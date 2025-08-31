Καμπότζη: Βρετανίδα «παγιδευμένη» σε ερωτικό τρίγωνο βρέθηκε μαχαιρωμένη σε πάρκο

Μια 34χρονη Βρετανίδα βρέθηκε νεκρή μέσα σε μία λίμνη αίματος σε ένα πάρκο στην Καμπότζη, με πολλαπλές μαχαιριές, αφού φέρεται να είχε εμπλακεί σε ένα ερωτικό τρίγωνο με τον δολοφόνο της.

Η Jessica Cariad Hopkins, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στην Πνομ Πενχ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Οι αστυνομικοί λίγο αργότερα συνέλαβαν μία γυναίκα από το Κονγκό ως βασική ύποπτη, εκτιμώντας πως ο θάνατος της Βρετανίδας ήταν πιθανότατα το αποτέλεσμα ενός φρικιαστικού ερωτικού τριγώνου.

Η ύποπτη βρέθηκε σε ένα κομμωτήριο 1,5 μίλι μακριά από τον τόπο της δολοφονίας με τα πλάνα της σύλληψής της να κατακλύζουν τα social media.

Λεπτομέρειες για το υποτιθέμενο ερωτικό τρίγωνο δεν είναι ακόμη γνωστές.

[???????? ???????? ????] Video of KIDIKILA NGANDA GLODIE from Africa Getting Arrested in Cambodia for the Murder of JESSICA CARIAD HOPKINS from the UKhttps://t.co/agl33ZL6rj pic.twitter.com/JHUqTE0jYG — Cambodia Expats Online (@Cambodia_Expats) August 31, 2025

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αστυνομία προσήγαγε δύο μάρτυρες του περιστατικού αφού το μετέδωσαν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο αυτόπτες μάρτυρες λέγεται ότι συνεργάστηκαν αργότερα και τους επετράπη να φύγουν.