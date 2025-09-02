Πέθανε ο ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν: Ήταν ο μάγος των Λακότα Σιού στο «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Ο Καναδός ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν απεβίωσε τη Δευτέρα, σε νοσοκομείο του Τορόντο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χίλαρι Μπλάκμορ, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του.

Γνωστός για τους ρόλους του σε κλασικές ταινίες του Χόλιγουντ όπως το «Χορεύοντας με τους Λύκους» και το «Πράσινο Μίλι» "ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλο ηθικό παράστημα που θα μας λείψει, πρόσθεσε ο εκπρόσωπός του στην εφημερίδα The Post, σημειώνοντας ότι ο σταρ ήταν «επιτέλους ελεύθερος». Ο εκπρόσωπος του ηθοποιού δήλωσε ότι έχασε τη μάχη του με μια «μακροχρόνια ασθένεια», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Γκριν έκανε το ντεμπούτο του στην οθόνη το 1979, πρωταγωνιστώντας στην καναδική δραματική σειρά «The Great Detective». Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία ήταν το «Running Brave» του 1983, με τη μεγάλη επιτυχία να έρχεται χρόνια αργότερα με την βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του 1990 «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Έγινε γνωστός από τον ρόλο του ως μάγος των Λάκοτα Σιού, Kicking Bird δίπλα στον υπολοχαγό Dunbar, τον οποίο υποδύθηκε ο Kόστνερ. Ο ρόλος αυτός χάρισε στον Γκριν μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου το 1991. Η ταινία απέσπασε επτά βραβεία στα Όσκαρ και 12 υποψηφιότητες. Ο Κόστνερ, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει επίσης την ταινία, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας ενώ η ταινία κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Αμέσως μετά ξεκίνησε η καριέρα του Γκριν στο Χόλιγουντ, η οποία περιελάμβανε ρόλους στις ταινίες Thunderheart (1992), Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), The Green Mile (1999) και The Twilight Saga: New Moon (2009). Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε επίσης μια εντυπωσιακή τηλεοπτική καριέρα. Οι τηλεοπτικές του συμμετοχές περιλαμβάνουν τις ταινίες "Murder, She Wrote", "Wolf Lake", "Defiance", "Reservation Dogs", "Echo", "Riverdale", "1883" και "Tulsa King".

Graham Greene, a Canadian actor best known for his Oscar-nominated turn in the 1990 film “Dances with Wolves,” died on Monday in Toronto after a battle with long illness. He was 73.https://t.co/X78zUzZuHE pic.twitter.com/1jmvCa2TDm — Variety (@Variety) September 1, 2025

Ο Γκριν κέρδισε ακόμη ένα βραβείο Grammy για το καλύτερο άλμπουμ προφορικού λόγου για παιδιά για το έργο του στο "Listen to the Storyteller" το 2000. Αργότερα τιμήθηκε με το καναδικό βραβείο Gemini ενώ προτάθηκε για το βραβείο Independent Spirit. Στη συνέχεια, το 2021, ο Γκριν έλαβε ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Καναδά.

Ο Γκριν γεννήθηκε το 1952 στο Οχσγουέκεν, στην περιοχή των Έξι Εθνών στο Οντάριο του Καναδά και άρχισε να ασχολείται με την υποκριτική ενώ εργαζόταν ως ηχολήπτης, όταν ένας φίλος τον έπεισε να διαβάσει το σενάριό του. Η υποκριτική είχε πει ήταν κάτι που απλώς «συνάντησε τυχαία». «Ξεκίνησα ως ξυλουργός, συγκολλητής, σχεδιαστής, τοποθετητής χαλιών, εργάτης οδικής βοήθειας και τεχνικός ήχου», είχε δηλώσει στο Reader’s Digest Canada χρόνια πριν από τον θάνατό του.

Graham Greene, the Oscar-nominated actor from 'Dances with Wolves,' 'The Green Mile,' 'Reservation Dogs' and more, has died. He was 73 https://t.co/ibF4FHyVoA pic.twitter.com/ofvGkxOZQx — The Hollywood Reporter (@THR) September 2, 2025

«Ξεκίνησα την υποκριτική και σκέφτηκα: "Αυτοί οι άνθρωποι με κρατούν στη σκιά, μου δίνουν φαγητό και νερό, με πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πω αυτό που πρέπει να πω και μετά με παίρνουν πίσω. Ουάου - αυτή είναι ονειρεμένη ζωή», είχε προσθέσει τότε. Ο Γκριν αφήνει πίσω του τη σύζυγό του με την οποία έζησαν μαζί για 35 χρόνια, Χίλαρι Μπλάκμορ, την κόρη του, Λίλι Λαζάρε-Γκριν, και τον εγγονό του Τάρλο.