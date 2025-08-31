Κρουαζιερόπλοια: Πώς γίνεται η έκτακτη εκκένωση - Η τσουλήθρα διαφυγής και οι σύγχρονες τεχνολογίες

Με τη νέα τεχνολογία οι επιβάτες γλιστρούν απευθείας μέσα στις λέμβους, γρήγορα και με ασφάλεια

Newsbomb

Κρουαζιερόπλοια: Πώς γίνεται η έκτακτη εκκένωση - Η τσουλήθρα διαφυγής και οι σύγχρονες τεχνολογίες
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Marine Evacuation System (MES) συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνολογίες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση SOLAS. Πρόκειται για φουσκωτό μηχανισμό εκκένωσης, σε μορφή τσουλήθρας που τοποθετείται σε κρουαζιερόπλοια και επιτρέπει σε μεγάλο αριθμό επιβατών να εγκαταλείψουν άμεσα το πλοίο σε περίπτωση κινδύνου, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση.

Η ενεργοποίησή του απαιτεί ελάχιστη παρέμβαση από το πλήρωμα. Με το άνοιγμα του μηχανισμού, το MES αναπτύσσεται αυτόματα στη θάλασσα και ταυτόχρονα φουσκώνει τις σωστικές λέμβους που βρίσκονται στο κάτω άκρο. Έτσι, οι επιβάτες γλιστρούν απευθείας μέσα στις λέμβους, γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσουν πολύπλοκες οδηγίες.

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιβατηγά–οχηματαγωγά, κρουαζιερόπλοια, ταχύπλοα και θαλάσσιες πλατφόρμες, όπου η ανάγκη για άμεση εκκένωση είναι ζωτικής σημασίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:08ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σοκάρουν οι νέες εικόνες ολέθρου από το δράμα των Παλαιστινίων - 77 νεκροί σε νέα χτυπήματα

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Άφαντος ο κρατούμενος που βούτηξε από το πλοίο - Κρατούνται οι τέσσερις αστυνομικοί που τον συνόδευαν

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεία: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα μέρη της καταγωγής της

14:40ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Γεωργία – Ελλάδα: Ο πρώτος κομβικός αγώνας της Εθνικής στο Eurobasket 2025

14:39WHAT THE FACT

Σε αυτές τις χώρες οι πολίτες περνούν περισσότερη ώρα στο κινητό τηλέφωνο

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικής κατασκευής φρεγάτες επέλεξε η Νορβηγία για το ναυτικό της

14:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γεωργία – Ελλάδα: Το πήρε πάνω του ο Σενγκέλια και παίζει κόντρα στην Εθνική

14:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 25 ενεργές – Ποιες αυξήσεις δίνονται ανά κλάδο

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Προβοκατόρικο μήνυμα στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου - Σχηματίστηκε δικογραφία

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Κρουαζιερόπλοια: Πώς γίνεται η έκτακτη εκκένωση - Η τσουλήθρα διαφυγής και οι σύγχρονες τεχνολογίες

14:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Νέα τηλεφωνική απάτη σε ηλικιωμένο - Τηλεφώνημα από δήθεν συνεργάτιδα του λογιστή του - Του απέσπασαν χιλιάδες ευρώ

14:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Βολιάκο με… ιταλικό τρόπο – Στη Θεσσαλονίκη ο Μπιάνκο

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Ο Τούρκος διακινητής έτρεξε και βούτηξε στη θάλασσα με τις χειροπέδες στα χέρια

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μαζικές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών στην Αυστραλία - Καταδικάζει η κυβέρνηση

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Απειλεί την Ευρώπη ο Μεγακυκλώνας Ούλριχ: Πού αναμένεται να χτυπήσει η κακοκαιρία

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Τσατραφύλιας: «Έπεσε νερό τεσσάρων μηνών στη Θεσπρωτία» - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Ακτιβίστριες του κλίματος έριξαν κόκκινη μπογιά στη Σαγράδα Φαμίλια - Δείτε βίντεο

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Μέτρα για ευάλωτους και τη μεσαία τάξη στη ΔΕΘ

13:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα «σούπερ μαρκετ» με ναρκωτικά, όπλα και προστασία - Συνελήφθησαν αστυνομικοί και στρατιωτικοί

13:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκε πιστόλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Άφαντος ο κρατούμενος που βούτηξε από το πλοίο - Κρατούνται οι τέσσερις αστυνομικοί που τον συνόδευαν

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

14:40ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Γεωργία – Ελλάδα: Ο πρώτος κομβικός αγώνας της Εθνικής στο Eurobasket 2025

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Απειλεί την Ευρώπη ο Μεγακυκλώνας Ούλριχ: Πού αναμένεται να χτυπήσει η κακοκαιρία

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Συγκλονίζουν τα λόγια της 8χρονης στον πατέρα της - «Ψυχρό δολοφόνο» χαρακτηρίζει ο ίδιος τον οδηγό της μηχανής

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

13:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα «σούπερ μαρκετ» με ναρκωτικά, όπλα και προστασία - Συνελήφθησαν αστυνομικοί και στρατιωτικοί

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του 18χρονου Νίκου - «Έφυγες τόσο ξαφνικά»

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

10:22WHAT THE FACT

Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια - Σκοπός να γίνουν ψηλότεροι - Επεμβάσεις «μεσαιωνικά βασανιστήρια»

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο των διακοπών του Ουίλιαμ και της Κέιτ: Σε θαλαμηγό αξίας 22 εκατ. ευρώ στην Κεφαλονιά - Ιδιοκτησίας Βρετανού επιχειρηματία

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρώτος πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Μιχαήλ Παπαδάκις

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Τσατραφύλιας: «Έπεσε νερό τεσσάρων μηνών στη Θεσπρωτία» - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

14:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 25 ενεργές – Ποιες αυξήσεις δίνονται ανά κλάδο

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεία: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα μέρη της καταγωγής της

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ