Πέθανε η συγγραφέας Τζοάνα Τρόλοπ σε ηλικία 82 ετών

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η διάσημη Βρετανίδα συγγραφέας Τζοάνα Τρόλοπ, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Η Τρόλοπ είχε λάβει το χαϊδευτικό προσωνύμιο «Βασίλισσα της σάγκα Άγκα» (Queen of the Aga saga), καθώς τα μυθιστορήματά της επικεντρώνονταν συχνά σε ρομαντικές ιστορίες και ίντριγκες στην αγγλική μεσαία τάξη.

Οι κόρες της, Λουίζ και Αντόνια, ανακοίνωσαν ότι η «αγαπημένη και εμπνευσμένη μητέρα» τους πέθανε «ειρηνικά στην κατοικία της στο Oxfordshire» την Πέμπτη.

Η Τζοάνα Τρόλοπ υπήρξε μία από τις πιο αγαπητές και ευρέως διαβασμένες μυθιστοριογράφους, με το έργο της να περιλαμβάνει τίτλους όπως The Rector's Wife (Η σύζυγος του εφημέριου), Marrying The Mistress (Γάμος με την ερωμένη) και Daughters in Law (Νύφες).

Ο λογοτεχνικός της ατζέντης, Τζέιμς Γκιλ, εξέφρασε τη θλίψη του: «Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Τζοάνα Τρόλοπ, μιας από τις πιο αγαπητές, αναγνωρισμένες και ευρέως απολαμβανόμενες μυθιστοριογράφους μας. Τη Τζοάνα θα θυμούνται για πάντα τα παιδιά της, τα εγγόνια της, η οικογένειά της, οι αμέτρητοι φίλοι ης και –φυσικά– οι αναγνώστες της».

Να σημειωθεί πως στην ελληνική γλώσσα τα βιβλία της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μεταίχμιο και Ωκεανίδα.

*Με πληροφορίες από BBC