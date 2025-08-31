Κρουαζιερόπλοια: Πώς γίνεται η έκτακτη εκκένωση - Η τσουλήθρα διαφυγής και οι σύγχρονες τεχνολογίες

Το Marine Evacuation System (MES) συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνολογίες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση SOLAS. Πρόκειται για φουσκωτό μηχανισμό εκκένωσης, σε μορφή τσουλήθρας που τοποθετείται σε κρουαζιερόπλοια και επιτρέπει σε μεγάλο αριθμό επιβατών να εγκαταλείψουν άμεσα το πλοίο σε περίπτωση κινδύνου, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση.

Η ενεργοποίησή του απαιτεί ελάχιστη παρέμβαση από το πλήρωμα. Με το άνοιγμα του μηχανισμού, το MES αναπτύσσεται αυτόματα στη θάλασσα και ταυτόχρονα φουσκώνει τις σωστικές λέμβους που βρίσκονται στο κάτω άκρο. Έτσι, οι επιβάτες γλιστρούν απευθείας μέσα στις λέμβους, γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσουν πολύπλοκες οδηγίες.

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιβατηγά–οχηματαγωγά, κρουαζιερόπλοια, ταχύπλοα και θαλάσσιες πλατφόρμες, όπου η ανάγκη για άμεση εκκένωση είναι ζωτικής σημασίας.