Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης: Πούτιν, Μόντι, Σι, Ερντογάν απέναντι στη Δύση-Το διακύβευμα

«Ο Δράκος και ο Ελέφαντας πρέπει να ενωθούν...», δήλωσε ο Σι

Μάνος Χατζηγιάννης

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης: Πούτιν, Μόντι, Σι, Ερντογάν απέναντι στη Δύση-Το διακύβευμα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την σημερινή άφιξή του στην Κίνα 

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) θα πραγματοποιηθεί στην κινεζική πόλη Τιαντζίν από σήμερα έως αύριο 1η Σεπτεμβρίου, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) είναι ένας μόνιμος διακυβερνητικός διεθνής οργανισμός, ο οποίος αποτελείται από 9 κράτη μέλη, συγκεκριμένα την Ινδική Δημοκρατία, την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, τη Δημοκρατία του Καζακστάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν, την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν, τη Ρωσική Ομοσπονδία, τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν και τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν.

Ο SCO εστιάζει στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και των καλών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών, στην προώθηση της αποτελεσματικής συνεργασίας τους στους τομείς της πολιτικής, του εμπορίου, της οικονομίας, της έρευνας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού, καθώς και της εκπαίδευσης, της ενέργειας, των μεταφορών, του τουρισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και άλλων τομέων, στην ανάληψη κοινών προσπαθειών για τη διατήρηση και τη διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, και στην προώθηση της δημιουργίας μιας νέας δημοκρατικής, δίκαιης και ορθολογικής διεθνούς πολιτικής και οικονομικής τάξης.

Παρόντες Πούτιν και Μόντι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είναι μεταξύ των είκοσι παγκόσμιων ηγετών που συμμετέχουν στην περιφερειακή σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια, στην Κίνα. Πριν από την ετήσια συνάντηση της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην παραλιακή πόλη Τιαντζίν, ο Μόντι πραγματοποίησε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Είναι η πρώτη φορά που ο Μόντι επισκέπτεται την Κίνα μετά από επτά χρόνια.

Ο Πούτιν, που είναι στενός σύμμαχος της Κίνας, έφτασε σήμερα Κυριακή στην Τιαντζίν, όπου τον υποδέχτηκαν με κόκκινο χαλί.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση Μόντι - Σι.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στην Κίνα.

«Ο κόσμος οδεύει προς τον μετασχηματισμό. Η Κίνα και η Ινδία είναι οι δύο πιο πολιτισμένες χώρες. Είμαστε οι δύο πιο πυκνοκατοικημένες χώρες στον κόσμο και μέρος του Παγκόσμιου Νότου... Είναι ζωτικής σημασίας να είμαστε φίλοι, καλοί γείτονες, και ο Δράκος και ο Ελέφαντας πρέπει να ενωθούν...», δήλωσε ο Σι σε συνάντηση με τον Μόντι.

«Πρέπει επίσης να εκπληρώσουμε την ιστορική μας δέσμευση να υποστηρίξουμε την πολυμέρεια, έναν πολυπολικό κόσμο και μια μεγαλύτερη δημοκρατία στους διεθνείς θεσμούς, και να εργαστούμε μαζί για την ειρήνη και την ευημερία στην Ασία και στον κόσμο», πρόσθεσε ο Κινέζος ηγέτης.

Ο Μόντι δήλωσε ότι η Ινδία έχει δεσμευτεί να αναπτύξει τους δεσμούς της με την Κίνα με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την ευαισθησία. Είπε ότι η ευημερία 2,8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων συνδέεται με τη διμερή συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Κίνας.

Ο Μόντι ανακοίνωσε επίσης την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων με την Κίνα, προσθέτοντας ότι μια ατμόσφαιρα «ειρήνης και σταθερότητας» έχει επικρατήσει στα κινεζικά σύνορα στα Ιμαλάια, όπου μια στρατιωτική αντιπαράθεση το 2020 πάγωσε τους περισσότερους τομείς συνεργασίας μεταξύ Ινδίας και Κίνας.

Το διακύβευμα της συνόδου

Η σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έχει επιβάλει υψηλούς δασμούς στα ινδικά προϊόντα ως τιμωρία για τη συνεχιζόμενη αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Δελχί, ενώ ο Πούτιν αντιμετωπίζει απειλές κυρώσεων για τον συνεχιζόμενο πόλεμο του στην Ουκρανία.

O SCO, που υποστηρίζεται από το Πεκίνο, έχει 10 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν και το Ιράν, και 16 εταίρους διαλόγου και παρατηρητές. Η σύνοδος κορυφής είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, αλλά θα επιτρέψει στους ηγέτες να εκφράσουν κοινά παράπονα και κοινά συμφέροντα και φέτος η συνάντηση θα επισκιάζεται από τους εμπορικούς πολέμους με τις ΗΠΑ.

Στην Κίνα και ο Ερντογάν

Παρών και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έφτασε στην Τιαντζίν της Κίνας για να συμμετάσχει στην 25η Σύνοδο Κορυφής του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Το ανθρωπόμορφο ρομπότ Xiao He εμφανίστηκε στη σύνοδο κορυφής του SCO

Στην Τιαντζίν της Κίνας, στη σύνοδο κορυφής του SCO, παρουσιάστηκε μια υψηλής τεχνολογίας εξέλιξη - ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ με το όνομα Xiao He, ικανό να επικοινωνεί σε τρεις γλώσσες. Το ρομπότ Xiao He, του οποίου το όνομα προέρχεται από τη λέξη για τη «συνεργασία» («hezuo»), είναι κατασκευασμένο με τη μορφή ενός νεαρού κοριτσιού και μιλάει άπταιστα ρωσικά, κινέζικα και αγγλικά.

Επίσης, στο κέντρο μέσων ενημέρωσης της συνόδου κορυφής της SCO παρουσιάστηκαν και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες, και συγκεκριμένα, ένα ρομπότ ταχυμεταφορέα που παρέδωσε ένα μπουκάλι νερό στον ανταποκριτή του REN TV, Ιγκόρ Μπάλντιν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ΚΟΣΜΟΣ

Ακτιβίστριες του κλίματος έριξαν κόκκινη μπογιά στη Σαγράδα Φαμίλια - Δείτε βίντεο

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Μέτρα για ευάλωτους και τη μεσαία τάξη στη ΔΕΘ

13:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα «σούπερ μαρκετ» με ναρκωτικά, όπλα και προστασία - Συνελήφθησαν αστυνομικοί και στρατιωτικοί

13:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκε πιστόλι

13:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χιλιάδες δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1,7 μέτρων εντοπίστηκαν στη Σπάρτη - Σύλληψη 4 ατόμων - Οι τρεις αλλοδαποί

13:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γεωργία – Ελλάδα: Τιμωρήθηκε με πρόστιμο αλλά είναι ερωτηματικό ο Σενγκέλια

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρώτος πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Μιχαήλ Παπαδάκις

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του 18χρονου Νίκου - «Έφυγες τόσο ξαφνικά»

12:54LIFESTYLE

Φαίη Μαυραγάνη: Το αρνητικό μήνυμα που έλαβε στον αέρα του ΣΚΑΪ και η αντίδραση της

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 28χρονη οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συγκρούστηκε με 53χρονο μεθυσμένο

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης: Πούτιν, Μόντι, Σι, Ερντογάν απέναντι στη Δύση-Το διακύβευμα

12:25ΚΥΠΡΟΣ

Κατσίκες με κολάρα GPS: Καινοτόμο πρόγραμμα για μείωση κινδύνου πυρκαγιών στο ύπαιθρο

12:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τσιπάκι που λειτουργεί σαν εγκέφαλος - Το νέο τεχνολογικό «θαύμα»

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι 40 παρθένες που γιορτάζουν 1η Σεπτεμβρίου - Σε ποιες γυναίκες λέμε «Χρόνια Πολλά»

12:06LIFESTYLE

Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ - Οι κανονισμοί του παιχνιδιού

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο των διακοπών του Ουίλιαμ και της Κέιτ: Σε θαλαμηγό αξίας 22 εκατ. ευρώ στην Κεφαλονιά - Ιδιοκτησίας Βρετανού επιχειρηματία

11:50LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Στη Μύκονο για τη βάφτιση του γιου τους

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τσεκούρι φτιαγμένο από «εξωγήινο μέταλλο» άνω των 3.000 ετών βρέθηκε στην Ινδονησία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα «σούπερ μαρκετ» με ναρκωτικά, όπλα και προστασία - Συνελήφθησαν αστυνομικοί και στρατιωτικοί

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του 18χρονου Νίκου - «Έφυγες τόσο ξαφνικά»

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο των διακοπών του Ουίλιαμ και της Κέιτ: Σε θαλαμηγό αξίας 22 εκατ. ευρώ στην Κεφαλονιά - Ιδιοκτησίας Βρετανού επιχειρηματία

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι η νέα πρωτεύουσα των υπερπλουσίων - Και κάνει αδύνατη τη ζωή των απλών κατοίκων

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβρης - Ποια θα είναι η πιο «καυτή» μέρα της βδομάδας

10:22WHAT THE FACT

Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια - Σκοπός να γίνουν ψηλότεροι - Επεμβάσεις «μεσαιωνικά βασανιστήρια»

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Συγκλονίζουν τα λόγια της 8χρονης στον πατέρα της - «Ψυχρό δολοφόνο» χαρακτηρίζει ο ίδιος τον οδηγό της μηχανής

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Αινιγματική ανάρτηση Τραμπ: «Ο κόσμος θα καταλάβει σύντομα»

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης: Πούτιν, Μόντι, Σι, Ερντογάν απέναντι στη Δύση-Το διακύβευμα

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Αντώνης Μποτωνάκης: Ο Έλληνας που «κατέκτησε» την κορυφή του Κιλιμάντζαρου στο Newsbomb

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι 40 παρθένες που γιορτάζουν 1η Σεπτεμβρίου - Σε ποιες γυναίκες λέμε «Χρόνια Πολλά»

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελεσίγραφο Μητσοτάκη προς τις εταιρείες ενέργειας: Μειώστε τα τιμολόγια αλλιώς θα παρέμβουμε

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιογράφος πήγε να καλύψει το τροχαίο στην Εύβοια και τον τράκαρε νιόπαντρο ζευγάρι - «Δεν μπορούσε να μιλήσει από τη μέθη»

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 28χρονη οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συγκρούστηκε με 53χρονο μεθυσμένο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Τα 10+1 μέτρα για τη μεσαία τάξη - «Ανάσα» για 4 εκατομμύρια πολίτες

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ