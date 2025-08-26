Βρετανία: Ζευγάρι σκοτώθηκε σε συντριβή εκπαιδευτικού ελικοπτέρου στη νήσο Ουάιτ

Από τη συντριβή σκοτώθηκαν τρία άτομα και άλλο ένα τραυματίστηκε σοβαρά

Newsbomb

Βρετανία: Ζευγάρι σκοτώθηκε σε συντριβή εκπαιδευτικού ελικοπτέρου στη νήσο Ουάιτ
Από τη συντριβή του ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα.
X/Twitter
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία στη Βρετανία, όπου ελικόπτερο που χρησιμοποιούταν για εκπαιδευτική πτήση συνετρίβη, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας άλλο ένα.

Η 52χρονη εκπαιδευτής ιππασίας Justyna Czoska και ο 49χρονος οδηγός φορτηγού Wojtek Kowalkowski σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο που επέβαιναν συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Ventnor, στο νότιο τμήμα του νησιού Ουάιτ, κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Shanklin, γύρω στις 9.20 π.μ. την Δευτέρα (25/08).

Το ζευγάρι από το Bloxham του Oxfordshire είχε ταξιδέψει στο νησί για να κάνει ο Kowalkowski μαθήματα πτήσης, κάτι που πάντα ονειρευόταν.

Είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Sandown 20 λεπτά νωρίτερα.

Η κόρη της κυρίας Czoska, Julia Buzar, 22 ετών, μίλησε με τη μητέρα της λίγα λεπτά πριν επιβιβαστεί. Λίγο αργότερα, η αστυνομία χτύπησε την πόρτα του σπιτιού της μητέρας της για να της πει ότι το ελικόπτερο είχε συντριβεί.

Ο σύντροφος της Buzar, Jacob Butler, ο οποίος δημιούργησε μια σελίδα GoFundMe για να πληρώσει τη μεταφορά των σορών του ζευγαριού στην πατρίδα τους, την Πολωνία, είπε ότι η κυρία Czoska ήταν «μια καταπληκτική γυναίκα».

britain-helicopter-crash.jpg

Η Justyna Czoska, 52 ετών και ο Wojtek Kowalkowski, 49 ετών (δεξιά) που σκοτώθηκαν στη συντριβή, σε φωτογραφία με την κόρη της Czoska, Julia.

GoFundMe

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με μεγάλη καρδιά», είπε. «Ένας καταπληκτικός, ευγενικός και στοργικός άνθρωπος».

Από τη συντριβή του ελικοπτέρου άλλο ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ ένα τέταρτο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Η Ντόνα Τζόουνς, επίτροπος αστυνομίας της περιοχής, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μια τραγική μέρα για τη νήσο Ουάιτ».

Επίσης, επαίνεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκρισή τους και δήλωσε ότι το καταστροφικό συμβάν «συγκλόνισε βαθιά» την κοινότητα.

Είπε: «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των τριών ανθρώπων που έχασαν τραγικά τη ζωή τους στο ατύχημα με το ελικόπτερο κοντά στο Ventnor στη νήσο Ουάιτ σήμερα το πρωί.

Οι σκέψεις μου είναι επίσης με το τέταρτο άτομο που παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η σοκαριστική στιγμή που φορτηγό εκρύγνυται σε αυτοκινητόδρομο - Δείτε το βίντεο

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Διαστάσεις παίρνει η ευλογιά των αιγοπροβάτων - Εφιάλτης για τους κτηνοτρόφους

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της οικογένειας Μάρτιν λύθηκε μετά από 67 χρόνια - Η τραγική ιστορία

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πάνω από 200 Ευρωπαίοι διπλωμάτες καλούν για «επείγοντα μέτρα» κατά του Ισραήλ

15:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

15:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Σορτς

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη σε επιβατηγό πλοίο - Προσωρινή απαγόρευση απόπλου στην Αλόννησο

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έως την Κυριακή σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στη φυλακή 59χρονος που απείλησε με μαχαίρι την ανιψιά του - «Βγες έξω να σφάξω και σένα και τα παιδιά σου»

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εκατοντάδες πελαργοί έκαναν στάση στο νησί των ανέμων

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη στον Βόλο: Υποδύονται τις καλόγριες και ζητούν λεφτά για «καλό σκοπό»

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Zara: Ανάκληση προϊόντος ως «επικίνδυνου» για τους καταναλωτές

14:47LIFESTYLE

Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου - Ο Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Στην ακριτική Τέλενδο για αγιασμό δημοτικού σχολείου θα μεταβεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας - Μόνο ένας μαθητής φοιτά στην εκπαιδευτική μονάδα

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Εργασία: Το 56% θεωρεί το οικονομικό μπόνους ένδειξη εκτίμησης της δουλειάς τους

14:35ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές τη νέα χρονιά - Άλλαξε το ωράριο για τα ολοήμερα

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ζευγάρι σκοτώθηκε σε συντριβή εκπαιδευτικού ελικοπτέρου - «Πάντα ονειρευόταν» να μάθει να πετάει

14:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τη συμφωνία με Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τα χρήματα που θέλει

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Αντίρριο: Δύτης εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Χρίστος Κούγιας: «Προσπαθούν να με εκβιάσουν με ψεύτικους λογαριασμούς, θα γίνουν μηνύσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:35ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές τη νέα χρονιά - Άλλαξε το ωράριο για τα ολοήμερα

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

14:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε ταξιτζή: Χρέωσε 110 ευρώ για την διαδρομή Πειραιάς - Αεροδρόμιο

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στη φυλακή 59χρονος που απείλησε με μαχαίρι την ανιψιά του - «Βγες έξω να σφάξω και σένα και τα παιδιά σου»

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Άγριο ξύλο οδηγού με επιβάτη σε αστικό λεωφορείο στη Βάρη - «Μα...α θα σε ισοπεδώσω»

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Μις Υφήλιος: Η μυστηριώδης υπόθεση της «Μις Παλαιστίνη» - Γεννημένη στις ΗΠΑ, μεγαλωμένη στον Καναδά και κάτοικος Ντουμπάι

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Zara: Ανάκληση προϊόντος ως «επικίνδυνου» για τους καταναλωτές

12:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια - Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της οικογένειας Μάρτιν λύθηκε μετά από 67 χρόνια - Η τραγική ιστορία

11:25WHAT THE FACT

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Τα 10 δραματικά μερόνυχτα - Στο πλευρό της μέχρι το τέλος ο Ντέμης Νικολαΐδης

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας - Η απάντηση Γεωργιάδη

00:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Έρχεται νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ