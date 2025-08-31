Ινδία και Κίνα υποσχέθηκαν να είναι συνεργάτες και όχι αντίπαλοι στη σύνοδο του ΟΣΣ

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι (αριστερά), και ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ (δεξιά).

Οι ηγέτες της Κίνας και της Ινδίας δήλωσαν ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ τους έχει πλέον εμβαθυνθεί, μετά από χρόνια εντάσεων που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει διαμάχη για τον έλεγχο εδαφών στα κοινά τους σύνορα.

Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην παραθαλάσσια πόλη Τιαντζίν. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Μόντι στην Κίνα έπειτα από επτά χρόνια.

Ο Σι είπε στον Μόντι ότι η Κίνα και η Ινδία πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, ενώ ο Μόντι δήλωσε ότι τώρα υπάρχει «ατμόσφαιρα ειρήνης και σταθερότητας» μεταξύ τους.

Επαναπροσέγγιση εξαιτίας δασμών Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ επέβαλε υψηλούς δασμούς στα ινδικά προϊόντα ως ποινή για τη συνεχιζόμενη αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Δελχί, ενώ ο Πούτιν αντιμετωπίζει απειλές κυρώσεων για τον συνεχιζόμενο πόλεμό του στην Ουκρανία.

Καθώς οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας αντιμετωπίζουν αυξανόμενες αντιξοότητες, ο Μόντι πλησιάζει τον Σι. Οι δύο χώρες δεν είναι μόνο οι πολυπληθέστερες, αλλά έχουν και δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον πλανήτη.

Ο Μόντι ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας - που είχαν ανασταλεί μετά τις αιματηρές συγκρούσεις στρατευμάτων στα κοινά σύνορα των Ιμαλαΐων το 2020 - θα ξαναρχίσουν, χωρίς όμως να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Ο Σι δήλωσε ότι «και οι δύο πλευρές πρέπει να προσεγγίσουν και να χειριστούν τη σχέση μας από στρατηγική άποψη και μακροπρόθεσμη προοπτική» και ότι «η σωστή επιλογή και για τις δύο πλευρές είναι να είναι φίλοι».

Πώς δημιουργήθηκε ο οργανισμός

Η σύνοδος κορυφής του ΟΣΣ είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, αλλά θα επιτρέψει στους ηγέτες να εκφράσουν κοινά παράπονα και κοινά συμφέροντα. Πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, που θα σηματοδοτήσει τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο οργανισμός αριθμεί 10 κράτη μέλη – μεταξύ των οποίων η Ρωσία, το Πακιστάν και το Ιράν – και 16 εταίρους και παρατηρητές.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης δημιουργήθηκε από την Κίνα, τη Ρωσία και τέσσερις χώρες της Κεντρικής Ασίας το 2001 ως αντίδραση για τον περιορισμό της επιρροής των δυτικών συμμαχιών, όπως το ΝΑΤΟ.

Η φετινή συνάντηση είναι η μεγαλύτερη από την ίδρυση του οργανισμού.

