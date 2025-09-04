Νέα Υόρκη: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τρεις αστυνομικούς να συλλαμβάνουν βίαια 18χρονο

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο από τους αστυνομικούς να αρπάζουν τα χέρια του 18χρονου, ενώ ένας τρίτος αστυνομικός τον ρίχνει με δύναμη στο έδαφος

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) δέχεται έντονη κριτική αφού ένα σοκαριστικό βίντεο έχει δει το φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνονται τρεις αστυνομικοί να τραβούν έναν 18χρονο από το ποδήλατό του και να τον ρίχνουν στο πεζοδρόμιο στο East Village την περασμένη εβδομάδα.

Όλα συνέβησαν την Πέμπτη (28/8), όταν ο 18χρονος οδηγούσε το ποδήλατό του, ένα Citi Bike και βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικό έλεγχο, όπως μεταδίδει η New York Post.

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο από τους αστυνομικούς να αρπάζουν τα χέρια του 18χρονου, ενώ ένας τρίτος αστυνομικός τον ρίχνει με δύναμη στο έδαφος. Στη συνέχεια, οι τρεις αστυνομικοί τραβούν τα μαλλιά του ποδηλάτη και ένας από αυτούς πιέζει το γόνατό του στο κεφάλι του, πριν τελικά τον δέσουν με χειροπέδες και τον οδηγήσουν σε ένα περιπολικό που τους περίμενε.

#NYShitty??; Police accused of brutality after stopping teen on #CitiBike in #NYC — A video taken on August 28, 2025, shows #NYPD officers forcefully restraining a teen who was stopped for allegedly swerving on a Citi Bike. pic.twitter.com/roh72uw1cm — New York Shitty (@NyShittyNews) August 29, 2025

«Απολύτως παράλογο», έγραψε ένας χρήστης του Instagram. «Δεν υπάρχει λόγος να συμπεριφέρονται έτσι σε ένα παιδί για ένα ποδήλατο Citi Bike».

«Αυτό συμβαίνει μόνο στις φτωχές γειτονιές. Δεν τους βλέπω να τραβούν λευκούς άνδρες από τα ποδήλατά τους μετά από παράβαση κόκκινου σηματοδότη στην Park Avenue. Δεν αντιστάθηκε, το σώμα του αντιδρά στον πόνο. Αυτό είναι λάθος», είπε ένας άλλος χρήστης του Instagram

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα της New York Post για σχόλιο την Τετάρτη.

Ωστόσο, πηγές ανέφεραν στην αμερικανική εφημερίδα ότι ο 18χρονος παραβίασε κόκκινο σηματοδότη κοντά σε σημείο ελέγχου της Τροχαίας και αρνήθηκε να σταματήσει όταν του το ζήτησαν οι αστυνομικοί.

Ένα άλλο άτομο βρισκόταν στο τιμόνι του ποδηλάτου, σύμφωνα με τις πηγές, αλλά αντί να σταματήσει, ο 18χρονος ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και άρχισε να κάνει ελιγμούς πριν προλάβουν να επέμβουν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πηγές. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, κάποιοι ανέφεραν ότι ο 18χρονος αντιστάθηκε στην σύλληψη, αρνούμενος να βάλει τα χέρια του πίσω από την πλάτη.

Ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου συμφώνησαν και κατηγόρησαν τον 18χρονο, λέγοντας ότι «ας αφήσουμε την αστυνομία της Νέας Υόρκης να κάνει τη δουλειά της με ασφάλεια».

