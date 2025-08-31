Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης: Πούτιν, Μόντι, Σι, Ερντογάν απέναντι στη Δύση-Το διακύβευμα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την σημερινή άφιξή του στην Κίνα

Η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) θα πραγματοποιηθεί στην κινεζική πόλη Τιαντζίν από σήμερα έως αύριο 1η Σεπτεμβρίου, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) είναι ένας μόνιμος διακυβερνητικός διεθνής οργανισμός, ο οποίος αποτελείται από 9 κράτη μέλη, συγκεκριμένα την Ινδική Δημοκρατία, την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, τη Δημοκρατία του Καζακστάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν, την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν, τη Ρωσική Ομοσπονδία, τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν και τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν.

Ο SCO εστιάζει στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και των καλών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών, στην προώθηση της αποτελεσματικής συνεργασίας τους στους τομείς της πολιτικής, του εμπορίου, της οικονομίας, της έρευνας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού, καθώς και της εκπαίδευσης, της ενέργειας, των μεταφορών, του τουρισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και άλλων τομέων, στην ανάληψη κοινών προσπαθειών για τη διατήρηση και τη διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, και στην προώθηση της δημιουργίας μιας νέας δημοκρατικής, δίκαιης και ορθολογικής διεθνούς πολιτικής και οικονομικής τάξης.

Παρόντες Πούτιν και Μόντι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είναι μεταξύ των είκοσι παγκόσμιων ηγετών που συμμετέχουν στην περιφερειακή σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια, στην Κίνα. Πριν από την ετήσια συνάντηση της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην παραλιακή πόλη Τιαντζίν, ο Μόντι πραγματοποίησε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Είναι η πρώτη φορά που ο Μόντι επισκέπτεται την Κίνα μετά από επτά χρόνια.

Ο Πούτιν, που είναι στενός σύμμαχος της Κίνας, έφτασε σήμερα Κυριακή στην Τιαντζίν, όπου τον υποδέχτηκαν με κόκκινο χαλί.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση Μόντι - Σι.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στην Κίνα.

«Ο κόσμος οδεύει προς τον μετασχηματισμό. Η Κίνα και η Ινδία είναι οι δύο πιο πολιτισμένες χώρες. Είμαστε οι δύο πιο πυκνοκατοικημένες χώρες στον κόσμο και μέρος του Παγκόσμιου Νότου... Είναι ζωτικής σημασίας να είμαστε φίλοι, καλοί γείτονες, και ο Δράκος και ο Ελέφαντας πρέπει να ενωθούν...», δήλωσε ο Σι σε συνάντηση με τον Μόντι.

«Πρέπει επίσης να εκπληρώσουμε την ιστορική μας δέσμευση να υποστηρίξουμε την πολυμέρεια, έναν πολυπολικό κόσμο και μια μεγαλύτερη δημοκρατία στους διεθνείς θεσμούς, και να εργαστούμε μαζί για την ειρήνη και την ευημερία στην Ασία και στον κόσμο», πρόσθεσε ο Κινέζος ηγέτης.

Ο Μόντι δήλωσε ότι η Ινδία έχει δεσμευτεί να αναπτύξει τους δεσμούς της με την Κίνα με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την ευαισθησία. Είπε ότι η ευημερία 2,8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων συνδέεται με τη διμερή συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Κίνας.

Ο Μόντι ανακοίνωσε επίσης την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων με την Κίνα, προσθέτοντας ότι μια ατμόσφαιρα «ειρήνης και σταθερότητας» έχει επικρατήσει στα κινεζικά σύνορα στα Ιμαλάια, όπου μια στρατιωτική αντιπαράθεση το 2020 πάγωσε τους περισσότερους τομείς συνεργασίας μεταξύ Ινδίας και Κίνας.

Το διακύβευμα της συνόδου

Η σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έχει επιβάλει υψηλούς δασμούς στα ινδικά προϊόντα ως τιμωρία για τη συνεχιζόμενη αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Δελχί, ενώ ο Πούτιν αντιμετωπίζει απειλές κυρώσεων για τον συνεχιζόμενο πόλεμο του στην Ουκρανία.

O SCO, που υποστηρίζεται από το Πεκίνο, έχει 10 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν και το Ιράν, και 16 εταίρους διαλόγου και παρατηρητές. Η σύνοδος κορυφής είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, αλλά θα επιτρέψει στους ηγέτες να εκφράσουν κοινά παράπονα και κοινά συμφέροντα και φέτος η συνάντηση θα επισκιάζεται από τους εμπορικούς πολέμους με τις ΗΠΑ.

Στην Κίνα και ο Ερντογάν

Παρών και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έφτασε στην Τιαντζίν της Κίνας για να συμμετάσχει στην 25η Σύνοδο Κορυφής του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Το ανθρωπόμορφο ρομπότ Xiao He εμφανίστηκε στη σύνοδο κορυφής του SCO

Στην Τιαντζίν της Κίνας, στη σύνοδο κορυφής του SCO, παρουσιάστηκε μια υψηλής τεχνολογίας εξέλιξη - ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ με το όνομα Xiao He, ικανό να επικοινωνεί σε τρεις γλώσσες. Το ρομπότ Xiao He, του οποίου το όνομα προέρχεται από τη λέξη για τη «συνεργασία» («hezuo»), είναι κατασκευασμένο με τη μορφή ενός νεαρού κοριτσιού και μιλάει άπταιστα ρωσικά, κινέζικα και αγγλικά.

Επίσης, στο κέντρο μέσων ενημέρωσης της συνόδου κορυφής της SCO παρουσιάστηκαν και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες, και συγκεκριμένα, ένα ρομπότ ταχυμεταφορέα που παρέδωσε ένα μπουκάλι νερό στον ανταποκριτή του REN TV, Ιγκόρ Μπάλντιν.

