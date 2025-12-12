Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ για την καταγγελία ότι συνελήφθη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κουμπάρος του Ανδρουλάκη

Ανακοίνωση σχετικά με την καταγγελία ότι κατά τη σημερινή αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνελήφθη μεταξύ άλλων και ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζοντας ότι «κανείς δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο».



Την καταγγελία ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο κ. Λαμπράκης που τυγχάνει κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.



Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι με το «τρόπαιο» που περιφέρει, επιχειρεί να «"κρύψει" τον φερόμενο ως εγκέφαλο κυκλώματος στην Κρήτη, που είναι σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας».



«Κανείς δεν επικαλείται οποιαδήποτε σχέση του με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να κάνει εγκληματικές πράξεις, όπως έχει συμβεί με τον κ. Ξυλούρη που επικαλείται την κουμπαριά του με τον κ. Μητσοτάκη σε συνομιλίες που βρίσκονται στη δικογραφία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.



Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ αντιπαραβάλει την περίπτωση του «Φραπέ» Γιώργου Ξυλούρη αναφέροντας: «24 ώρες μετά το γαλάζιο πέπλο προστασίας του κ. Ξυλούρη στη σιωπή για να μην αποκαλύψει τις πολιτικές του πλάτες στο καθετοποιημένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό.

Ο άνθρωπος που υποσχόταν φορτηγά με στοιχεία, πήγε δασκαλεμένος και προκλητικός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον διευκόλυναν για να μην «κάψει» τη γούνα τους».



Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίαση της Εξεταστικής η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, αποκάλυψε ότι κατά τη σημερινή αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθη ο κ. Χιλετζάκης, αγροτοσυνδικαλιστής και στέλεχος της ΝΔ.



Απαντώντας, ο Μακάριος Λαζαρίδης απάντησε ότι μεταφέροντας τη συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ: ««Μας είπε ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής, Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε, έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», είπε χαρακτηριστικά.

