Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

Δύο εκκλησίες ηλικίας 1.500 ετών ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στην όαση Kharga της Αιγύπτου, έναν αρχαίο οικισμό περίπου 350 μίλια νοτιοδυτικά του Καΐρου, προσφέροντας σπάνιες αποδείξεις για την άνοδο του Χριστιανισμού στη Δυτική Έρημο της χώρας, κατά την περίοδο της μετάβασης από τον παγανισμό.

Το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την ανακάλυψη σε δελτίο τύπου στα τέλη Ιουλίου. Η περιοχή είναι γνωστή για τα αξιοσημείωτα αρχαία χριστιανικά ερείπια, συμπεριλαμβανομένων νεκροταφείων και εκκλησιών.

Κατοικείται από την αρχαιότητα, χάρη στις υπόγειες πηγές νερού.

Η ομάδα αποκάλυψε επίσης φούρνους και μεγάλα πήλινα βάζα τοποθετημένα στο έδαφος για την αποθήκευση τροφίμων, σύμφωνα με αξιωματούχους. Άλλα ευρήματα περιελάμβαναν ενεπίγραφα θραύσματα κεραμικής, αγγεία, κομμάτια γυαλιού και λίθου και αρκετές ταφές.

Το επίκεντρο της ανασκαφής, ωστόσο, ήταν η ανακάλυψη δύο εκκλησιών. Και οι δύο δομές χρονολογούνται από την πρώιμη κοπτική εποχή, την περίοδο εκχριστιανισμού της Αιγύπτου που ξεκίνησε τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Μια εκκλησία ήταν μια μεγάλη βασιλική από πλίνθους, με τα απομεινάρια μιας μεγάλης αίθουσας και δύο κλιτών, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η δεύτερη εκκλησία, η οποία ήταν μικρότερη, είχε ορθογώνια διάταξη και περιβαλλόταν «από τα ερείπια επτά εξωτερικών κιόνων», δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Μερικοί από τους εσωτερικούς τοίχους του ήταν διακοσμημένοι με κοπτικές επιγραφές», ανέφερε η μεταφρασμένη δήλωση. «Στα δυτικά αυτής της εκκλησίας, βρέθηκαν επίσης ερείπια κτιρίων υπηρεσίας».

Πέρα από τις εκκλησίες, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν επίσης μια αξιοσημείωτη τοιχογραφία του Ιησού Χριστού να θεραπεύει έναν άρρωστο - μια σπάνια απεικόνιση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Δεν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της τοιχογραφίας, πιθανότατα για λόγους συντήρησης.