Καταδικασμένη να πεθάνει στα 7.439 μέτρα: Η ορειβάτισσα που κανείς δεν μπορεί να φτάσει για να σώσει
Η Ρωσίδα ορειβάτισσα Νατάλια Ναγκκοβίτσινα πέτυχε να κατακτήσει την κορυφή του θρυλικού Πίκο Πομπέντα στα 7.439 μέτρα, όμως ο τραυματισμός της κατά την κατάβαση την εγκλώβισε σε συνθήκες κόλασης...
Η 47χρονη Νατάλια Ναγκκοβίτσινα είχε βάλει στόχο να κατακτήσει τους πέντε υψηλότερους κορυφές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ώστε να κερδίσει τον τιμητικό τίτλο «Λεοπάρδαλη του Χιονιού». Με τέσσερις κορυφές ήδη στο ενεργητικό της, ταξίδεψε στο Κιργιστάν για να ανέβει στο πιο δύσκολο και επικίνδυνο βουνό, το Πίκο Πομπέντα, με υψόμετρο 7.439 μέτρα.
