Το επεισόδιο με το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξετάζεται ως πιθανό ρωσικό σαμποτάζ, σύμφωνα με τους Financial Times, ωστόσο είχε υπάρξει προηγούμενη σοβαρή προειδοποίηση 

Ήταν το σαμποτάζ στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν μόνο η αρχή; Η προ ημερών προειδοποίηση

Για παρεμβολές στα GPS ανησυχούν χώρς της Βαλτικής καθώς και άλλες όπως η Φινλανδία και η Σουηδία 

Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει το δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με το κατά τα φαινόμενα ρωσικό σαμποτάζ με στόχο το αεροπλάνο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ρωσικός δάκτυλος απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε βουλγαρικό αεροδρόμιο και ανάγκασε το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσγειωθεί χρησιμοποιώντας έντυπους χάρτες.

Η διαδικτυακή υπηρεσία Flightradar, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση των κινήσεων των αεροσκαφών, διέψευσε τις αναφορές για βλάβη στο GPS στο αεροπλάνο της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το οποίο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στη Βουλγαρία για περίπου μία ώρα.

Αυτό αναφέρεται σε ένα μήνυμα από τον πόρο στο κοινωνικό δίκτυο X. «Η πτήση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετέδωσε καλής ποιότητας (σήμα) από την απογείωση έως την προσγείωση», ανέφερε το Flightradar.

Ωστόσο η συζήτηση έχει ανοίξει για τα καλά και η ανησυχία είναι διάχυτη....

δορυφοροι gps

Τον Ιούλιο, η Λιθουανία ανέφερε 22πλάσια αύξηση στις παρεμβολές σήματος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος

Υπήρχε προειδοποίηση που δεν ελήφθη υπόψιν;

Προ ημερών το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) ανακοίνωσε ότι η Ρωσία στοχεύει τους ουρανούς του ΝΑΤΟ με τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που διαθέτει. Σύμφωνα με το ISW διακοπές λειτουργίας GPS είχαν παρατηρηθεί επί μέρες σε σημαντικό μέρος των πτήσεων στις χώρες της Βαλτικής, τη Φινλανδία, την Πολωνία και τη Σουηδία.

Επομένως τα σήματα GPS διατρέχουν κίνδυνο στην Ευρώπη;

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) ανακοίνωσε ότι η Ρωσία στοχεύει κρίσιμο εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που διαθέτει. Τα κράτη της Βαλτικής, η Φινλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία έχουν αναφέρει σημαντική αύξηση στις παρεμβολές σήματος GPS και στις απόπειρες ψευδούς σήματος τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με την ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών της Εσθονίας, το 85% των πτήσεων στη χώρα έχουν παρουσιάσει διακοπές GPS. Η πλαστογράφηση συντεταγμένων βρίσκεται επίσης σε άνοδο.

Η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία και η Φινλανδία περιέγραψαν την έκταση των διακοπών στη ραδιοπλοήγηση στην περιοχή σε κοινή επιστολή που υπέβαλαν στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα χαρακτήρισε τις διαταραχές ως «υβριδική επίθεση» και «εχθρική ενέργεια».

Τον Ιούλιο, η Λιθουανία ανέφερε 22πλάσια αύξηση στις παρεμβολές σήματος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτές οι παρεμβολές φέρονται να προέρχονται από τη Ρωσία.

Δορυφορικές εικόνες με συστοιχίες κεραιών στο Καλίνινγκραντ

Δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν στα μέσα Αυγούστου έδειξαν ότι κατασκευάζονταν κυκλικές συστοιχίες κεραιών στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, 25 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα.

Σύμφωνα με αναλυτές, αυτές οι δομές θα μπορούσαν να λειτουργούν για την παρακολούθηση των υποβρυχίων επικοινωνιών στη Βαλτική Θάλασσα και τον Βόρειο Ατλαντικό, την παρακολούθηση των γραμμών επικοινωνίας και τη συλλογή πληροφοριών.

Το ISW ανέφερε επίσης ότι οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα στοχεύουν άμεσα τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Προηγούμενες δημοσιευμένες μελέτες Πολωνών επιστημόνων υποδεικνύουν τα παράκτια συγκροτήματα κεραιών στο Καλίνινγκραντ ως την πηγή των διακοπών λειτουργίας του GNSS πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

