Υπεβλήθη σε σπάνια χειρουργική επέμβαση για να συνοδεύσει την κόρη του στον γάμο της

Τα ατυχήματα και οι χειρουργικές επεμβάσεις του Russell McKeehan

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Υπεβλήθη σε σπάνια χειρουργική επέμβαση για να συνοδεύσει την κόρη του στον γάμο της

Ο Russell McKeehan και η κόρη του (οικογενειακή φωτογραφία)

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αποφασιστικότητα του Russell McKeehan σε συνδυασμό με την εξειδίκευση ενός νευροχειρουργού από το Ντένβερ, του επέτρεψε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα: να συνοδεύσει την κόρη του στον γάμο της. Η ιστορία του McKeehan μοιάζει με σενάριο, καθώς έχει περάσει από μια σειρά αναπάντεχων ατυχημάτων αλλά και αρκετών χειρουργικών επεμβάσεων.

Τα ατυχήματα και οι χειρουργικές επεμβάσεις

Η περιπέτεια του Russell ξεκίνησε το 1995, όταν επέζησε από ένα τροχαίο ατύχημα με ασθενοφόρο, χωρίς να γνωρίζει τότε ότι το νευρικό του σύστημα είχε υποστεί σοβαρή βλάβη. Η ζημιά εκδηλώθηκε πλήρως το 2007, όταν εισήχθη στο νοσοκομείο με χρόνιους πονοκεφάλους και ξύπνησε παράλυτος από τον λαιμό και κάτω.

Το 2017 ο McKeehan απευθύνθηκε στον νευροχειρουργό δρ. Scott Falci, με την ελπίδα να ανακτήσει μέρος της κινητικότητάς του. Η πρώτη επέμβαση ήταν επιτυχής, επιτρέποντάς του να χρησιμοποιεί ξανά τα χέρια και τα πόδια του. Όμως, η ατυχία τον χτύπησε ξανά όταν το φορτηγό του ανατράπηκε λόγω χαλαρωμένων παξιμαδιών, προκαλώντας του πολλαπλά κατάγματα και επαναφέροντας την παράλυση.

Η ελπίδα για τον γάμο της κόρης του

Φέτος, ο McKeehan επέστρεψε στον δρ. Falci για μια δεύτερη, ακόμα πιο σπάνια επέμβαση, με μοναδικό σκοπό να περπατήσει στον διάδρομο μαζί με την κόρη του, την ημέρα του γάμου της. «Στο μυαλό μου, θέλω αυτή η μέρα να είναι αφιερωμένη σε εκείνη, όχι σε εμένα. Όσο πιο φυσιολογικός μπορώ να είμαι τόσο πιο χαρούμενη θα είναι αυτή», είπε.

Ο δρ. Falci περιέγραψε τον ασθενή του ως έναν «καταπληκτικό» και «πολύ δραστήριο» άνθρωπο. Η ανάρρωσή του ήταν εντυπωσιακή: μόλις 12 ώρες μετά την επέμβαση, ο McKeehan μπορούσε να κουνήσει το χέρι και το πόδι του. «Αυτό που έχει πετύχει με τη δύναμη της θέλησης και την επιθυμία του είναι εκπληκτικό», τόνισε ο γιατρός.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αμαλίας λόγω εργασιών - Πόσο θα διαρκέσουν

09:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Από τις 6 Νοεμβρίου αυτόματα ο Προσωπικός Αριθμός σε όσους δεν έχουν

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός μετανάστης των 3€/ώρα που έγινε ο βασιλιάς της πίτσας

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Kia Stonic: Αισθητική ανανέωση με ηλεκτρικό look

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο απρόσμενο ταξιδιωτικό deal: Κρουαζιερόπλοιο προσφέρει «χρυσά διαβατήρια» σε όσους θέλουν να επισκεφτούν όλο τον κόσμο

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιχειρήσεις Ελληνοαμερικανών στις ΗΠΑ ο υπουργός Οικονομικών του Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ – Μαζί του ο Χρήστος Μαραφατσός

09:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ντελίριο για Ποντένσε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Kριστίν Λαγκάρντ: «Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία η απώλεια ανεξαρτησίας της Fed»

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα: «Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα - Βωβός στη Βουλή»

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη – Επιβάτης επιτέθηκε με γροθιές σε 41χρονο

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε θα γίνει η καταβολή των χρημάτων

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Βέλγων τουριστών που χάθηκαν σε πεζοπορία στη Μακρινίτσα

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Αφγανιστάν: «Ένιωσα σαν να κατέρρευσε ολόκληρο το βουνό πάνω μας» - Θρήνος και μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία με σταρ ερωτικών ταινιών τους έκαψε - 6 ποδοσφαιριστές αποβλήθηκαν από την ομάδα

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Υπεβλήθη σε σπάνια χειρουργική επέμβαση για να συνοδεύσει την κόρη του στον γάμο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» έκταση «φιλέτο» στη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής Τζαγκαρόλων

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

08:37WHAT THE FACT

Τύχη ή ατυχία; 83χρονη κερδίζει πάνω από 70 εκατομμύρια στο Λόττο αλλά δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα – Ο απίστευτος λόγος

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ερευνούν αν η 45χρονη οδηγός της Porsche έκανε κόντρες με άλλο όχημα - Τι λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της 26χρονης

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία με σταρ ερωτικών ταινιών τους έκαψε - 6 ποδοσφαιριστές αποβλήθηκαν από την ομάδα

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Καλοβλέπουν το Onlyfans ακόμη και τα 12χρονα - Νέα αποκαλυπτική μελέτη για το εύκολο χρήμα μέσω της «νεοφιλελεύθερης ερωτικής επιχειρηματικότητας»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη – Επιβάτης επιτέθηκε με γροθιές σε 41χρονο

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με τη Βοσνία για την πρωτιά η Ελλάδα και το βλέμμα στον 4ο όμιλο - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι έκαψαν ζωντανή μια γυναίκα – Την κατηγόρησαν για βλασφημία

08:34LIFESTYLE

Dwayne Johnson: Η εντυπωσιακή αλλαγή του «Βράχου» έγινε viral στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το πρόβλημα στο GPS στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν μόνο η αρχή; Η προ ημερών προειδοποίηση και η ασφάλεια των ευρωπαϊκών πτήσεων

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητική στέγη: Οι τιμές των ενοικίων στον καιρό της στεγαστικής κρίσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ