Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει: «Επικοινωνώ με τον νεκρό σύζυγό μου» – Η ιστορία που συγκλονίζει

Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Όμως, η νευροεπιστήμονας Δρ. Tara Swart ισχυρίζεται ότι έχει βρει τρόπο να επικοινωνεί με τον αδικοχαμένο σύζυγό της, Robin – και μάλιστα σε καθημερινή βάση.

Μιλώντας στο podcast Diary of a CEO, η επιστήμονας περιέγραψε πως, μετά τον θάνατό του, άρχισε να παρατηρεί σημάδια που ερμήνευε ως μηνύματά του: «Έβλεπα συνεχώς κοκκινολαίμηδες στον κήπο μου, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ».

