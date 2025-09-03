«Κάποιος διάσημος πεθαίνει και η Trisha Paytas γεννάει»: Η YouTuber και οι θεωρίες συνωμοσίας

Η αδιανόητη θεωρία για τα παιδιά της Trisha Paytas ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

«Κάποιος διάσημος πεθαίνει και η Trisha Paytas γεννάει»: Η YouTuber και οι θεωρίες συνωμοσίας

Η Trisha Paytas με τον γιο της, Aquaman

Instagram/trishapaytas
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια δημοφιλής YouTuber από τις ΗΠΑ έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας πολύ παράξενης θεωρίας συνωμοσίας, η οποία ισχυρίζεται ότι τα παιδιά της είναι μετενσαρκωμένες προσωπικότητες διάσημων.

Ο λόγος για την Trisha Paytas, η οποία μοιράζεται τη ζωή της στο διαδίκτυο από τη δεκαετία του 2010 και είναι μητέρα τριών παιδιών. Κατά τη διάρκεια και των τριών κυήσεών της, η Paytas βρέθηκε αντιμέτωπη με μια θεωρία συνωμοσίας από πολλούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι ήταν πεπεισμένοι ότι ορισμένες διασημότητες και ιστορικές προσωπικότητες μετενσαρκώθηκαν στα παιδιά της.

Trisha Paytas - Παιδιά

Η αβάσιμη θεωρία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ. Λίγες ώρες πριν η βασιλική οικογένεια ανακοινώσει τον θάνατο της βασίλισσας, η Paytas αποκάλυψε ότι είχε ξεκινήσει ο τοκετός του πρώτου της παιδιού, της Malibu Barbie.

Πριν το καταλάβει, το όνομα της Paytas άρχισε να γίνεται trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές της να θεωρούν ότι η αείμνηστη βασίλισσα της Αγγλίας μετενσαρκώθηκε σαν... κόρη της.

Η θεωρία συνέχισε να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής όταν ανακοίνωσε τις εγκυμοσύνες και τις γεννήσεις των δύο επόμενων παιδιών της, περίπου την ίδια περίοδο που άλλα εξέχοντα πρόσωπα πέθαναν ή αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας.

https://www.instagram.com/p/DLpstBSxqjs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πώς ξεκίνησε η θεωρία για τα μωρά της Trisha Paytas

Η θεωρία για τα μωρά της Trisha Paytas επικεντρώνεται στην αβάσιμη ιδέα ότι τα μωρά της Paytas είναι μετενσαρκωμένες διάσημες προσωπικότητες. Μερικά από τα αξιοσημείωτα ονόματα που έχουν συνδεθεί με τα παιδιά της Paytas περιλαμβάνουν τη βασίλισσα Ελισάβετ, τον πάπα Φραγκίσκο και τον Ozzy Osbourne.

Η θεωρία έχει εξαπλωθεί ραγδαία στο TikTok και το «X» τα τελευταία χρόνια, με έναν χρήστη να περιγράφει την θεωρία με δύο απλές προτάσεις: «Κάθε φορά που κάποιος πεθαίνει, η Trisha Paytas γεννάει. Δεν είναι πια σύμπτωση».

Η θεωρία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν η Paytas ήταν εννέα μηνών έγκυος. Περίπου την ίδια περίοδο, στις 8 Σεπτεμβρίου, πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ, με την Paytas να ανακοινώνει ότι έφτασε η ώρα του τοκετού. Το πρώτο της παιδί, η Malibu Barbie, γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι χρήστες του διαδικτύου γρήγορα παρατήρησαν την ομοιότητα στο χρονικό διάστημα και άρχισαν να διαδίδουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την θεωρία ότι η βασίλισσα Ελισάβετ είχε μετενσαρκωθεί ως η Malibu Barbie.

«Παιδιά, η βασίλισσα Ελισάβετ θα μετενσαρκωθεί ως το μωρό της Trisha Paytas. Όποιος το σκέφτηκε αυτό έχει μια ειδική θέση στην κόλαση», έγραψε ένας χρήστης στο «X», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Γελάτε. Η βασίλισσα Ελισάβετ πρόκειται να μετενσαρκωθεί ως το μωρό της Trisha Paytas και εσείς γελάτε».

Ποια είναι τα παιδιά της Paytas και πότε γεννήθηκαν

Ένα χρόνο μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, η Paytas ανακοίνωσε ότι αυτή και ο σύζυγός της, ο Moses Hacmon, περίμεναν το δεύτερο τους παιδί τον Νοέμβριο του 2023.

Το ζευγάρι καλωσόρισε τη δεύτερη κόρη τους, την Elvis Paytas-Hacmon, στις 24 Μαΐου 2024. Την εποχή που γεννήθηκε η Elvis, οι χρήστες του διαδικτύου δεν μπορούσαν να βρουν κάποια σύνδεση με κάποιον θάνατο διάσημου. Ωστόσο, μετά το θάνατο του πάπα Φραγκίσκου τον Απρίλιο του 2025, μερικοί άνθρωποι πείστηκαν ότι το πνεύμα του είχε μεταμορφωθεί στην Elvis.

Τον Μάρτιο του 2025, η Paytas ανακοίνωσε ότι η οικογένειά της μεγάλωνε, καθώς ήταν έγκυος στο τρίτο της παιδί. Για άλλη μια φορά, οι χρήστες των social media άρχισαν να κάνουν εικασίες για πιθανές μετενσαρκώσεις.

Η Paytas ανακοίνωσε στις 22 Ιουλίου ότι είχε γεννήσει το τρίτο της παιδί, έναν γιο με το όνομα Aquaman Moses Paytas-Hacmon, 10 ημέρες νωρίτερα, στις 12 Ιουλίου.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Paytas, η οικογένεια του Ozzy Osbourne ανακοίνωσε ότι πέθανε εκείνη την ημέρα.

Η ανάρτηση της Paytas στο Instagram για τη γέννηση του παιδιού γέμισε γρήγορα με σχόλια για τη μετενσάρκωση του Osbourne. «ΑΝΑΠΑΥΣΟΥ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ OZZY OSBOURNE. ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ AQUAMAN», σχολίασε κάποιος, ενώ ένας ακόμη πρόσθεσε «Καλώς ήρθες πίσω Ozzy Osbourne!».

Trisha Paytas - Παιδιά

Ο Moses Hacmon και η Trisha Paytas με τον Aquaman

Instagram/trishapaytas

Τι έχει πει η Trisha Paytas για την θεωρία συνωμοσίας

Η Trisha Paytas γνωρίζει πολύ καλά για τις θεωρίες συνωμοσίας που περιβάλλουν τα παιδιά της. Τον Σεπτέμβριο του 2022, αφότου ανακοίνωσε ότι θα γεννούσε το πρώτο της παιδί, η Paytas δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok όπου έγραψε ότι «ΔΕΝ αναγέννησε την βασίλισσα της Αγγλίας».

«Χθες στο διαδίκτυο, για κάποιο λόγο, ήμουν στην κορυφή των τάσεων», είπε η Paytas στο βίντεο. «Και φοβήθηκα πολύ γιατί προσπαθούσα να μείνω μακριά από τα δράματα και όλα αυτά, και συνειδητοποίησα ότι το διαδίκτυο με τρόλαρε. Και όχι με τον καλό τρόπο».

https://www.instagram.com/p/CiS8_6nvLdS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Paytas εξήγησε ότι «ένιωθε περίεργα» να αναφερθεί στις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το μωρό της, επειδή ήταν «κακόγουστο» να υποτιμά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Ήταν μια μεγάλη τραγωδία, ένιωσα περίεργα που οι άνθρωποι έκαναν αστεία για αυτόν τον θάνατο», είπε η Paytas. «Δεν ήθελα να κάνω τον θάνατο της βασίλισσας για μένα. Λυπάμαι πολύ για την βασιλική οικογένεια που το όνομά μου ήταν πιο δημοφιλές εκείνη την ημέρα από αυτό της Βασίλισσας, ένιωσα πολύ ντροπή».

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2024, η Paytas αστειεύτηκε στο podcast της «Just Trish», λέγοντας: «Μερικές φορές — και δεν το λέω για να κάνω πλάκα — αλλά μερικές φορές νιώθω ότι μου θυμίζει την βασίλισσα Ελισάβετ. Πραγματικά!»

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:18ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA προειδοποιεί ότι αστεροειδής θα πλησιάσει σήμερα (3/9) τη Γη με τρομακτική ταχύτητα

15:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αττάλεια: Στο φως το άθικτο «Ναυάγιο με τα κεραμικά» μετά από 2.000 χρόνια κάτω από το νερό

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τις μαύρες σακούλες που πετιούνται από παράθυρο του Λευκού Οίκου

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές φωτογραφίες: Κατασκευαστικές εργασίες σε χώρο που συνδέεται με το ύποπτο πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

15:04LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Οι γαμήλιες προετοιμασίες για τον γάμο της καλύτερης φίλης της

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Πώς η κρίση εξελίσσεται σε διπλωματικό αγκάθι για τις σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μετ' εμποδίων η επιστράτευση 60.000 εφέδρων - «Πεθαίνουμε χωρίς λόγο»

14:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οι δικηγόροι απέχουν από τα καθήκοντά τους στις 16 Σεπτεμβρίου - Τα αιτήματά τους

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: Το όνομα του βιβλικού Ιερέα-Βασιλιά και του Ιερομάρτυρα Επισκόπου του 1821 και η κρητική μαφία

14:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Το πρώτο ηχηρό «καμπανάκι» του Νίκολιτς στον απογοητευτικό Λιούμπισιτς

14:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό εποχικό βοήθημα: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα της ΔΥΠΑ

14:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διπλό ραντεβού με τον Γιάννη Χαρούλη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

14:48ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος διάσημος πεθαίνει και η Trisha Paytas γεννάει»: Η YouTuber και οι αλλόκοτες θεωρίες συνωμοσίας

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα το συμβάν με τους πυροβολισμούς των τουρκικών αλιευτικών κατά Ελλήνων

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρες ακινητοποίησαν 26χρονη μέσα στο σπίτι της και άρχισαν να ψάχνουν τα πράγματα της

14:39ΠΑΙΔΕΙΑ

Τέμπη: Οι όροι για την εισαγωγή στα ΑΕΙ για τους πληγέντες

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Θα απαγορευτούν τα ενεργειακά ποτά για τους νέους κάτω των 16 ετών

14:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Barcelona Flamenco Ballet: Για πρώτη φορά στη χώρα μας με την Κάρμεν

14:28ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 21.000 παιδιά έμειναν ανάπηρα στη Γάζα στα 2 χρόνια πολέμου

14:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μπακασέτας και Ρότα…έτοιμοι για Μουντιάλ – Απολαυστικό κουίζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο λίγο πριν τη μάχη των προκριματικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Βορειοκορεάτες αφαίρεσαν το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν - Η viral στιγμή

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τις μαύρες σακούλες που πετιούνται από παράθυρο του Λευκού Οίκου

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα το συμβάν με τους πυροβολισμούς των τουρκικών αλιευτικών κατά Ελλήνων

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω» - Ο διάλογος Καμμένου με τη μαφία της Κρήτης

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Έκαψε ζωντανή τη γυναίκα του επειδή ήταν «πολύ μελαχρινή»

12:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Κρήτη: Προσπάθησε να πατήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο για να γλιτώσει τη σύλληψη – Το τέλος της «Οικογένειας των ναρκωτικών »

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη Σκοτεινή Ύλη: Νέα θεωρία υποστηρίζει ότι το σύμπαν είναι 27 δισεκατομμυρίων ετών

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη «πεθαίνει»: Ποια είναι η χώρα με τον πιο γερασμένο πληθυσμό

14:48ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος διάσημος πεθαίνει και η Trisha Paytas γεννάει»: Η YouTuber και οι αλλόκοτες θεωρίες συνωμοσίας

13:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένων

12:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση: Εγκαταλείπει το καλώδιο η Κύπρος – «Μη βιώσιμο» λέει ο υπουργός Οικονομικών

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός φυσητήρας εκβράστηκε νεκρός στη Σάμο - Δείτε εικόνες

11:14LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ