ΗΠΑ: Άνδρας βρέθηκε νεκρός κατά τη διάρκεια τελετής στο φεστιβάλ Burning Man

Οι τοπικές αρχές αν και κάνουν λόγω για μεμονωμένο περιστατικό, προτρέπουν τους επισκέπτες να είναι σε επαγρύπνηση

ΗΠΑ: Άνδρας βρέθηκε νεκρός κατά τη διάρκεια τελετής στο φεστιβάλ Burning Man

Ο «Άνθρωπος» καίγεται κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Burning Man στην έρημο Black Rock (2008)

AP/Brad Horn
Αιματηρή τροπή πήρε το φεστιβάλ Burning Man στη Νεβάδα, όταν ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε μια «λίμνη αίματος» το βράδυ του Σαββάτου, την ώρα που άρχισε να καίγεται το συμβολικό ομοίωμα της διοργάνωσης.

Η έρευνα για τον θάνατο του άνδρα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως ανθρωποκτονία.

Εν τω μεταξύ, το σώμα του άνδρα, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, έχει μεταφερθεί στο γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας, ενώ ο τοπικός σερίφης, αν και έκανε λόγο για «ένα μοναδικό έγκλημα», προέτρεψε τους επισκέπτες του φεστιβάλ να επαγρυπνούν για το περιβάλλον τους.

Εν τω μεταξύ, μια δήλωση που δημοσιεύθηκε από το Burning Man στην ιστοσελίδα τους επανέλαβε ότι «η ασφάλεια και η ευημερία της κοινότητάς μας είναι υψίστης σημασίας» και υπενθύμισε στους επισκέπτες δωρεάν δημόσιο WiFi διαθέσιμο καθ 'όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με φίλους και οικογένεια.

«Η έρευνα συνεχίζεται και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Pershing θα είναι η κύρια πηγή περαιτέρω πληροφοριών», συνέχισε η δήλωση.

«Εάν βρίσκεστε στο Black Rock City, μην παρεμβαίνετε στη δραστηριότητα επιβολής του νόμου».

Το Burning Man είναι ένα εβδομαδιαίο φεστιβάλ μουσικής και τέχνης που πραγματοποιείται σε έναν αναδυόμενο χώρο γνωστό ως Black Rock City στην έρημο της Νεβάδα κάθε χρόνο, προσελκύοντας μεταξύ 70.000 και 80.000 ανθρώπων στην προσωρινή πόλη ετησίως.

Το φεστιβάλ είναι γνωστό για την καύση ενός μεγάλου ξύλινου ομοιώματος ενός άνδρα το τελευταίο Σαββατοκύριακο της «Εργατικής Πρωτομαγιάς», το οποίο λέγεται ότι είναι σύμβολο δημιουργικότητας και αναγέννησης.

