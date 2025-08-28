Δημοσιογράφος από τη Γάζα στο Newsbomb: «Δεν είμαστε ασφαλείς, πεθαίνουμε κάθε μέρα»

Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει εφιαλτική. Βομβαρδισμοί, κατεστραμμένα σπίτια και φωνές ανθρώπων που θρηνούν για τους δικούς τους ανθρώπους συνθέτουν το σκηνικό ενός τόπου που ζει καθημερινά τον τρόμο του πολέμου.

Το βράδυ της Δευτέρας 25 Αυγούστου, οι ισραηλινές επιθέσεις χτύπησαν εκ νέου το Νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα. Ανάμεσα στους 22 νεκρούς βρίσκονταν και πέντε δημοσιογράφοι, συνεργάτες διεθνών οργανισμών όπως το Associated Press, το Reuters, το NBC και το Al Jazeera.

Με αυτούς τους θανάτους, ο συνολικός αριθμός των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια πολέμου ανέρχεται σε 192. Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) κατηγορεί το Ισραήλ για «τη φονικότερη και συστηματικότερη εκστρατεία εξόντωσης και φίμωσης δημοσιογράφων» που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Όπως υπογραμμίζει, οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι «στοχοποιούνται, συλλαμβάνονται, βασανίζονται και δολοφονούνται ως αντίποινα για το έργο τους».

Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Momin Abu Owda, που βρίσκεται στο βόρειο κομμάτι της Γάζας, μίλησε στο Newsbomb.gr και περιέγραψε τις φρικτές συνθήκες που βιώνει ο ίδιος και οι συνάδελφοί του.

«Χτυπούν τους δημοσιογράφους γιατί είμαστε η φωνή της αλήθειας. Όσοι μεταφέρουν την είδηση έχουν ήδη πεθάνει και εμείς που απομένουμε δεν έχουμε καμία προστασία», λέει με φωνή που τρέμει ο Momin Abu Owda. «Δεν είμαι ασφαλής. Δολοφονίες και βομβαρδισμοί γίνονται δίπλα μου κάθε μέρα, πεθαίνουμε συνεχώς».

Συμπληρώνει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν επιθυμούν την παρουσία δημοσιογράφων στα πεδία των επιθέσεων: «Δεν θέλουν να καλύπτουμε όσα συμβαίνουν, θέλουν να μας σκοτώσουν χωρίς να ξέρει κανείς για εμάς. Μα εμείς θα συνεχίσουμε να μαρτυρούμε μόνοι μας, γιατί είμαστε παιδιά της Παλαιστίνης και δεν θα επιτρέψουμε η φωνή μας να σβήσει».

Χάος στη Χαν Γιούνις μετά την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ EPA (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι γνωρίζουν πολύ καλά πως αποτελούν άμεσους στόχους. Ωστόσο, όπως τονίζει, έχουν δεσμευθεί να συνεχίσουν να μεταφέρουν στον κόσμο τη φωνή της Γάζας, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να θυσιάσουν τη ζωή τους. Η εξόντωσή τους, εξηγεί, δεν αποσκοπεί μόνο στη «σιγή» γύρω από τα εγκλήματα που διαπράττονται, αλλά λειτουργεί και ως μήνυμα εκφοβισμού για κάθε ξένο δημοσιογράφο που σκέφτεται να βρεθεί στη Γάζα.

«Είμαστε συνειδητά εκτεθειμένοι στον κίνδυνο», υπογραμμίζει, αναγνωρίζοντας πως κάθε μέρα μπορεί να είναι η τελευταία του. «Όμως η αποστολή μας είναι καθαρή και αδιαπραγμάτευτη: να καταγράφουμε όσα συμβαίνουν, για να μη χαθεί η αλήθεια μαζί με εμάς».

Παλαιστίνιοι στέκονται στην άκρη ενός κρατήρα έπειτα από ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις σε καταυλισμό για εκτοπισμένους κοντά στο νοσοκομείο Al-Aqsa, στο Deir al-Balah, την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi) AP

Δείτε παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει ο Momin Abu Owda στην κάμερα του Newsbomb:

