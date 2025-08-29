Ισραηλινά ΜΜΕ: Νεκρό το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι από τα πλήγματα των IDF
Το πλήγμα σκότωσε τον πρωθυπουργό και 12 υπουργούς, μετέδωσε το Channel 12
Το πλήγμα στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης, ενδέχεται να σκότωσε το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και 12 υπουργών, εκτιμά ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με το Channel 12.
Το ισραηλινό μέσο σημειώνει ότι η εκτίμηση δεν είναι οριστική και πως οι IDF εξακολουθούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα της επίθεσης.
Το Channel 12 μετέδωσε ότι ο υπουργός Άμυνας των Χούθι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου κατευθύνονταν προς τον χώρο της συνεδρίασης λίγο πριν από το πλήγμα και φαίνεται πως έφτασαν εγκαίρως ώστε να βρεθούν στο επίκεντρο της έκρηξης.
