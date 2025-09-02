Σκόπια: Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι καταγγέλλει ότι τον κατασκόπευαν οι μυστικές υπηρεσίες

Σκόπια: Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι καταγγέλλει ότι τον κατασκόπευαν οι μυστικές υπηρεσίες
Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, κατήγγειλε πως την περίοδο 2019-2024 που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρακολουθούνταν συστηματικά από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν κατά το εν λόγω διάστημα και διάφορους επιχειρηματίες και δημοσιογράφους.

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας (Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας), Μπόγιαν Χρίστοφσκι, δήλωσε ότι ο πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας, Βίκτορ Ντίμοφσκι, και μια ομάδα στενών συνεργατών του είχαν δώσει εντολή παρακολούθησης του Χρίστιαν Μίτσκοσκι, καθώς και ορισμένων δημοσιογράφων και επιχειρηματιών, τους οποίους θεωρούσαν «επικίνδυνους» για τις κυβερνήσεις εκείνης της περιόδου (των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων του Ζόραν Ζάεφ και του Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι).

Ο Χρίστοφσκι πρόσθεσε ότι η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας έχει ήδη αποστείλει τρεις αναφορές προς την Εισαγγελία της χώρας με στοιχεία που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς περί παρακολούθησης. Η Εισαγγελία ανακοίνωσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί για παρακολούθηση του Μίτσκοσκι, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών.

Ωστόσο, τόσο ο Μίτσκοσκι όσο και ο Χρίστοφσκι απέφυγαν να δώσουν λεπτομέρειες ή στοιχεία που να επαληθεύουν τους ισχυρισμούς τους, διευκρινίζοντας ότι τα σχετικά έγγραφα είναι διαβαθμισμένα και δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν.

Από την πλευρά του, ο πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας, Βίκτορ Ντίμοφσκι, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, δηλώνοντας ότι οι μυστικές υπηρεσίες δεν παρακολουθούσαν τον Χρίστιαν Μίτσκοσκι την εν λόγω περίοδο. Κάλεσε, μάλιστα, τη σημερινή διοίκηση της Υπηρεσίας να προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό των σχετικών εγγράφων, αν διαθέτει τέτοια στοιχεία.

Από την μεριά του, ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM), Βένκο Φίλιπτσε, εξέφρασε ανησυχία ότι οι καταγγελίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε "κυνήγι μαγισσών" και κάλεσε για αποχαρακτηρισμό των εγγράφων, ώστε να ξεκαθαριστεί η κατάσταση και να αποφεύγεται η περαιτέρω πολιτική ένταση.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι είναι ο ηγέτης του κόμματος VMRO-DPMNE, το οποίο είναι το κύριο συντηρητικό κόμμα στη χώρα. Από το 2017 ηγήθηκε της αντιπολίτευσης στη χώρα, επικρίνοντας συχνά την κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ και των Σοσιαλδημοκρατών (SDSM). Ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας τον Ιούνιο του 2024.

Τα Σκόπια έχουν «πλούσιο» ιστορικό στις παράνομες παρακολουθήσεις. Το μεγαλύτερο τέτοιο σκάνδαλο είχε αποκαλύψει το 2015 ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας, Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος παρουσίαζε δημόσια επί μήνες στοιχεία που αποδείκνυαν πως η τότε κυβέρνηση του VMRO με πρωθυπουργό τον Νίκολα Γκρούεφσκι παρακολουθούσε επί χρόνια περίπου 20.000 άτομα, μεταξύ άλλων πολιτικούς, επιχειρηματίες, δικαστές, ξένους διπλωμάτες κ.α. Οι αποκαλύψεις εκείνες του Ζάεφ αποτέλεσαν θρυαλλίδα εξελίξεων και μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, οι οποίες, δύο χρόνια αργότερα, το 2017, οδήγησαν στην πτώση του καθεστώτος του Νίκολα Γκρούεφσκι.

