Ο Τσελίκ... προειδοποιεί: «Κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει λανθασμένες ενέργειες στο Αιγαίο»

Ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, προέβη σε νέα προκλητική δήλωση, «προειδοποιώντας» για τη σημασία της στρατιωτικής ισχύος της Τουρκίας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η δύναμη της χώρας εγγυάται την ειρήνη, αλλά προειδοποίησε ότι κανείς δεν πρέπει να επιχειρεί «λανθασμένες ενέργειες» στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο ή σε άλλες περιοχές.

Ο Τσελίκ υπογράμμισε πως οι διαφορές οφείλουν να επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας, αποφεύγοντας την αφήγηση των ζητημάτων στο πεδίο της αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι σε μια εποχή έντονης ανησυχίας και ενεργοποίησης διαφόρων γραμμών ρήξης παγκοσμίως, δεν υπάρχει χώρος για πρόσθετο άγχος ή ενίσχυση αυτών των εντάσεων.