Ισραήλ: Επίθεση στην Υεμένη κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας του ηγέτη των Χούθι

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτέθηκε σε στόχους των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, την Πέμπτη (28/08), ενώ ο ηγέτης τους, Abdul-Malik al-Houthi, έδινε ομιλία που μεταδιδόταν από την τηλεόραση.

Το Sky News αναφέρει ότι οι στόχοι στη Σαναά περιλάμβαναν υποδομές της προεδρίας της χώρας και ένα κεντρικό στρατόπεδο των Χούθι.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι χτύπησε στόχους στη Σαναά που σχετίζονται με την εξουσία και τη διακυβέρνηση των Χούθι.

Ωστόσο, τα αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υπήρξαν περίπου 10 επιθέσεις εντός της Σαναά.

Οι επιθέσεις έρχονται μετά την κατάρριψη από τους IDF δύο drone νωρίτερα την Πέμπτη, τα οποία είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι εναντίον του Ισραήλ.

Επιπλέον, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χτύπησαν την πρωτεύουσα των Χούθι, Σαναά, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων και εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας την Κυριακή.

