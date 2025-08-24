Βρετανία: Η κυβέρνηση υπόσχεται να επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου

Σήμερα υπάρχουν περίπου 51.000 αιτήματα που αναμένουν να εξεταστούν και κατά μέσο όρο απαιτείται ένας χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του καθενός, σύμφωνα με την κυβέρνηση

Διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Όρπινγκτον, κοντά στο Λονδίνο, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Η κυβέρνηση της Βρετανίας υποσχέθηκε σήμερα ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, αφού αυτό το Σαββατοκύριακο οργανώθηκαν πολλές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών μπροστά από ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνται για τη στέγασή τους σε διάφορες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «ο χρόνος που απαιτείται για την εξέταση των αιτημάτων είναι εντελώς απαράδεκτος» και προανήγγειλε την ίδρυση ενός ανεξάρτητου οργανισμού που θα βοηθά τα δικαστήρια.

Σήμερα υπάρχουν περίπου 51.000 αιτήματα που αναμένουν να εξεταστούν και κατά μέσο όρο απαιτείται ένας χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του καθενός, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας και οι Αρχές λένε ότι οι καθυστερήσεις στην εξέταση των εφέσεων είναι ο κυριότερος λόγος για τον περιορισμένο αριθμό των απελάσεων.

Στον νέο οργανισμό θα μετέχουν ανεξάρτητοι «επόπτες» και ένας από τους στόχους είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων προσώπων που προέρχονται από «ασφαλείς χώρες». Η κυβέρνηση θα θέσει επίσης στα δικαστήρια χρονικό όριο 24 εβδομάδων για να αποφασίζουν επί των αιτημάτων εκείνων που στεγάζονται από κρατικές υπηρεσίες και για τα άτομα που έχουν βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

Η Κούπερ επανέλαβε ότι είναι αποφασισμένη να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που λαμβάνουν άσυλο ώστε να σταματήσει η κυβέρνηση να τους στεγάζει σε ξενοδοχεία μέχρι το 2029.

Σήμερα το απόγευμα διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από ένα ξενοδοχείο στο Μπέρμιγχαμ. Αστυνομικοί αναπτύχθηκαν και έξω από ένα άλλο ξενοδοχείο στο Κάναρι Γουόρφ του Λονδίνου. Διαδηλώσεις κατά των μεταναστών είχαν ήδη γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο σε πολλές περιοχές. Συγκρούσεις με αστυνομικούς ή με αντιδιαδηλωτές που στηρίζουν τους αιτούντες άσυλο σημειώθηκαν στο Μπρίστολ, το Λίβερπουλ, το Χόρλεϊ. Περίπου 15 άτομα συνελήφθησαν.

Στα τέλη Ιουνίου, 32.059 αιτούντες άσυλο στεγάζονταν σε ξενοδοχεία καθώς η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να τους προσφέρει κατάλυμα για όσο διάστημα εξετάζεται το αίτημά τους. Από τα μέσα Ιουλίου γίνονται διαδηλώσεις –κάποιες φορές βίαιες– στην πόλη Έπινγκ, στα βόρεια του Λονδίνου. Την Τρίτη, δικαστήριο διέταξε ένα ξενοδοχείο του Έπινγκ να σταματήσει προσωρινά να φιλοξενεί αιτούντες άσυλο, όμως η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ άσκησε έφεση στην απόφαση.

Από τον Ιούνιο του 2024 μέχρι τον Ιούνιο του 2025 ζήτησαν άσυλο στη Βρετανία 111.084 άνθρωποι, αριθμός αυξημένος κατά 14% μέσα σε έναν χρόνο. Πρόκειται επίσης για τον μεγαλύτερο αριθμό από το 2001, όταν ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία.

