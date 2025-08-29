Γάζα: Ανακτήθηκε η σορός του ομήρου Ilan Weiss - Κοινή επιχείρηση των IDF και της Σιν Μπετ

Κατά τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης εντοπίστηκε και η σορός ενός άλλου ομήρου, το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιευθεί

Γάζα: Ανακτήθηκε η σορός του ομήρου Ilan Weiss - Κοινή επιχείρηση των IDF και της Σιν Μπετ

Ο Ilan Weiss.

HOSTAGE FAMILIES HEADQUARTERS
Ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ ανέκτησαν και αναγνώρισαν τη σορό του ομήρου Ilan Weiss, καθώς και ενός άλλου ομήρου, του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, στη Λωρίδα της Γάζας, επιβεβαίωσαν οι IDF την Παρασκευή (29/08).

«Μαζί με όλους τους πολίτες του Ισραήλ, η σύζυγός μου και εγώ εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις αγαπητές οικογένειες και μοιραζόμαστε τη βαθιά τους θλίψη», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η εκστρατεία για την επιστροφή των ομήρων συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους, τόσο οι ζωντανοί όσο και οι νεκροί».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η διαδικασία ταυτοποίησης του επιπλέον ομήρου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι η οικογένειά του έχει ενημερωθεί.

«Ο Ilan έδειξε θάρρος και ευγενές πνεύμα όταν πολέμησε τους τρομοκράτες εκείνη τη σκοτεινή ημέρα. Με το θάνατό του, έδωσε ζωή. Και από τότε, η οικογένειά του έχει δείξει εξαιρετική δύναμη στον αγώνα της για την επιστροφή του», έγραψε ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ.

«Θέλω να εκφράσω την βαθιά μου εκτίμηση στους ηρωικούς μαχητές μας που διακινδυνεύουν τη ζωή τους μέρα και νύχτα για να επιστρέψουν όλους τους ομήρους – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους πεσόντες», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, προσθέτοντας ότι η επιστροφή των ομήρων είναι ο «κεντρικός στόχος της επικείμενης επιχείρησης».

Ποιος ήταν ο Ilan Weiss

Ο Weiss, 56 ετών, ήταν κάτοικος του κιμπούζ Be'eri στην περιοχή των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας και υπηρετούσε στην ομάδα έκτακτης ανάγκης του κιμπούζ. Τον Ιανουάριο του 2024, το κιμπούζ επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, με το σώμα του να μεταφέρεται από τη Χαμάς πίσω στη Λωρίδα της Γάζας.

Η σύζυγος του Weiss, Shiri, και η κόρη του, Noga, επίσης αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αλλά απελευθερώθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου 2023 κατά τη διάρκεια προσωρινής εκεχειρίας.

Οι άλλες δύο κόρες του, η Meytal και η Maayan, κατάφεραν να κρυφτούν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της σφαγής και σώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες.

