Τι είναι το αντιεργατικό 996 που χρησιμοποιούν στην Κίνα και κανείς δεν θέλει να αλλάξει

Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα της σημερινής εποχής, πέρα των πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων, είναι εκείνο των συνθηκών εργασίας.

Κάθε χώρα αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα με τον δικό της τρόπο, αλλά μία από τις πιο περίεργες περιπτώσεις όλων είναι αυτή της Κίνας: οι εργαζόμενοι σπάνια απολαμβάνουν ελεύθερο χρόνο κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων και μερικές φορές οι μισθοί τους μπορούν να κρατηθούν για τρεις μήνες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr