATE:



The strike In Yemen, happened during the speech of Houthi leader Abdul Malik after Israel received intelligence that the top military leadership of the Houthis and the Chief of Staff are meeting in a secret building in Sana'a.



Looks like a “Red Wedding” type strike.. https://t.co/0tDDIO5qsH pic.twitter.com/2Yjj9g3AEa — Voice From The East (@EasternVoices) August 28, 2025

Το Channel 12 μετέδωσε ότι ο υπουργός Άμυνας των Χούθι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου κατευθύνονταν προς τον χώρο της συνεδρίασης λίγο πριν από το πλήγμα και φαίνεται πως έφτασαν εγκαίρως ώστε να βρεθούν στο επίκεντρο της έκρηξης.

