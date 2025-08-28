Νεκρός παίκτης του βρετανικού Chase - Είχε κερδίσει jackpot 100 χιλιάδων λιρών ένα μήνα πριν

Ο Tim McCarthy δεν μπορούσε να αποκαλύψει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού λόγω συμβολαίου

Ένας διαγωνιζόμενος που κέρδισε 100.000 λίρες στο The Chase πέθανε δυστυχώς μετά την προβολή του επεισοδίου του. Ο Tim McCarthy, διευθυντής σχολείου από το Greater Manchester, πέθανε σε ηλικία 64 ετών τον Ιούλιο μετά από μακρά μάχη με την υγεία του.

Η σύζυγός του, Rachel McCarthy, εξήγησε ότι κατά τη στιγμή των γυρισμάτων ήταν τελικά άρρωστος και του απέμεναν μόνο λίγοι μήνες ζωής. Το επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού της ITV γυρίστηκε πριν από μερικούς μήνες, αλλά ο Tim δεν μπόρεσε να αποκαλύψει τα αποτελέσματα λόγω συμβολαίου.

Οι φίλοι και η οικογένεια του Tim συγκεντρώθηκαν σε μια παμπ του Μάντσεστερ την Τετάρτη (27 Αυγούστου) για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του επεισοδίου – και τους περίμενε μια μεγάλη έκπληξη.

Συνεργάστηκε με τους Lorcan, Shirin και Julie για να αντιμετωπίσει την Jenny «The Vixen» Ryan, με στόχο να κερδίσει ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο.

Ο Lorcan κατάφερε να κερδίσει 5.000 λίρες για το έπαθλο, αλλά η Shirin και η Julie πιάστηκαν από τη Vixen.

Όταν ήρθε η σειρά του Tim, απάντησε σωστά μόνο σε μία ερώτηση στο cash builder, πράγμα που σήμαινε ότι έπαιζε για 1.000 λίρες.

Αλλά σε μια απίστευτη ανατροπή, δέχτηκε την υψηλότερη προσφορά των 95.000 λιρών και επέστρεψε στον πάγκο, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στις 100.000 λίρες.

Στη συνέχεια, με μόνο τον ίδιο και τον Lorcan να αντιμετωπίζουν τη Vixen στον τελικό γύρο, κατάφεραν να κερδίσουν το έπαθλο με μόλις ένα δευτερόλεπτο να απομένει για ένα αγωνιώδες φινάλε.

Η σύζυγος του Tim είπε στο BBC: «Ήταν ο πιο έξυπνος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ».

Πρόσθεσε: «Ήταν τόσο ενθουσιασμένος όταν επιλέχθηκε για το σόου, παρόλο που ήταν πολύ άρρωστος».

