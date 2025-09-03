«Κάποιος διάσημος πεθαίνει και η Trisha Paytas γεννάει»: Η YouTuber και οι θεωρίες συνωμοσίας

Μια δημοφιλής YouTuber από τις ΗΠΑ έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας πολύ παράξενης θεωρίας συνωμοσίας, η οποία ισχυρίζεται ότι τα παιδιά της είναι μετενσαρκωμένες προσωπικότητες διάσημων.

Ο λόγος για την Trisha Paytas, η οποία μοιράζεται τη ζωή της στο διαδίκτυο από τη δεκαετία του 2010 και είναι μητέρα τριών παιδιών. Κατά τη διάρκεια και των τριών κυήσεών της, η Paytas βρέθηκε αντιμέτωπη με μια θεωρία συνωμοσίας από πολλούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι ήταν πεπεισμένοι ότι ορισμένες διασημότητες και ιστορικές προσωπικότητες μετενσαρκώθηκαν στα παιδιά της.

Η αβάσιμη θεωρία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ. Λίγες ώρες πριν η βασιλική οικογένεια ανακοινώσει τον θάνατο της βασίλισσας, η Paytas αποκάλυψε ότι είχε ξεκινήσει ο τοκετός του πρώτου της παιδιού, της Malibu Barbie.

Πριν το καταλάβει, το όνομα της Paytas άρχισε να γίνεται trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές της να θεωρούν ότι η αείμνηστη βασίλισσα της Αγγλίας μετενσαρκώθηκε σαν... κόρη της.

Η θεωρία συνέχισε να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής όταν ανακοίνωσε τις εγκυμοσύνες και τις γεννήσεις των δύο επόμενων παιδιών της, περίπου την ίδια περίοδο που άλλα εξέχοντα πρόσωπα πέθαναν ή αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας.

https://www.instagram.com/p/DLpstBSxqjs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πώς ξεκίνησε η θεωρία για τα μωρά της Trisha Paytas

Η θεωρία για τα μωρά της Trisha Paytas επικεντρώνεται στην αβάσιμη ιδέα ότι τα μωρά της Paytas είναι μετενσαρκωμένες διάσημες προσωπικότητες. Μερικά από τα αξιοσημείωτα ονόματα που έχουν συνδεθεί με τα παιδιά της Paytas περιλαμβάνουν τη βασίλισσα Ελισάβετ, τον πάπα Φραγκίσκο και τον Ozzy Osbourne.

Η θεωρία έχει εξαπλωθεί ραγδαία στο TikTok και το «X» τα τελευταία χρόνια, με έναν χρήστη να περιγράφει την θεωρία με δύο απλές προτάσεις: «Κάθε φορά που κάποιος πεθαίνει, η Trisha Paytas γεννάει. Δεν είναι πια σύμπτωση».

Why everytime Trisha Paytas have a baby somebody dies pic.twitter.com/YQ6QdhquMS — ? (@heyjaeee) July 22, 2025

Η θεωρία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν η Paytas ήταν εννέα μηνών έγκυος. Περίπου την ίδια περίοδο, στις 8 Σεπτεμβρίου, πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ, με την Paytas να ανακοινώνει ότι έφτασε η ώρα του τοκετού. Το πρώτο της παιδί, η Malibu Barbie, γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι χρήστες του διαδικτύου γρήγορα παρατήρησαν την ομοιότητα στο χρονικό διάστημα και άρχισαν να διαδίδουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την θεωρία ότι η βασίλισσα Ελισάβετ είχε μετενσαρκωθεί ως η Malibu Barbie.

«Παιδιά, η βασίλισσα Ελισάβετ θα μετενσαρκωθεί ως το μωρό της Trisha Paytas. Όποιος το σκέφτηκε αυτό έχει μια ειδική θέση στην κόλαση», έγραψε ένας χρήστης στο «X», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Γελάτε. Η βασίλισσα Ελισάβετ πρόκειται να μετενσαρκωθεί ως το μωρό της Trisha Paytas και εσείς γελάτε».

you’re laughing. ozzy osbourne just got resurrected as trisha paytas’ baby and you’re fucking laughing. https://t.co/uejGX4JwR9 — may??? (@_lastday0nearth) July 22, 2025

Ποια είναι τα παιδιά της Paytas και πότε γεννήθηκαν

Ένα χρόνο μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, η Paytas ανακοίνωσε ότι αυτή και ο σύζυγός της, ο Moses Hacmon, περίμεναν το δεύτερο τους παιδί τον Νοέμβριο του 2023.

Το ζευγάρι καλωσόρισε τη δεύτερη κόρη τους, την Elvis Paytas-Hacmon, στις 24 Μαΐου 2024. Την εποχή που γεννήθηκε η Elvis, οι χρήστες του διαδικτύου δεν μπορούσαν να βρουν κάποια σύνδεση με κάποιον θάνατο διάσημου. Ωστόσο, μετά το θάνατο του πάπα Φραγκίσκου τον Απρίλιο του 2025, μερικοί άνθρωποι πείστηκαν ότι το πνεύμα του είχε μεταμορφωθεί στην Elvis.

Τον Μάρτιο του 2025, η Paytas ανακοίνωσε ότι η οικογένειά της μεγάλωνε, καθώς ήταν έγκυος στο τρίτο της παιδί. Για άλλη μια φορά, οι χρήστες των social media άρχισαν να κάνουν εικασίες για πιθανές μετενσαρκώσεις.

Η Paytas ανακοίνωσε στις 22 Ιουλίου ότι είχε γεννήσει το τρίτο της παιδί, έναν γιο με το όνομα Aquaman Moses Paytas-Hacmon, 10 ημέρες νωρίτερα, στις 12 Ιουλίου.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Paytas, η οικογένεια του Ozzy Osbourne ανακοίνωσε ότι πέθανε εκείνη την ημέρα.

Η ανάρτηση της Paytas στο Instagram για τη γέννηση του παιδιού γέμισε γρήγορα με σχόλια για τη μετενσάρκωση του Osbourne. «ΑΝΑΠΑΥΣΟΥ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ OZZY OSBOURNE. ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ AQUAMAN», σχολίασε κάποιος, ενώ ένας ακόμη πρόσθεσε «Καλώς ήρθες πίσω Ozzy Osbourne!».

Ο Moses Hacmon και η Trisha Paytas με τον Aquaman Instagram/trishapaytas

Τι έχει πει η Trisha Paytas για την θεωρία συνωμοσίας

Η Trisha Paytas γνωρίζει πολύ καλά για τις θεωρίες συνωμοσίας που περιβάλλουν τα παιδιά της. Τον Σεπτέμβριο του 2022, αφότου ανακοίνωσε ότι θα γεννούσε το πρώτο της παιδί, η Paytas δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok όπου έγραψε ότι «ΔΕΝ αναγέννησε την βασίλισσα της Αγγλίας».

«Χθες στο διαδίκτυο, για κάποιο λόγο, ήμουν στην κορυφή των τάσεων», είπε η Paytas στο βίντεο. «Και φοβήθηκα πολύ γιατί προσπαθούσα να μείνω μακριά από τα δράματα και όλα αυτά, και συνειδητοποίησα ότι το διαδίκτυο με τρόλαρε. Και όχι με τον καλό τρόπο».

https://www.instagram.com/p/CiS8_6nvLdS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Paytas εξήγησε ότι «ένιωθε περίεργα» να αναφερθεί στις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το μωρό της, επειδή ήταν «κακόγουστο» να υποτιμά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Ήταν μια μεγάλη τραγωδία, ένιωσα περίεργα που οι άνθρωποι έκαναν αστεία για αυτόν τον θάνατο», είπε η Paytas. «Δεν ήθελα να κάνω τον θάνατο της βασίλισσας για μένα. Λυπάμαι πολύ για την βασιλική οικογένεια που το όνομά μου ήταν πιο δημοφιλές εκείνη την ημέρα από αυτό της Βασίλισσας, ένιωσα πολύ ντροπή».

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2024, η Paytas αστειεύτηκε στο podcast της «Just Trish», λέγοντας: «Μερικές φορές — και δεν το λέω για να κάνω πλάκα — αλλά μερικές φορές νιώθω ότι μου θυμίζει την βασίλισσα Ελισάβετ. Πραγματικά!»