Μεταγραφική «βόμβα» με Μαριάνοβιτς - Έκπληξη με τη νέα του ομάδα

Ο Σέρβος σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιλιρίγια Λιουμπλιάνας, η οποία προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφική κίνηση, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή των ψηλών της με έναν παίκτη διεθνούς κύρους και τεράστιας εμπειρίας.

Ο 37χρονος Μαριάνοβιτς έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στην καριέρα του, έχοντας φορέσει τη φανέλα κορυφαίων ευρωπαϊκών και NBA ομάδων. Μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τη Ζαλγκίρις Κάουνας, τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ στο NBA πέρασε από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, τους Λος Άντζελες Κλίπερς, τους Ντάλας Μάβερικς και τους Χιούστον Ρόκετς. Επιπλέον, την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε στη Φενερμπαχτσέ, πριν φορέσει και τη φανέλα των Τσετσιάνγκ Λάιονς στην Κίνα.

Στην τελευταία του σεζόν, ο Μαριάνοβιτς είχε θετική παρουσία τόσο στο τουρκικό πρωτάθλημα όσο και στην Euroleague. Με τη Φενερμπαχτσέ στο πρωτάθλημα μέτρησε 10,1 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 7 αγώνες, ενώ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση κατέγραψε 4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 6 συμμετοχές. Από την άλλη, με τη Τσετσιάνγκ Λάιονς στην Κίνα σημείωσε 4,2 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ σε 5 παιχνίδια.

Η μεταγραφή του στην Ιλιρίγια Λιουμπλιάνας αναμένεται να δώσει ποιότητα, εμπειρία και βάθος στη ρακέτα της ομάδας, με τον πολύπειρο σέντερ να αποτελεί μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές της σεζόν για την Αδριατική Λίγκα.

